Ragionare da “Terrestri” e non “Celesti”. L’Errore del Cristianeismo Inteso come Religione. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, R.S., nell'imminenza della Quaresima offre alla vostra attenzione queste filessioni, di cui lo ringraziamo di cuore. Buona lettura e meditazione.

RAGIONARE DA “TERRESTRI” E NON “CELESTI”: L’ERRORE DEL CRISTIANESIMO INTESO COME RELIGIONE

Nel vangelo di San Luca dopo le beatitudini, da capire bene: gli uomini celesti -cioè divini, perchè di Dio è il regno dei cieli- non sono angeli, ma uomini. Restano uomini, ma vengono “divinizzati”. Costoro ascoltano. E Gesù dice: “a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. In sintesi: “siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”.

Queste parole sono praticamente impossibili da intendere e da mettere in pratica ragionando “da terra”, specialmente per la loro sintesi (essere come Dio, ovvero divinizzati). Ovviamente non dipende dall’umano, sforzandosi e impegnandosi anche eroicamente, ma solo e unicamente dalla Grazia. Allora bisogna abbandonarsi a Dio e lasciarsi sospendere nella sua misericordia, per cui pregando il Padre Nostro possiamo chiedere la remissione del debito operando in quella stessa linea; non perchè noi DOBBIAMO FARLO, ma perchè ci sospendiamo umilmente in quel che AGISCE DIO con noi.

Il cristianesimo NON E’ UNA RELIGIONE per il semplice motivo che non è il NOSTRO FARE a farci fare il salto nell’uomo divinizzato. Viceversa diventiamo figli di Dio riconoscendo Dio come Padre educati dal Suo agire, standoci felici e non per DOVERE (come il figlio maggiore della parabola), sapendo tornare a casa se ci siamo allontanati, ammettendo l’errore.

Pregare per chi soffre (per la salute del corpo e dell’anima) è il minimo del cristiano che sta sospeso nella misericordia di Dio, abbondante per ognuno di noi. Si prega guardando al destino eterno, al regno dei cieli; non per i giochetti politici o ecclesiastici del fare terreno. I giustizialisti “anti” questo o quello sono farisei quanto i moralisti “pro” nel trasformare il cristianesimo in una religione, dove noi FACCIAMO qualcosa, invece di STARE in quel che opera Dio scoprendoci figli amati!

L’essenza del cristianesimo è la figliolanza divina. Diventare ciò che non siamo per natura: divinizzati. Rivolgersi a Dio come al Padre. Non c’è niente di simile nel novero delle idee religiose. Il cristianesimo non è una religione e soprattutto non è una precettistica in cui fare qualcosa per Dio. Si possono fare moltissime cose, ma Dio è Lui e il nostro presuntuoso sforzo di adempiere è nullo senza la carità, senza la grazia e senza un intimo rapporto di figliolanza. Tanti saluti a ogni altra religione e soprattutto alle eresie cristiane, pelagiane e gianseniste. Perché il giovane ricco non capisce? Perché nella domanda (a Dio, l’unico buono) non si può dire: “che cosa DEVO FARE per AVERE la vita eterna”. Uso tre verbi sbagliati! Lui che aveva già molti beni cercava il modo di PRENDERNE ancora, riferendoli al suo FARE, per IMPADRONIRSENE. Religiosamente sarebbe corretto, ma questa non è una religione. Perciò se ne va triste, perché non l’ha capito.

Nella prospettiva dello STARE abbandonati e sicuri ci sono due possibili visuali del tempo: in una esso svanisce nell’ eternità di Dio, nell’altra assolutizza se stesso nella storia. Per la natura umana la morte è un appuntamento che nobilita l’esistenza: non dovrebbe atterrirla, ma suscitare la delicatezza del timore del momento della fine. Nella storia basterebbe già questo.

La natura umana conosce la morte (e la storia) a causa del peccato. La Redenzione -per Grazia- ci libera non solo dalla morte, ma dalla storia e dal tempo, diventando figli di Dio nell’ eternità. Ma ci lascia liberi di optare per un’eterna infernale separazione dalla beatitudine. Perciò chi è diventato figlio di Dio grazie alla morte del Verbo incarnato, sacrificio di carità sulla croce trono di gloria, rinasce dall’alto già nel tempo nella storia vivendo, in un regno che non conta gli anni.

Satana, lo spirito ribelle cacciato dal cielo, che tenta al male per invidia della salvezza da lui eternamente rifiutata, odia la donna che il Verbo Incarnato ce l’ha consegnata da vergine e madre. Siamo sospesi tra i sacri misteri che vogliono farci divini e la volontà di potenza dell’uomo nella storia, che rende l’uomo sospeso tra la vita e la morte.

Nella Chiesa si può commettere l’errore di vivere il papato come storia. Insegnando il tempo superiore allo spazio e Maria una donna con il dubbio di essere stata imbrogliata dalla trama della vita… nella comunione dei santi chi sbaglia ha bisogno di tanta intercessione. Si vestono panni che sembrano maschere. Quel che sembra nella storia, dalla storia attinge date, dati e documenti: così certe apparenze vengono smascherate e la storia raccontata può essere riscritta, finalmente vera.

I crocefissi miti come Gesù tacciono, non accusano e perdonano: perché? E’ il mistero di chi guarda l’ eternità e non la storia sapendo la croce un trono di gloria e non uno strumento di ipocrita moralismo. Il papato impedito ha messo in condizione di vedere il papastro, la papastrofe… Odiandone l’interprete? No: sperando la sua salvezza, ma nella verità.

La verità è inesorabile, perché non scade. Non muore, è eterna e perciò liberante. Coincide con il solo vero liberatore.

Chi è prigioniero vorrebbe salvare l’apparenza, ad esempio il papato della chiesa-istituzione, uno stato tra gli stati (un participio passato). Invece il corpo mistico, la Gerusalemme celeste, non ha di questi problemi.

Per schiacciare la testa al serpente non serve un esercito, indispensabile invece ai poteri globali per mantenere la menzogna satanica del loro progetto di male, sempre lo stesso. Basta il calcagno di una donna, ma che donna!

R.S.

