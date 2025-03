I Bibas “Uccisi a Mani Nude”. Lo Ha Dichiarato il Patologo Inventore della Balla dei Bambini Decapitati da Hamas…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione tre elementi relativi alla famiglia Bibas, e alla storia della morte della madre e dei due bambini. Il primo è questo post pubblicato su Instagram da healthworkersandallies4pal:

Il capo patologo forense israeliano, Chen Kugel, che sostiene che la famiglia Bibas è stata “Assassinata dalle mani nude di Hamas” (piuttosto che in un attacco aereo israeliano), ha una storia di falsificazione dei rapporti forensi in tribunale per scopi politici, per lo stato di Israele. Lo ha confessato in tribunale nel 2015 e ha mentito in tribunale per Israele nel 2005, e in diverse altre occasioni.

Chen è anche l’originatore della menzogna “40 bambini decapitati sul 7/10”, che ha suscitato una grande indignazione ma è stata smentita dal giornale israeliano Haaretz. Chen ha affermato che c’erano più bambini decapitati che parlavano con diverse fonti mediatiche, ma un’indagine di Haaretz ha concluso che solo un bambino è stato ucciso il 7/10 – (Mila Cohen), per un proiettile vagante.

Chen sta mentendo durante un caso del 2005 in cui un cecchino dell’IDF ha sparato al giornalista britannico Tom Hurndall. Ha cercato di rivendicare per lo stato di Israele di cui Tom è morto “Polmonite” e “Morfina”, invece della ferita d’arma da fuoco alla testa (che il tribunale ha respinto).

Il suo laboratorio, Abu Kabir Forensic Institute, ha una storia di controversie, ed è il laboratorio che ha prelevato illegalmente organi da pazienti palestinesi/israeliani senza consenso, e ha avuto una cattiva condotta dell’autopsia con Rachel Corrie. Il dottore con cui si è addestrato, il dottor Yehuda Hiss, ha una storia di cattiva condotta ed è stato licenziato per aver mentito e intralcio alla giustizia.

Infine, Chen è stato dichiarato come “Ufficiale israeliano dell’Intelligence della Sicurezza Nazionale”, nel pezzo del 2013 “Body of the Enemy”, e ha servito nell’IDF per 21 anni.

Perché è importante: la famiglia Bibas (Shiri – soldato dell’IDF in servizio attivo e i suoi 2 bambini) sono stati presi in ostaggio il 7/10.

All’inizio della guerra (novembre 2023) Hamas ha informato Israele che i Bibas erano stati uccisi in un attacco aereo.

Hamas si offrì di restituire i corpi all’epoca, ma Israele rifiutò. Recenti notizie mostrano che Netanyahu stava intenzionalmente bloccando gli sforzi di cessate il fuoco e il ritorno degli ostaggi.

Allora perché ora, oltre 400 giorni dopo, Israele si interessa a riavere indietro i corpi? E perché mandarli a un esperto forense truffatore?

***

Il secondo elemento è questo articolo di Caitlin Johnstone, che ringraziamo per la cortesia:

