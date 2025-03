Viganò ai Cattolici USA: non Finanziate la Chiesa USA, una Macchina Infernale. Trump Indaghi sui Crimini dei Prelati.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò su X (già Twitter). Buona lettura e condivisione.

1. Qual è lo stato attuale della chiesa americana? Qual è stato l’impatto duraturo della tua lettera del 2018 e delle preoccupazioni che hai sollevato sulla leadership di Papa Francesco?

Per decenni la gerarchia cattolica, come tutti i governi occidentali tenuti in ostaggio dal World Economic Forum, è stata composta quasi interamente da emissari di una potentissima lobby sovversiva. Abbiamo una chiesa profonda che si è infiltrata e occupata nella Chiesa cattolica, così come uno stato profondo che controlla i governi di molte nazioni.

I membri di questa contro-chiesa hanno trasformato la Chiesa cattolica in un’organizzazione a sostegno della sinistra globalista woke, dopo aver distrutto la fede e la morale e sovvertito gli scopi che Nostro Signore Gesù Cristo ha dato alla Sua Chiesa.

Il piano deve essere visto nella sua interezza: lo Stato profondo e la Chiesa profonda sono due facce della stessa medaglia, ed entrambi prendono ordini dallo stesso padrone che li finanzia entrambi, come abbiamo visto nello scandalo USAID.

È necessario spezzare il legame di dipendenza ideologica e finanziaria della Chiesa profonda dall’élite globalista, estromettendo cardinali, vescovi e sacerdoti corrotti e ricattati e promuovendo invece coloro la cui vita è coerente con il Vangelo e che hanno a cuore la salvezza delle anime, nella fedeltà alla perenne Tradizione della Chiesa cattolica.

La Chiesa americana – anche grazie al ruolo di primo piano dei gesuiti americani nel sovvertimento della Dottrina cattolica – si trova in una situazione disastrosa, deliberatamente pianificata negli ultimi decenni attraverso una sistematica infiltrazione che possiamo far risalire ad alcune figure di spicco: i cardinali Francis J. Spellman (New York), John F. Dearden (Detroit), Joseph Bernardin (Chicago), Raymond G. Hunthausen (Seattle), Roger Mahony (Los Angeles), William J. Levada (San Francisco).

Da questi prelati sono partite varie catene di preti e vescovi corrotti, tra cui quella di Theodore McCarrick e dei suoi “nipoti”: Kevin Farrell, Blase J. Cupich, Joseph W. Tobin, Donald W. Wuerl, Wilson Gregory, Robert W. McElroy…

Sono tutti uomini di Bergoglio, da lui protetti, da lui promossi e forse da lui ricattati.

Non dimentichiamo il ruolo decisivo dei Seminari, da dove è partita l’infiltrazione e la corruzione capillare del clero.

Se i fedeli americani tagliassero i finanziamenti che consentono a questa macchina infernale di funzionare e invece sostenessero le comunità cattoliche tradizionali; se l’amministrazione Trump indagasse e perseguisse coloro nella gerarchia cattolica che hanno commesso crimini o hanno cercato di nasconderli, allora la Chiesa americana sarebbe in grado di uscire da questa crisi che la sta distruggendo e di rifiorire.

2. In che modo coloro che si sono opposti alla direzione intrapresa da Papa Francesco nella Chiesa stanno lavorando per correggere la rotta? Cosa, se qualcosa, si sta facendo per assicurarsi che il prossimo Pontefice non ripeterà ciò che molti considerano le mancanze di Francesco? O è inutile?

Molti pensano di poter semplicemente chiudere la parentesi bergogliana eleggendo un papa “conservatore” ma che non metta in discussione il Concilio Vaticano II e le sue riforme disastrose, come il cardinale Raymond Burke o il cardinale Robert Sarah.

Ma sperare che ciò accada è davvero una “Missione impossibile”, dato che 110 cardinali su 138 sono stati creati da Bergoglio proprio per “proteggere” la rivoluzione sinodale bergogliana e garantire che essa continui.

Chi entra nel Conclave pensando di dover solo tappare qualche buco, continuando su una strada che si è rivelata un disastro – mi riferisco alla rivoluzione conciliare – non otterrà risultati duraturi.

Ci sono ormai sessant’anni di errori e orrori che vanno completamente resettati: un’impresa titanica, che solo l’intervento divino può rendere possibile. L’usurpazione di Bergoglio – che ho denunciato e che mi è costata la “scomunica” – mina la legittimità dei Cardinali da lui creati in questi dodici anni e la validità dell’elezione di qualsiasi Successore.

Ecco perché è necessaria un’operazione di trasparenza e giustizia prima di procedere alla convocazione di un Conclave.

Credere che la morte di Bergoglio possa farci semplicemente dimenticare tutto e permetterci di voltare pagina senza fare nulla, sarebbe un errore gravissimo e un tradimento del mandato che Nostro Signore ha dato agli Apostoli e ai loro Successori.

