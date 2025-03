Il Livello dei Mari è al Punto più Basso degli Ultimi 500 Milioni di Anni. Willie Soon, The Exposé.

Di Rhoda Wilson In un breve e divertente video, il dott. Willie Soon dimostra come il livello del mare oggi sia il più basso di sempre. Per farlo, usa descrizioni del paesaggio di eventi storici e poi guarda lo stesso paesaggio oggi. Il dott. Willie Soon è un astrofisico e geoscienziato americano. È un co-team leader presso CERES Science ed è un’autorità di spicco nella relazione tra fenomeni solari e clima globale. Per oltre 32 anni ha studiato le relazioni Sole-Terra non solo in termini di meteorologia e clima, ma anche in termini di dinamiche orbitali delle interazioni Sole-Terra-altri pianeti, attività magmatiche (vulcani) e tettoniche (terremoti). In un video recente, ha esplorato l’affermazione secondo cui i livelli del mare stanno aumentando. Inizia con la città perduta di Atlantide che è stata “consumata dalle onde e da un grave caso di riscaldamento globale”. È la verità o un mito? chiede. “Beh, c’è solo un modo per scoprirlo…” e inizia il suo viaggio nel “tempo”. Il birichino viaggiatore del tempo Dr. Soon ha visitato Atlantide e altri luoghi dove in passato si sono verificati eventi noti. Durante i suoi viaggi, smentisce le sciocchezze degli allarmisti del clima sui livelli del mare. Spiega inoltre perché il livello del mare sale e scende e perché è al livello più basso degli ultimi 500 milioni di anni. “L’allarme per il livello del mare è un altro esempio di allarmismo antiscientifico!” ha affermato. Il video qui sotto non è solo un modo divertente per condividere i fatti con altri adulti, ma è anche un ottimo video da guardare con i vostri figli e nipoti. Gorilla Science: Atlantide, livelli del mare e catastrofe climatica – Dr Willie Soon: Time Traveller , 27 febbraio 2025, (6 minuti)Se non riesci a guardare il video qui sopra su Rumble, puoi guardarlo su YouTube QUI . Puoi trovare altro da Gorilla Science sul suo sito web QUI e puoi seguirli su Twitter (ora X) QUI .