“Ejercicios de Cuaresma. II Meditación: La Conversión del Corazón” de IB. Investigador Bíblico

3Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, 4lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. 5Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; 6contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Así eres justo tú cuando sentencias, sin reproche cuando juzgas. […]. 12Crea* en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mi renueva; 13no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. 14Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu de nobleza afiánzame; 15enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti.

Señor mío, aparta tu rostro de mis pecados. y toda falta, y toda iniquidad que de mí desvirtúa. Renueva mi corazón, y hazlo en el mundo: y luego infunde el espíritu directamente en mis interiores sin intervalo. No quieras dejarme tan afligido para esconder de mí tu santo rostro, sino concédeme ser inscrito entre los elegidos. No permitas, Señor, que tu Espíritu Santo y la amistad de Tu Majestad que ya me ha arrebatado me sean arrebatados. ¡Oh! Devuélveme, Señor, esa alegría que hace a un hombre digno de salud, y no quieras mirar mi injusticia. Dante Alighieri