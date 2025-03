Scozia, Nonna di 74 Anni Arrestata. Vicino a un Abortificio. “Qui per Parlare, ma solo se lo Vuoi”. Dittatura della Morte.

Il suo crimine?

In piedi fuori da un ospedale di Glasgow dove vengono eseguiti aborti, con in mano un cartello che diceva: “La coercizione è un crimine, siamo qui per parlare, solo se vuoi”.

Il Queen Elizabeth University Hospital di Glasgow, accanto al quale si trovava Docherty, si trova all’interno di una ” Safe Access Zone ” in cui è vietato esercitare qualsiasi “influenza” su coloro che cercano o forniscono aborti. Pregare in silenzio, o persino parcheggiare un’auto con un adesivo pro-life sul paraurti, all’interno della zona potrebbe violare questa regola.

“Quel giorno non mi avvicinavo a nessuno. Non chiamavo. Me ne stavo in silenzio ai bordi della strada”, ha detto Docherty a The Free Press . “Sono preoccupata per una società che è disposta a rinchiudere una nonna di 74 anni per aver offerto una conversazione consensuale”.

Non è l’unica a essere preoccupata. Il mese scorso, il vicepresidente JD Vance ha espresso lo stesso concetto quando ha criticato i leader europei per aver voltato le spalle alla libertà di parola.

“In Gran Bretagna e in tutta Europa, la libertà di parola, temo, sia in ritirata”, ha detto in un discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il 14 febbraio. “Forse la cosa più preoccupante è che guardo ai nostri cari amici, il Regno Unito, dove l’arretramento rispetto ai diritti di coscienza ha messo nel mirino le libertà fondamentali dei britannici religiosi, in particolare”.

Quel discorso ha scatenato un’indignazione immediata. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha detto che i commenti di Vance erano “inaccettabili”. Il capo della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha detto che Vance stava “cercando di attaccare briga”. Il primo ministro scozzese, John Swinney, si è unito al coro, definendo Vance ” semplicemente sbagliato “. La scorsa settimana alla Casa Bianca, anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha risposto a Vance, insistendo: “Abbiamo avuto libertà di parola per molto, molto tempo nel Regno Unito, e durerà per molto, molto tempo”.

Ma come sanno i lettori di The Free Press , Vance ha ragione. La libertà di parola è decisamente in declino in Europa, soprattutto nel Regno Unito. E il caso di Rose Docherty, arrestata il 19 febbraio, appena cinque giorni dopo che Vance aveva pronunciato il suo discorso a Monaco, non è l’unico esempio del problema. Come ho scritto per The Free Press lo scorso ottobre, almeno una mezza dozzina di persone sono state arrestate e in alcuni casi processate negli ultimi anni per aver protestato o pregato in silenzio nelle zone cuscinetto per l’aborto in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord.

Docherty, che è cattolica, ha detto di essere rimasta sulla strada principale vicino all’ospedale e di aver esposto il suo cartello per circa 90 minuti durante l’ora di pranzo prima che si presentassero due poliziotti. Quando le hanno chiesto se sapeva di essere in una zona cuscinetto, ha detto di sì ma che stava solo invitando a una “conversazione consensuale”. Dopo di che, è stata ammanettata , le è stato detto che era stata accusata di aver violato la legge sull'”accesso sicuro” all’aborto, ed è stata trascinata alla stazione di polizia. Lì, è stata perquisita, le è stato fatto un tampone per il DNA e le sono state prese la foto segnaletica e le impronte digitali prima di essere rilasciata.

Ha detto che ora sta aspettando di sapere se ci sono prove sufficienti per processarla. Se condannata, potrebbe dover pagare una multa fino a £ 10.000 ($ 12.706).

“È stata un’esperienza surreale”, mi ha detto Docherty. “Ho solo pensato, sono una donna anziana di 74 anni, di cosa hai paura che ti fa venire voglia di ammanettarmi?”

In effetti, di cosa ha paura la Gran Bretagna? La mia patria, un tempo liberale, ha permesso che le regole in stile Orwell si infiltrassero in ogni settore della società, portando ad arresti durante le partite di calcio, in piazza e persino davanti alle porte delle persone.

Prendiamo questi esempi recenti:

Nel gennaio 2022, il direttore delle procure pubbliche in Inghilterra e Galles ha decretato che usare il termine “Chelsea rent boys” (ragazzi in affitto del Chelsea), come insulto ai tifosi della squadra di calcio di West London, è considerato un insulto omofobo e che chiunque lo utilizzi può essere perseguito per aver commesso un crimine d’odio. Ciò ha portato un uomo sui vent’anni, che non è stato identificato, a essere arrestato dopo aver urlato: “Ehi, voi ragazzi in affitto del Chelsea” ai tifosi avversari durante una partita. Si è dichiarato colpevole ed è stato bandito dalle partite di calcio nel Regno Unito per tre anni. Ma forse la parte più agghiacciante di questa storia è che il giovane è stato rieducato da un ente di beneficenza antidiscriminazione per i trasgressori, chiamato Kick It Out. L’uomo ha detto alla BBC di accettare che ciò che ha fatto “è stato orribile” e “mi sono guardato dentro… Sono disposto a fare ammenda”. La sua grande lezione, ha detto, è stata che dovresti “pensare prima di parlare”.

Il mese scorso, le autorità britanniche hanno arrestato due uomini per aver bruciato il Corano in pubblico. Il 13 febbraio, un cinquantenne ha appiccato il fuoco al libro sacro fuori dal consolato turco nel centro di Londra perché, ha detto, stava protestando contro il presidente turco che aveva trasformato il paese in una “base per gli islamisti radicali”. Tuttavia, l’uomo è stato accusato di intento di causare “molestie, allarme o disagio”. In un incidente separato a Manchester, il 1° febbraio, un uomo di 47 anni ha bruciato un Corano vicino a un memoriale per i britannici assassinati in un attacco terroristico islamista del 2017. Ha detto di averlo fatto in solidarietà con un attivista anti-Islam svedese che è stato assassinato per aver fatto lo stesso. In seguito, è stato accusato di “aver causato molestie intenzionali, allarme o disagio aggravati da motivi razziali e religiosi”. Se condannato, un esperto legale britannico mi ha detto che ogni uomo potrebbe affrontare fino a due anni di prigione.

E lo scorso novembre, la polizia ha fatto visita alla editorialista del Daily Telegraph Allison Pearson a casa sua, vicino a Londra, e le ha detto che era stata accusata di un “incidente d’odio non criminale” per un tweet che aveva pubblicato un anno prima. Quando ha chiesto quale fosse il tweet offensivo, la polizia ha detto che non era loro permesso dirglielo. (In seguito, The Guardian ha riferito che il tweet , che Pearson ha cancellato poco dopo averlo pubblicato, era una foto della polizia accanto a membri del partito politico pakistano, con la didascalia: “Guardate questo gruppo che sorride con gli odiatori di ebrei.”) La scorsa settimana, Pearson ha annunciato che sta intraprendendo un’azione legale contro la polizia dell’Essex per impedire che altri vengano intimiditi. La Free Speech Union, un gruppo non partigiano che aiuta le persone che infrangono le leggi sulla censura della Gran Bretagna, stima che la polizia registri 65 incidenti di odio non criminali al giorno.

Prima che la legge sulla zona cuscinetto per l’aborto entrasse in vigore lo scorso settembre, Docherty ha detto che era solita prendere parte alla campagna annuale 40 Days for Life , che organizza veglie di preghiera vicino alle strutture per l’aborto in Scozia. Ha detto che pregava anche ogni martedì con una manciata di amici vicino al Queen Elizabeth University Hospital.

“Una parte importante della partecipazione a una veglia è che le persone restino in silenzio per far sapere alla gente che sono lì”, ha detto. “E se le persone vogliono venire e parlare o avere una conversazione, sono libere di farlo”.

Ha detto di aver smesso di praticare dopo l’approvazione della legge sulla zona cuscinetto. Ma poi, il mese scorso, ha detto di essere entrata nella zona “come individuo, semplicemente offrendosi di parlare con chiunque volesse venire a parlare con me”.

Docherty ha detto che la polizia aveva rassicurato il pubblico che “la presenza di coloro che avevano opinioni pro-life non era di per sé un reato”. E dato che il suo cartello “non faceva alcun riferimento all’aborto, affermava semplicemente il fatto che la coercizione è un crimine secondo la legge scozzese e invitava solo a una conversazione consensuale da parte di chiunque desiderasse averne una con me, non pensavo di dover essere arrestata”.

Ha affermato che negli ultimi 10 anni è stata contattata da vari uomini e donne che sono stati colpiti dall’aborto “per parlare della loro esperienza e del dolore che hanno sofferto”.

Docherty ha detto di ricordare che qualche anno fa a Glasgow una donna ringraziò i partecipanti alla veglia perché “era stata aiutata dai pro-life in passato quando si era ritrovata con una gravidanza indesiderata da giovane donna”.

“I suoi genitori hanno detto che volevano che abortisse e che se non lo avesse fatto, l’avrebbero cacciata di casa. Non avrebbe avuto un posto dove vivere. È venuta all’organizzazione pro-life, ed è stata supportata con l’alloggio e sostenuta durante la gravidanza.”

Nel suo discorso di Monaco, il vicepresidente Vance ha parlato a lungo delle zone cuscinetto per l’aborto nel Regno Unito, e ha menzionato in particolare Adam Smith-Connor, un veterano inglese processato per aver pregato in silenzio nei pressi di una clinica per l’aborto, di cui ho parlato nel mio articolo perThe Free Press.

Molti critici di Vance si sono bloccati sulla sua caratterizzazione di una lettera inviata alle persone che vivevano nelle zone di censura della Scozia, in cui le si avvertiva “che anche la preghiera privata nelle proprie case può rappresentare una violazione della legge”.

La BBC, finanziata dai contribuenti,ha riferito che Vance aveva descritto la legge in modo “sbagliato” e che il governo scozzese ha affermato che “non era stata inviata alcuna lettera in cui si affermava che le persone non potevano pregare nelle loro case”. Il Times of Scotland ha pubblicato un articolo di “notiziario” intitolato ” Perché JD Vance si sbaglia sulle zone abortive della Scozia “. E Gillian Mackay, la politica scozzese che ha scritto la legge, ha affermato che le affermazioni del vicepresidente erano “sciocchezze” e “disinformazione spudorata”, mentre il suo partito, i Verdi scozzesi, ha chiesto che si scusasse . Eppure la settimana successiva, quando un giornalista della BBC le ha chiesto maggiori dettagli , Mackay ha ammesso che pregare a casa poteva essere un reato “a seconda di chi passa dallo sportello”.

Desideravo avere maggiori chiarimenti sulla legge, quindi ho inviato un’e-mail al governo scozzese chiedendo se le seguenti azioni eseguite in una zona cuscinetto sarebbero state considerate illegali ai sensi della legge:

Pregare in residenze private, vicino a una finestra, con le mani giunte.

Pregare ad alta voce nelle residenze private sull’aborto.

Esprimere opinioni sull’aborto all’interno di residenze private.

Pregare con il rosario mentre si cammina nel proprio quartiere.

Indossare abiti con slogan pro-life all’interno di una residenza privata e in piedi vicino a una finestra.

Indossare abiti con slogan pro-life mentre si cammina o si fa jogging nel proprio quartiere, si porta fuori la spazzatura o si va e si torna dalla propria auto.

Portare cartelli e striscioni anti-aborto dalla porta di casa alla macchina.

Un portavoce del governo scozzese, rispondendo alle mie domande, ha affermato che “spetterà alle agenzie preposte all’applicazione della legge decidere se sia stato commesso un reato e dipenderà sempre dai fatti e dalle circostanze di ciascun caso”.

Ma, come mi hanno detto gli esperti, con un linguaggio che lascia così tanto spazio all’interpretazione, la legge potrebbe essere facilmente oggetto di abusi.

“Questa legge ha perpetuato la confusione”, ha affermato Jeremiah Igunnubole, un avvocato del gruppo legale conservatore Alliance Defending Freedom, che ha rappresentato cinque persone perseguite ai sensi delle leggi sulla zona cuscinetto del Regno Unito. “Non è chiaro”.

“Un procuratore particolarmente zelante” potrebbe sostenere che questi scenari sono illegali ai sensi della “disposizione relativa a influenza o molestie, allarme e disagio”, ha continuato. “Tali interpretazioni della legge equivalgono a una rimozione radicale del diritto alla libertà di espressione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

L’effetto, ha concluso, è che “le persone pro-life, o coloro che sono d’accordo con il messaggio pro-life, non si sentono più libere di mostrare il loro vero sé nella piazza pubblica”.

Toby Young, fondatore della Free Speech Union, concorda con questa valutazione.

“La gente pecca di cautela, non sapendo esattamente dove sia il limite”, mi ha detto Young. “E non sono solo le persone comuni a non saperlo. Spesso la polizia non lo sa, e le giurie stesse non lo sanno. È sempre una linea molto sfocata, e questo è in parte dovuto al fatto che dipende dai sentimenti soggettivi delle persone identificate come vittime”.

Young ha affermato che gli Stati Uniti sono fortunati che nessuna di queste leggi britanniche sopravvivrebbe a una contestazione del Primo Emendamento.

“I fondatori della Costituzione americana e i custodi della Costituzione, in particolare la Corte Suprema, sono stati molto, molto più efficaci nel difendere i nostri diritti di common law inglese di quanto non lo siamo stati noi”.

Ora, Docherty ha detto che è in contatto con degli avvocati e sta soppesando le sue opzioni. “Difenderò sempre pienamente le mie azioni”, mi ha detto, “perché so che offrire una conversazione non è un crimine”.

