“Ci sono solo Due Generi, Maschio e Femmina: Il Nostro Paese non Sarà mai più Woke”. Donald Trump al Congresso.

“There are only two genders: male and female. Woke is dead”.

Nel corso del suo storico intervento alle camere riunite che si è tenuto stanotte, Trump ha proclamato ufficialmente la fine della dittatura dell’ideologia gender e del politicamente corretto, con parole di una chiarezza devastante.

Gli esponenti del partito democratico assistevano ammutoliti e attoniti alla chiusura della stagione della cultura woke da loro alimentata e sostenuta.