Sangue Palestinese sui Profitti di Leonardo. Diritto Internazionale. Ipocrisia Vergognosa dell’UE.

Solo a febbraio, i militari e i coloni israeliani hanno ucciso 25 palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Questo mese, l’esercito israeliano ha condotto 1.475 attacchi contro popolo palestinese, infrastrutture e terreni in Cisgiordania, mentre i coloni israeliani hanno condotto 230 attacchi, secondo un rapporto della Commissione di resistenza al muro e all’insediamento. Ci sono stati 68 episodi di vandalismo e furto di proprietà, e i coloni hanno sradicato 642 alberi, di cui 610 ulivi nel mese di febbraio. Ogni individuo ferito e albero sradicato è una profonda violazione della nostra umanità condivisa.

Almeno 40.000 palestinesi dei campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams sono stati costretti a fuggire dalle loro case dall’esercito israeliano. Questi campi, di età superiore a 75 anni, furono originariamente istituiti dalla violenta pulizia etnica della Nakba durante la creazione dello stato di Israele da parte delle milizie di coloni ebrei nel 1948. Questo fine settimana a Jenin, i militari israeliani hanno chiuso tutte le entrate del campo profughi precedentemente distrutto, erigendo enormi barriere sporche e isolando completamente il campo.

La scorsa settimana, il governo israeliano si è mosso per approvare un disegno di legge che annetterà gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata in una “Gerusalemme metropolitana” sotto il controllo Il governo israeliano ha stanziato 60 milioni di dollari al Ministero degli Insediamenti per sostenere azioni che ostacolano gli aiuti umanitari ai palestinesi e per istituire ulteriormente insediamenti illegali nelle colline di Hebron sud.

Questo è il più grande sfollamento forzato di palestinesi in Cisgiordania dal 1967, spinto dall’escalation della violenza militare e dei coloni israeliani volta a liberare la strada al furto permanente di terreni. I militari e i coloni israeliani perseguono l’obiettivo del governo israeliano: rimuovere i palestinesi dalla loro terra a tutti i costi.

I palestinesi affrontano furti, demolizioni e violenza dei coloni, mentre i tribunali israeliani legittimano retroattivamente questo furto di terreni, un processo illegale secondo il diritto internazionale e centrale per l’espansione del governo israeliano.

Gli Stati Uniti sono complici nel finanziare e consentendo gli attacchi israeliani ai palestinesi e l’espansione degli insediamenti illegali da parte del governo israeliano. Dobbiamo smettere di armare Israele.