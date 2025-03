Una Chiave per il Santuario: “Inni alla Chiesa” di Gertrud von Le Fort. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un testo di Gertrude Le Fort. Ci scusiamo per la povertà letteraria della traduzione dei versi dell’autrice. Buona lettura e meditazione.

§§§

Una chiave per il santuario: “Inni alla Chiesa” di Gertrud von Le Fort

Di Joachim Heimerl

Chi cerca il mistero della Chiesa può rivolgersi al catechismo o alla letteratura. Gli “Inni alla Chiesa” (1924) di Gertrud von Le Fort sono certamente una potente traccia linguistica.

Ricordano sia i Salmi che le poesie di San Giovanni della Croce. Allo stesso tempo seguono le orme dell’“Anno spirituale” di Droste-Hülshoff. E tuttavia non è un cattolico ad aver scritto questo ciclo; Le Fort non si convertì fino al 1926. Tuttavia, gli inni descrivono il suo percorso spirituale; Di conseguenza, la prima parte è intitolata “La via di casa verso la Chiesa”. Seguono “Santità della Chiesa”, “Preghiera della Chiesa” e “Corpus Christi Mysticum”. L’“Anno della Chiesa” porta poi alle “Ultime Cose”.

È difficile sfuggire alla profondità nostalgica degli inni. Sono una visione poetica della Chiesa, una chiave per il santuario. Ciò è particolarmente evidente nel tema principale: “La santità della Chiesa”. Qui la Chiesa parla di sé stessa:

“Ero il desiderio di tutti i tempi, ero la luce

di tutti i tempi, io sono la pienezza di tutti i tempi.”

Ogni santità rimanda all’eternità e solo il santo ha un carattere eterno. Ciò vale in particolar modo per la Chiesa. È l’anelito e il compimento della storia, perché Dio ha ordinato tutto a questo. Lei è il suo popolo, la cui unità rimanda all’unità trinitaria:

“Ecco, in me si inginocchiano nazioni che sono da tempo scomparse, e dalla mia anima risplendono verso l’Eterno molti Gentili.”

Poiché tutti i popoli e tutte le religioni tendono verso la verità di Dio, essi sono legati alla Chiesa e confluiscono in essa. Essere Chiesa significa anzitutto essere sulla via unica e sola, e come Cristo dice di sé: «Io sono la via, la verità e la vita » (Gv 14,6), anche la sua sposa, la Chiesa, può dire di sé:

“Io sono la strada di tutte le strade; su di me trascinano i

millenni a Dio!”

Raramente l’immagine della chiesa pellegrina viene espressa in modo più poetico che qui. Solo la Chiesa rende accessibile a ogni essere umano la salvezza, che Cristo a sua volta media attraverso la Chiesa: la Chiesa è il sacramento universale della salvezza.

Dopo questa autorivelazione della Chiesa, l’io lirico si rivolge ora a lei:

“Sei come una roccia che cade contro l’eternità,

ma la generazione dei miei giorni è come la sabbia che cade nel nulla!”

La roccia della Chiesa si contrappone alla caducità e all’instabilità dell’uomo; solo che offre la massima stabilità. In quanto Roccia di Pietro, essa è cattolica e apostolica e solo in questo modo è Chiesa in senso pieno. È eterno, santo e non opera di mani umane:

“Perché non sarete sottoposti al giogo degli uomini

e non prestate la vostra voce alla loro transitorietà.”

Dio non si rivela mai nelle voci del tempo, e solo per questo la Chiesa non si colloca nel flusso del transitorio:

“La tua ora non scocca un’ora, e i tuoi limiti

sono senza limiti, perché porti nel tuo grembo la

misericordia del Signore.”

Mentre in Germania si costruisce una Chiesa contemporanea, Le Fort allarga lo sguardo e lo eleva verso l’alto: la Chiesa è dono della misericordia divina e per questo la sua esistenza eterna è assicurata (cfr Mt 16,19). Cambia tanto poco quanto cambia la misericordia di Dio, che la conserva e la dona agli uomini:

“Il tuo insegnamento è come una fortezza su montagne inespugnabili. (…)

Tu sei come una torre in mezzo a acque impetuose.”

Come madre misericordiosa, la Chiesa è anche maestra: il mondo e l’intera civiltà hanno in lei le loro sorgenti:

“La misericordia del mondo è la tua figlia fuggitiva,

e tutti i diritti degli uomini li abbiamo ricevuti da te.

Tutta la saggezza degli uomini ha imparato da te.”

Senza la Chiesa non ci sarebbe alcun ordine secolare; Tutte le scienze si basano sui suoi insegnamenti. È il continuum nei tempi che cambiano; solo in essa si svelano le domande dell’umanità:

“Tu sei la scrittura nascosta tra tutti i suoi segni.

Tu sei il fiume nascosto nelle profondità delle sue acque.”

Tutto ciò non fa che indicare la vera missione della Chiesa: essa non è affatto solo la “strada” che conduce a Dio, ma l’unica guida verso di Lui:

“Gli erranti non periranno perché voi conoscete ancora la via

e i peccatori saranno risparmiati perché ancora

ancora pregate”.

Oggi è raro sentire che la Chiesa abbia un mandato missionario. Questa missione le è stata affidata da Cristo (cfr Mt 28,19) . Una chiesa che non rende giustizia a questo cessa di essere la chiesa di Cristo. Non è solo una missionaria, ma anche una guerriera della preghiera, e non potrebbe mai essere l’una o l’altra. Ovunque si pratichi oggi l’adorazione eucaristica, si avverte questo battito del cuore della Chiesa: solo il flusso delle sue preghiere la trasporta nel tempo::

“Le tue preghiere sono come querce millenarie, e i tuoi

salmi hanno il respiro dei mari.”

Come preghiera del popolo di Dio, i Salmi uniscono le preghiere di tutti i tempi. Essendo una preghiera liturgica, indicano la forma più elevata di tutte le preghiere: l’offerta del Santo Sacrificio. Così facendo incessantemente la Chiesa prega per tutti gli uomini. Lo fa per la sua salvezza e in tal modo rende chiaro qual è il motivo più profondo della sua missione: l’amore di Dio per tutti gli uomini. Solo per amore delle preghiere della sua Chiesa egli mantiene in vita la creazione, che gli uomini lo riconoscano o no:

““Perché a causa tua i cieli non lasciano cadere la terra; tutti coloro che ti bestemmiano vivono solo grazie a te”!

Chi non penserebbe a Padre Pio (1887-1968), secondo il quale la terra potrebbe esistere senza il sole, ma non senza la Santa Messa? Le persone di tutte le età non hanno mai riconosciuto che questo è vero, proprio come non lo fanno oggi. Ma la negazione di questa verità ha ormai preso piede anche all’interno della Chiesa. Ma la perdita della fede non scuote l’io lirico. Al contrario: in conclusione, riassume ancora una volta quanto detto finora sulla Chiesa e gli dà – sub specie aeternitatis – la massima enfasi:

“Siete l’unico segno dell’Eterno sopra questa terra;

tutto ciò che non trasformi, lo trasforma la morte.“

Come sacramento e quindi come segno visibile dell’«Eterno», la Chiesa è la datrice di ogni vita, la «madre feconda di tutti i figli di Dio». Lei è il corpo mistico, il cui capo è Cristo. Lei vive di lui, in lui e per lui, e lui a sua volta vive solo in lei. Chiunque entra in questa vita viene salvato dalla morte. In ultima analisi, solo la Chiesa è la comunità di tutti i viventi che si radunano attorno a Dio e vivono davanti a Lui per sempre (cfr Lc 20,38).

L’ultimo inno ci ricorda, pertanto, che la santità della Chiesa si realizza nella comunione di tutti i santi. Sono i santi che uniscono la Chiesa trionfante in cielo con la Chiesa militante sulla terra e con la Chiesa sofferente nel luogo della purificazione. Sono anche coloro che testimoniano al mondo che la nostra casa è il paradiso. I santi sono il metro che Dio applica alla Chiesa e ad ogni persona:

“Sono come un grido di gioia alla morte, sono come un

bagliore sotto l’oscuro tormento.”

La Chiesa non è mai di questo mondo e i santi non si adattano al mondo, ma si trovano in contrasto con esso. Ciò dimostra il fuoco dello Spirito Santo che arde in tutti i santi. Li puoi riconoscere a prima vista:

“Sono come acque che scorrono verso l’alto contro le montagne.

Sono come fuochi che ardono senza focolare.

Attraverso la loro intercessione in cielo rafforzano la Chiesa. Trae la sua ricchezza e la sua forza dal tesoro dei loro meriti:

“Tu versi la loro forza come un vaso di refrigerio

e versi il loro sangue come una coppa di vino.”

Le immagini eucaristiche del sangue e del vino indicano che ogni santità proviene da Cristo. Solo in lui si rivela il mistero della Chiesa, e gli inni di Le Fort lo lasciano risplendere in tutta la sua bellezza soprannaturale.

§§§

