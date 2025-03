Calvaire de l’Église de Dieu Tout-Puissant en Chine. 20mille Arrestations, Tortures, Morts. Appel à la Communauté Internationale.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous recevons et publions volontiers ce message des membres italiens de l’Église de Dieu Tout-Puissant et le portons à votre attention. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et diffusion.

§§§

Le 1er mars 2025, l’Association pour la protection des droits de l’homme et de la liberté religieuse a publié un rapport intitulé « Près de 20 000 membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant (EDT) arrêtés en 2024 ; deux décès en quatre jours à Jilin suscitent une inquiétude mondiale. Vingt et un experts et universitaires occidentaux renommés en matière de droits de l’homme et de religion ont signé une lettre d’appel exprimant leur soutien. Chacun de vos partages ou publications peut devenir un rayon de lumière et d’espoir pour les chrétiens persécutés qui se trouvent dans les ténèbres !

Près de 20 000 membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant (EDT) arrêtés en 2024 ; deux morts en quatre jours à Jilin suscitent une préoccupation mondiale.

Photo 1 : Wang Yuxia, une chrétienne de l’EDT persécutée à mort

Le 28 février 2025, 21 experts et universitaires religieux en matière de droits humains ont publié une lettre d’appel ( https://bitterwinter.org/the-transnational-persecution-of-the-church-of-almighty-god-an-appeal/ ) exhortant la communauté internationale à prêter attention à la persécution à grande échelle des membres de l’Église de Dieu Tout-Puissant (ECG).

La lettre d’appel souligne que le CAG, le nouveau mouvement chrétien le plus sévèrement persécuté en Chine, subit une répression brutale sans précédent de la part du Parti communiste chinois (PCC). En 2024, les opérations menées à l’échelle nationale ont abouti à près de 20 000 arrestations et à au moins 24 morts. Rien qu’en octobre 2024, plus de 600 membres de la CAG ont été arrêtés dans la province du Jilin, où deux chrétiens de la CAG sont morts au cours d’interrogatoires secrets.

Photo 2 : Wang Fuhua, chrétienne de l’EDT persécutée à mort

Deux morts en quatre jours : les corps portent d’horribles blessures.

Le 11 octobre 2024, les autorités chinoises ont perquisitionné l’église de Dieu Tout-Puissant à Changchun, dans la province du Jilin. Wang Yuxia, membre de l’EDT âgée de 61 ans, est décédée après six jours d’interrogatoire secret dans un hôtel. Son corps présentait des contusions sur le visage et une orbite noircie, la rendant méconnaissable. Son cou et une jambe étaient cassés. La police a attribué sa mort à une crise cardiaque soudaine.

Une source interne a révélé que le 14 octobre, elle avait entendu des bruits de claquement sur les portes, des meubles renversés et une chute venant de la pièce où Wang Yuxia était détenue à l’hôtel. Le 15 octobre, elle a vu un collègue entrer dans la pièce avec un paquet de seringues. Peu de temps après, elle a entendu quelqu’un hurler à plusieurs reprises : « Vous êtes si cruels, vous me torturez tellement ! » Les cris ont continué un moment. L’interrogatoire a duré toute la nuit.

Une autre victime, Wang Fuhua, 49 ans, était en bonne santé avant son arrestation le 11 octobre 2024. Détenue dans un lieu tenu secret, elle est décédée subitement après neuf jours et nuits d’interrogatoire. La police a de nouveau déclaré que sa mort était due à une crise cardiaque.

Les deux décès sont survenus en seulement quatre jours. Quelques chrétiens de l’EDT ont rapporté que lors de leur garde au secret et de leurs interrogatoires dans les hôtels, ils ont souvent entendu des rugissements pendant les interrogatoires, des bruits de coups et des cris venant de différentes pièces, ainsi que des chrétiens de l’EDT soumis à des humiliations sexuelles.

Des documents internes du PCC révèlent que les autorités chinoises ont lancé une « dure bataille » triennale pour éradiquer l’Église de Dieu Tout-Puissant, 2024 marquant la première année de la campagne. Selon des données incomplètes, 19 053 membres du CAG ont été arrêtés à travers le pays en 2024, soit une augmentation spectaculaire de 53 % par rapport à 2023.

Graphique 1 : Comparaison des arrestations de 2019 à 2024

En 2024, au moins 168 membres de l’EDT ont été condamnés à des peines sévères de 7 ans ou plus. Les données sur les arrestations et les lourdes peines, ainsi que leurs proportions, ont atteint un niveau record ces dernières années.

Graphique 2 : Nombre de personnes condamnées à sept ans ou plus (2019-2024)

Un chrétien de l’EDT arrêté a raconté que la police chinoise leur avait dit : « Nous ne pouvons pas changer vos croyances, mais nous pouvons détruire vos corps. » Un autre chrétien de l’EDT, après avoir été condamné à une lourde peine, a demandé l’assistance d’un avocat réputé pour faire appel. Cependant, après avoir rencontré le juge chargé de l’affaire, l’avocat a répondu : « Il ne m’est pas permis de vous défendre. Si je persiste, je serai accusé du même crime et condamné à la même peine de prison que vous. »

Rassemblement multigroupe en Europe pour protester contre la persécution des chrétiens par le PCC

Suite à la révélation de ces atrocités, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes le 22 février 2025, dont Stuttgart en Allemagne, Vienne en Autriche et Bâle en Suisse. Les manifestations étaient dirigées par des Tibétains, des Ouïghours, des Hongkongais, des groupes européens de défense des droits de l’homme, des chrétiens fugitifs de l’EDT et des citoyens locaux d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Tenant des photos de Wang Fuhua et Wang Yuxia, les manifestants ont scandé des slogans tels que « Stop aux meurtres ! », « Nous exigeons les droits de l’homme ! », « Nous voulons la liberté ! », « La foi n’est pas un crime ! » et « Stop aux persécutions ! », condamnant la persécution brutale des chrétiens par le PCC.

Photo 3: Manifestants lors de la manifestation en Allemagne

Photo 4: Sangjey Kep, officier de liaison pour les Chinois en Europe de l’Administration centrale tibétaine, prend la parole lors de la manifestation.

Photo 5: Manifestants à la manifestation en Autriche

Manifestants lors de la manifestation en Autriche

Dans la lettre d’appel, des experts religieux et des universitaires en matière de droits de l’homme ont exhorté les organisations internationales et les gouvernements démocratiques à inclure la persécution massive de centaines de milliers de membres de l’EDC dans les négociations sur les droits de l’homme avec la Chine. Ils ont également appelé les nations démocratiques à accorder généreusement l’asile aux réfugiés CAG.

Pour lire le texte intégral de la lettre d'appel, cliquez ici .

Source : https://www.marcotosatti.com/2025/03/01/calvario-della-chiesa-di-dio-onnipotente-in-cina-20mila-arresti-torture-morti-appello-alla-comunita-internazionale/

§§§

