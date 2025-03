Da Big Pharma a Big Arma, la Transizione dell’UERSS. Democrazia, Costituzione, Parlamento? Kaputt.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi di valutazione su quanto sta accadendo in Europa, sopra le nostre teste, ma nelle nostre tasche e nelle nostre vite. Cioè la grande bufala dell’invasione russa prossima ventura, cosacchi a San Pietro e compagni cantante che permette al corrotto vertice europeo di lucrare con Big Arma dopo averlo fatto con Big Pharma. Il primo è un post pubblicato su Facebook da Alessandro Rico:

Tocca condividere per filo e per segno quanto scritto oggi da Travaglio. La sintesi è la seguente.

La Commissione Ue, nominata a suon di Eurocencelli, lancia un piano da 800 miliardi per il riarmo (dagli Eurobond agli Eurobomb); l’Europarlamento, unico organo eletto dai cittadini, non tocca palla; se ne discute in Consiglio, con i capi di Stato e di governo, ma i parlamenti nazionali, che rappresentano la volontà popolare, per ora restano a guardare. Intanto, Macron, in minoranza nel suo Paese e pure lui senza passare dall’Assemblea legislativa, blatera di ombrello nucleare e truppe in Ucraina; e in Germania, dove si è appena votato il nuovo Bundestag, la Cdu vuole convocare il vecchio perché se no non avrebbe la maggioranza per votare l’aumento delle spese militari (che ovviamente servono al riarmo della nazione, come vuole la logica, mica dell’Europa, come chiede il Pd). In Romania si annullano le elezioni perché le ha vinte un “putiniano”, che poi viene anche arrestato, così finalmente si possono fare le elezioni col candidato unico europeista. In tutto ciò, si straparla di Difesa comune ma non si capisce chi comanderebbe queste forze armate: la Commissione? Il Consiglio? E all’unanimità oppure con la maggioranza qualificata, ossia se si accordano Parigi e Berlino?

Nel mentre, sui giornali si legge che a scivolare nell’autocrazia sarebbero gli Stati Uniti, che hanno votato consapevolmente un presidente il quale sta facendo esattamente quello che aveva promesso. Mannaggia, lì si sono dimenticati di annullare le elezioni.

Il secondo è il commento di Marco Travaglio :

Lo famo strano Se non l’avessimo sperimentata per 14 anni a suon di governi tecnici e trame quirinalizie, oggi dovremmo piangere per la post-democrazia che dilaga in Europa. Ma continua a raccontarsi e a raccontarci la fiaba della democrazia che combatte l’autocrazia dei Putin e dei Trump. Un bel mattino la baronessa Von der Leyen si sveglia e annuncia un piano da 800 miliardi per riarmare non l’Europa (che non è uno Stato e non ha un esercito: solo una Commissione senza poteri in politica estera), ma i 27 Stati membri, esonerandoli dai vincoli che impediscono di spendere in welfare, sanità e scuola, ma non in armi per fare la guerra a non si sa bene chi. Il tutto all’insaputa dei 27 Stati, che non le hanno mai chiesto il piano. Decenza vorrebbe che ne discutessero i 27 Parlamenti, ma non si può. Il nostro, per dire, non ha la più pallida idea di cosa pensi il governo: legge sui giornali che la Meloni ha telefonato a tizio e caio e litiga col vicepremier Salvini e il ministro Giorgetti, i quali litigano col vicepremier Tajani. Per evitare brutte sorprese, la Von der Bomben taglia fuori anche il Parlamento europeo, presieduto da una simpatica signora maltese, tale Metsola, che non fiata per non disturbare. Però il piano Eurobomb piace parecchio a una tizia estone, una certa Kallas, “alta rappresentante della politica estera” di un’Europa senza politica estera, perché la madre, la nonna e la bisnonna furono deportate in Urss 84 anni fa e lei se l’è legata al dito.

A quel punto salta su Macron, che non riesce a governare la Francia e sforna governi bimestrali nati morti, ma s’è fissato di dirigere l’Europa: le annuncia che verrà presto invasa da Putin non si sa bene perché; le offre prêt-à-porter il suo “ombrello atomico” (290 testate contro le 7 mila russe) che però la Costituzione riserva alla sola Francia; e vaneggia di truppe europee da spedire in Ucraina per fare il peacekeeping in un Paese tuttora in guerra, anche perché lui è in prima fila a sabotare i negoziati; ma si guarda bene dall’interessarne il Parlamento, dove lo odiano sia la destra sia la sinistra. Completa il quadro l’aspirante cancelliere tedesco Merz, uscito primo dalle elezioni, che vuol cambiare la Costituzione per aumentare il debito e finanziare il riarmo, ma il Parlamento uscito dalle elezioni non gli garantisce i due terzi, quindi riconvoca quello vecchio. Tanto vale tutto. In Romania, frattanto, a furia di annullare elezioni e arrestare Georgescu per evitare che vinca, il candidato anti-Nato e anti-Ue è balzato nei sondaggi al 45%. Quindi bisognerà annullare anche le prossime elezioni, o arrestarlo di nuovo, o votare a oltranza finché perde, o varare una legge elettorale che fa vincere chi arriva ultimo. Che s’ha da fare per salvare la democrazia dall’autocrazia. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 ATTENZIONE: L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO. QUELLO GIUSTO E’: IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: armi, ue, ursula



Categoria: Generale