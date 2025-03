Ex Direttore del Center for Disease Control: il Long Covid è in Realtà un Danno da Siero a mRNA. Slay News.

Il virologo americano Dr. Robert R. Redfield, che ha ricoperto la carica di direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti durante la pandemia, ha ammesso che i resoconti sul “cosiddetto Long Covid” sono in realtà una copertura per le ondate globali di “danni da vaccino a mRNA”.

Redfield ha fatto questa ammissione esplosiva durante una nuova intervista con il podcast MAHA Initiative.

Durante una conversazione di quasi tre ore con il conduttore Del Bigtree, Redfield ha denunciato la fuga di notizie dal laboratorio Covid, ha parlato del nuovo ruolo di Robert F. Kennedy Jr. nella sanità pubblica e ha lanciato bombe sulla pandemia.

Da quando ha lasciato il suo incarico nel governo federale alla fine del primo mandato del presidente Donald Trump nel gennaio 2021, Redfield si è concentrato sulla cura dei pazienti presso il suo studio medico.

Spiega nell’intervista che il suo ambulatorio è invaso da pazienti a cui è stato fatto credere di avere il “Long Covid”.

Tuttavia, osserva che la stragrande maggioranza di questi pazienti in realtà soffre di una lesione causata dal “vaccino” a mRNA contro il Covid che hanno ricevuto.

Lo ha rivelato mentre discuteva dell’immunità ottenuta dai produttori di vaccini per lo sviluppo delle iniezioni anti-Covid.

Tali tutele proteggono le aziende farmaceutiche dall’essere ritenute responsabili quando le persone vengono uccise, rese disabili o comunque ferite dai “vaccini”.

Tuttavia, Redfield sostiene che le aziende che producono le iniezioni non dovrebbero godere di alcuna immunità.

“Non credo che l’industria dei vaccini dovrebbe avere immunità”, afferma Redfield.

“Sono particolarmente preoccupato per questo ora perché… tra i miei pazienti affetti da ‘Covid lungo’ ci sono persone che non hanno la ‘Covid lungo’.

“Hanno danni da vaccino mRNA.”

“Non esiste un percorso chiaro per far sì che il loro infortunio venga riconosciuto e risarcito”, ha aggiunto Redfield.

“E penso che sia sbagliato.”

Tuttavia, Redfield ha affermato di sperare che i produttori di vaccini perdano la loro immunità ora che il Segretario Kennedy è a capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) di Trump.

“Spero che Kennedy riceva una revisione critica”, ha detto Redfield.

“Facciamo solo una revisione oggettiva da parte della FDA”, ha aggiunto.

Redfield sostiene che le aziende farmaceutiche dovrebbero essere obbligate a consegnare i dati sulla sicurezza se vogliono godere dell’immunità.

“Voglio che i dati sulla sicurezza siano resi pubblici”, ha dichiarato.

La notizia bomba di Redfield arriva mentre l’ex direttore del CDC sta sempre più denunciando la pandemia e lanciando l’allarme sul programma di vaccinazione di massa.

Come riportato in precedenza da Slay News, Redfield ha rilasciato diverse dichiarazioni bomba sulla pandemia di Covid e sui “vaccini” a mRNA in un’intervista di novembre.

Nel corso di una nuova intervista con la cantante diventata attivista per la salute Dana Parish, Redfield ha rilasciato numerose rivelazioni sconvolgenti.

Redfield ha dichiarato che il COVID-19 “è stato progettato” in laboratorio.

Ha inoltre affermato che l’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Anthony Fauci, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del virus progettato dall’uomo.

Redfield sostiene che Fauci sia responsabile di 20 milioni di morti.

Inoltre, Redfield avverte anche che i “vaccini” a mRNA contro il Covid contengono ingredienti cancerogeni.

“C’è il timore che i vaccini a mRNA contengano in realtà acido nucleico contaminante”, ha detto Redfield a Parish.

“Quindi non si tratta solo dell’mRNA dell’acido nucleico del vaccino, ma hanno anche trovato alcune sequenze di acido nucleico dell’SV40, che è un virus tumorale.

“Quindi penso che sia qualcosa che dovrebbe essere riesaminato criticamente dalla FDA”, ha esortato.

“Penso che se si integra, sono più propenso a credere che possa integrarsi nel DNA mitocondriale e quindi avere un potenziale di replicazione citoplasmatica per continuare a produrre la proteina spike”.

Tuttavia, dopo l’intervista di Redfield di novembre, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha fatto l’ ammissione esplosiva che i “vaccini” a mRNA contro il Covid sono stati arricchiti con contaminazioni che hanno innescato un’ondata globale di tumori.

L’agenzia federale ha fatto questa ammissione dopo che uno studio della FDA ha confermato che il “vaccino” a mRNA anti-Covid della Pfizer contiene livelli pericolosi di contaminazione eccessiva del DNA.

Come riportato in precedenza da Slay News, da tempo eminenti scienziati lanciano l’allarme: l’aumento dei tumori mortali tra i vaccinati contro il Covid è causato da frammenti di DNA presenti nelle iniezioni di mRNA.

Tali avvertimenti sono stati ora confermati da uno studio sensazionale condotto nel laboratorio della FDA.

I test condotti presso il White Oak Campus della FDA nel Maryland hanno rilevato livelli scioccanti di contaminazione del DNA nei “vaccini”.

I livelli di DNA residuo superavano i limiti di sicurezza normativi da 6 a 470 volte.

