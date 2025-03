La Dittatura Woke, il Fascismo degli Antifascisti Profetizzato da Pasolini, la sua Scia di Morte. Cinzia NOtaro.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Cinzia Notaro, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla dittatura woke che ancora esercita una pressione così forte sulle nostre esistenze. Buona lettura e diffusione.

§§§

LA DITTATURA WOKE : “IL FASCISMO DEGLI ANTIFASCISTI ” PROFETIZZATO DA PASOLINI?

Conformare, manipolare, plagiare , omologare gli imperativi per trasformare il modo di vivere, di sentire, di essere per realizzare la globalizzazione culturale, sociale, economica, religiosa, ovvero riunire tutte le razze in una unica razza e tutte le nazioni con un unico governo mondiale ed infine tutte le religioni in una unica religione mondiale.

Vi ricordate la canzone “Imagine” di John Lennon ?

Di seguito il testo tradotto in italiano

“Immagina non ci sia il Paradiso

è facile se ci provi

Nessun inferno sotto di noi

Sopra di noi solo il Cielo

Immagina che la gente

viva per il presente…

Immagina non ci siano paesi

non è difficile da fare

Niente per cui uccidere o morire

e nessuna religione

Immagina che la gente

viva la loro vita in pace..

Puoi dire che sono un sognatore

ma non sono il solo

Spero che ti unirai anche tu un giorno

e che il mondo diventi uno…

Immagina un mondo senza possessi

mi chiedo se ci riesci

senza necessità di avidità o fame

Una fratellanza di uomini

Immagina che la gente

condividere il mondo intero…

Puoi dire che sono un sognatore

ma non sono il solo

Spero che ti unirai anche tu un giorno

e che il mondo viva come uno…”.

E non solo. Azioni contro la vita : contraccezione, aborto, eutanasia, bloccanti della pubertà e per interventi di cambio di sesso sui minori, eliminazione delle garanzie degli obiettori di coscienza; corsi di educazione sessuale nelle scuole, carriera Alias ( che permette agli studenti di cambiare nome a scuola e all’Università ) imposizione della ideologia gender secondo la quale gli uomini possano essere donne e le donne possano essere uomini…e altri innumerevoli “generi” inventati nel mezzo.

Dinanzi a questo sfacelo dell’ Agenda Globalista ci si deve chiedere : “Esiste il diritto di uccidere una vita nel grembo della madre e/o di avere a tutti i costi un figlio ricorrendo alla fecondazione assistita , all’utero in affitto (dichiarato in Italia reato universale)? Le donne sono definite dall’Ideologia e non dalla biologia? I bambini devono essere il bersaglio dell’ideologia gender o devono essere protetti da essa?

Siamo liberi di esprimere il nostro dissenso? O siamo tacciati come retrogradi, omofobi, fascisti …? La cultura cosiddetta Woke è una vera e propria censura in quanto impedisce la libertà di espressione creando intolleranza verso chi la pensa in modo diverso e quindi impedendo un dialogo costruttivo caratteristico di una società democratica.

Il potere si serve anche della musica, dell’arte, della cinematografia per resettare le menti, specialmente le più fragili ( bambini e adolescenti) e nell’era internettiana di influencer , personaggi di successo nei social network e popolari sui media, in grado di orientare i comportamenti e le scelte di un determinato pubblico.

Pro Vita & Famiglia ha segnalato quanto accaduto di recente in una scuola di Verona … un alunno è stato etichettato come omofobo dal Preside per essersi rifiutato di salire sulla “scala arcobaleno” inaugurata nella Giornata LGBT (rimandiamo al link sotto).

Pertanto l’associazione ha lanciato la campagna “Mio figlio No – Scuole Libere dal Gender” chiedendo al Parlamento una Legge sulla Libertà Educativa della Famiglia e promuovendo convegni, manifestazioni, contenuti virali di forte impatto sui social.

Ci siamo chiesti perché la massa si lascia dominare attraverso meccanismi di persuasione studiati a tavolino alfine di far accettare gradatamente tutto ciò che il sistema vuole sia interiorizzato come se fosse partorito dalla propria mente ?

San Paolo dà la risposta :”Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”( Romani 12,22 ).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: notaro, woke



Categoria: Generale