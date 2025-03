Il Colossale Regalo di Von der Leyen ai Fabbricanti di Armi. E se la UE Chiama, Ditele che Ripassi…

Quando Tv e giornali ti dicono che l’uomo che vuole negoziare la fine della guerra è un fascista mentre l’uomo che si sta agitando per proseguirla all’infinito è un eroe, quando ti dicono che bisogna spendere di più per le armi e tacciono che per farlo bisogna tagliare assistenza sociale e sanità, quando ti dicono che le elezioni sono democratiche se vincono dem europeisti e sono truccate se vincono conservatori euroscettici, allora è probabile che sia giunto il momento di spegnere la Tv e cestinare i giornali.