Starmer e Zelensky hanno firmato un accordo per i “minerali critici” dell’Ucraina pochi giorni prima che Trump entrasse in carica Di Rhoda Wilson il 4 marzo 2025 Pochi giorni prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump entrasse in carica, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato un accordo che ha concesso al Regno Unito i diritti sui minerali dell’Ucraina. Tony Shaffer ritiene che la disputa tra il presidente Trump e Zelensky sia stata causata dal fatto che l’amministrazione Trump ha scoperto e ha ritenuto che l’America fosse stata presa in giro. Il 16 gennaio, il governo del Regno Unito ha firmato un accordo di partenariato con il governo ucraino. All’interno dell’accordo c’è una clausola che afferma che il Regno Unito e l’Ucraina “possono stipulare ulteriori accordi o intese, se necessario e appropriato per implementare questo accordo”. L’accordo è stato firmato a Kiev. In base alla clausola sopra menzionata, i governi di entrambi i paesi hanno pubblicato un documento politico il 17 gennaio intitolato ” Dichiarazione di partenariato di 100 anni tra Regno Unito e Ucraina ” che esponeva le “intese” raggiunte da entrambe le parti. Questa dichiarazione era stata firmata anche a Kiev il 16 gennaio 2025. Il presidente Trump è entrato in carica pochi giorni dopo, il 20 gennaio 2025. Uno degli accordi contenuti nella Dichiarazione è che il Regno Unito fornirà all’Ucraina un’assistenza militare annuale non inferiore a 3 miliardi di sterline fino al 2030/31 e per tutto il tempo necessario. L’Ucraina riceve non meno di 3 miliardi di sterline all’anno per un periodo massimo di 100 anni, ma cosa ci guadagna il Regno Unito? Sotto il titolo “0.5 Pilastro 5 – Energia, clima e transizione verso l’energia pulita”, la Dichiarazione afferma : “3. L’approfondimento della cooperazione nel settore energetico includerà: … (iv) il sostegno allo sviluppo di una strategia ucraina sui minerali critici e delle strutture normative necessarie per supportare la massimizzazione dei benefici delle risorse naturali dell’Ucraina, attraverso la possibile istituzione di un gruppo di lavoro congiunto”. Sotto il titolo “0.10 Disposizioni finali”, la Dichiarazione afferma : “Le disposizioni di questa Dichiarazione rimarranno in vigore per 100 anni dalla data della firma. Le disposizioni possono essere modificate in qualsiasi momento tramite decisione congiunta dei Partecipanti”. E la Dichiarazione “può essere rescissa da entrambi i Partecipanti inviando una notifica scritta all’altro Partecipante. La Dichiarazione sarà rescissa sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica”. L’accordo firmato dal Regno Unito e dall’Ucraina è stato segnalato dal tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Tony Shaffer in un rapporto del Newsmax di domenica. La Casa Bianca e l’Ucraina sono coinvolte in una “battaglia di narrazioni contrastanti” sull’accordo sui minerali dell’Ucraina, considerando che tre giorni prima dell’insediamento del presidente Trump, gli inglesi hanno firmato un accordo con l’Ucraina che include i diritti sulle risorse, ha detto Shaffer a Newsmax . Shaffer ha affermato di credere che le forti parole rivolte a Zelensky venerdì scorso nello Studio Ovale siano state il risultato della scoperta da parte del Presidente Trump e del suo team di “essere stati presi in giro”. La “Dichiarazione di partenariato di 100 anni tra Regno Unito e Ucraina” copre numerosi settori: esercito, aeronautica e marina, avanzamento dell’adesione dell’Ucraina alla NATO, condivisione di intelligence, lotta alla criminalità organizzata e grave, lotta alla corruzione, frode, criminalità finanziaria ed economica, commercio tra imprese, sviluppo di un centro finanziario di livello mondiale attraverso un hub City of London-Ucraina, supporto al regime di appalti pubblici dell’Ucraina, cooperazione in materia di agricoltura e sicurezza alimentare con l’uso di tecnologie agricole avanzate e capacità di apprendimento automatico, fornitura di infrastrutture moderne e verdi allineate con obblighi climatici e di zero emissioni nette, costruzione di una rete di trasporti ucraina più verde e intelligente, protezione delle infrastrutture energetiche civili e contrasto agli attacchi informatici e ibridi, giustizia e responsabilità, lotta alla manipolazione delle informazioni straniere, propaganda e interferenza, collaborazione in scienza, tecnologia e innovazione, lancio di una partnership spaziale, “rafforzamento dei nostri sistemi sanitari insieme”, sviluppo di una partnership culturale e sportiva a lungo termine e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. In sostanza, sembra che il Regno Unito stia prendendo il controllo dell’Ucraina. “In questo accordo, la Russia è menzionata 15 volte. La Gran Bretagna 7 volte. Il Regno Unito 3 volte. L’Europa 4 volte. L’Ucraina 121 volte. La NATO 10 volte. L’America o gli USA nessuna. Ma state tranquilli, l’esercito degli Stati Uniti è la garanzia della sicurezza (NATO) perché i britannici non possono fornire altro che chiacchiere e una minuscola deterrenza nucleare”, ha detto Jason Powers . “Nel piano britannico, il Regno Unito vuole che l’esercito statunitense faccia tutto il lavoro pesante (con la NATO) mentre loro si prendono tutti i benefici”, ha aggiunto.