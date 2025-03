La vision de Léon XIII et les temps que nous vivons. Une opinion. 2° partie.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Una Opinione, que nous remercions sincèrement, offre à votre attention la deuxième partie de son essai sur la vision de Léon XIII et les temps que nous vivons. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bon partage. Vous pouvez trouver la première partie sur ce lien.

« La vision de Léon XIII et l’époque que nous vivons. – Partie II – Una opinione.

(1) Mais il y a aussi cette version de ce que le Pape Léon XIII aurait “vu”

https://www.iltimone.org/news-timone/la-visione-demoniaca-che-ha-ispirato-a-papa-leone/

et les mots et le ton avec lesquels ils ont été prononcés par Jésus (de défi ouvert au Diable) me font penser que Jésus était sûr (toujours) que le Diable ne prévaudrait pas, en effet … que Son Église (de Jésus) s’en sortirait, bien que réduite en nombre, revigorée (confirmant les convictions de Mgr Viganó). Naturellement, le Diable lui-même le savait depuis le début, mais je crois que pour les idiots utiles, à qui l’on sert des textes comme “Les protocoles des Sages de Sion” et des films comme “I, Pet goat II” avec une fin heureuse pour Eux, ce que j’ai écrit dans le récit “Mensonges et Vérité” s’applique :

Le Prince (au Seigneur, qui Lui aurait peut-être accordé de faire passer tous Ses mensonges pour des vérités) : “Accorder ? Je ne connais pas ce verbe… Je ne connais que les verbes “se rebeller, combattre, renverser, détruire… conquérir…”.

Le Seigneur : “Se rebeller, combattre, renverser, conquérir … QUI ? … tu veux peut-être dire nous trois ? tu n’as aucune chance de réussir.”

Le Prince : “Ceci n’est pas important pour l’instant… ce qui est important pour moi, c’est que maintenant les gens sur terre y croient et qu’ils m’aiment pour cela et pour ce que je suis, et qu’ils me veulent comme chef et comme seul dieu. Retire donc ton propos, car la vie terrestre, qui est avant tout une épreuve, quand elle ne reconnaît pas la Vérité, est une vie qui ne sert qu’à elle-même, et cette épreuve n’est surmontée que par ceux qui Le reconnaissent… et celui qui ne veut pas Te reconnaître devant les hommes, qu’il me reconnaisse alors… et qu’il franchisse sans regret les portes de mon royaume…”.

(2) Pourquoi cette croyance que les banques sont les émissaires du Diable ? Parce que les banques, par leurs prêts, permettent des modes de vie supérieurs à ceux que Dieu a établis pour chaque âme. En effet, le Diable fait d’abord naître chez l’homme (par la télévision, le cinéma, les journaux, les magazines, etc.) des désirs qu’un homme dans la condition où Dieu l’a placé ne pourrait jamais se permettre, et ensuite, en offrant un crédit très onéreux (et là, les banques interviennent), il les réalise. Ainsi, par ce mécanisme, l’homme tente d’échapper – et là, le Diable l’aide certainement – au destin auquel Dieu l’a prédestiné. Beaucoup s’en sortent finalement … mais il y a toujours un quota de personnes (mathématiquement certain) qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs lourdes dettes (et qui doivent souvent les payer en liquidant même leur maison). Et peut-être se suicident-ils à cause de la dette bancaire, ou tuent-ils d’autres personnes pour obtenir les moyens de la rembourser, ou se livrent-ils à des actes illégaux qu’ils n’auraient jamais commis s’ils n’avaient pas eu un crédit facile à leur disposition. Si l’on considère les choses de ce point de vue, on se rend compte que la banque telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui est un très fort facteur de déstabilisation de la société (d’un point de vue personnel ; sans parler des banques centrales, qui déstabilisent les Etats).

(3) Pour ceux qui se demandent comment j’en suis arrivé à ces convictions, cette lecture pourrait donner la bonne réponse :

https://fatima.org/wp-content/uploads/2018/02/Mystery-of-Iniquity-Ita.pdf (un livre du Père Kramer apparemment disponible gratuitement – et qui est arrivé aux mêmes conclusions fondamentales quelques années avant moi).

(4) Et là, j’ai ceci à dire, qui vient de la conviction que si les gens ordinaires se sont certainement fait injecter le vrai “vaccin” (celui de Pfizer, etc.), ces Messieurs, quand ils étaient devant les caméras, se sont fait injecter de simples solutions salines. Eh bien, je crois que si, dans le premier cas, l’un des objectifs était de rompre le lien spirituel avec le transcendantal (comme l’avait prophétisé R. Steiner), dans le second cas, il est préservé. Conséquence : ceux qui ont reçu le vrai “vaccin visto” ne peuvent plus avoir recours à Dieu (parce qu’ils ne croient plus au transcendantal), tandis que ceux qui ont reçu une solution saline peuvent continuer à croire et à communiquer avec le Diable autant qu’ils le veulent parce que ce lien reste intact. Donc ce “tutti tutti tutti” ne concerne à mon avis que ceux qui ne font pas partie du cercle des mondialistes.

(5) https://x.com/djlange/status/1562919215253815297 (en anglais – où M. Schwab prévient ses “young leader” (en allemand “junge Führer”) qui l’écoutent qu’il faut s’attendre à un monde plus en colère. Et je le crois !)

Pour ceux qui ont encore le temps (P.c.h.a.t).

Et là, je ne peux m’empêcher de relever ces bizarreries : L’OTAN intervient, je pense, en imposant le secret militaire en Italie, à propos de la (pour moi) “plandémie”, à propos, je pense, du transport de cercueils dans des véhicules militaires (y avait-il vraiment des cadavres à l’intérieur ? ), ordonnant ensuite au gouvernement néerlandais de se comporter d’une certaine manière et non comme il le ferait autrement … assumant ainsi un rôle qui aurait dû être exclusivement celui des autorités civiles, tandis que l’Union européenne (UE) envoie de l’argent pour soutenir la “démocratie” du gouvernement ukrainien, qui, à mon avis, n’a jamais été pleinement légitime (étant donné qu’elle est le résultat, à mon avis, des tireurs d’élite de Maidan) et qui peut actuellement être considérée comme une dictature militaire (n’a-t-elle pas aboli les partis et empêché de nouvelles élections ? ) qui utilise cet argent pour soutenir une guerre à mon avis injuste (en plus de la faire disparaître). Donc assumer un rôle qui est aussi militaire ? Ce qui m’amène à me demander : “Mais ce chevauchement des rôles est-il une coïncidence ou l’UE est-elle en fait subordonnée à l’OTAN ? Et comme l’OTAN est, à mon avis, une émanation du “Deep State” américain, ces deux entités sont-elles toutes deux une création des mondialistes ?” (Qui se souvient que lorsque l’OTAN a renversé le gouvernement de Kadhafi, la toute première urgence a été de mettre en place la nouvelle Banque centrale libyenne… appartenant aux banquiers habituels) ?

Ainsi, en l’absence de réponses officielles ou même insatisfaisantes, la seule réponse qui me semble plausible est que la “plandémie” était en réalité une opération militaire (et je me limite ici à l’Europe) par laquelle on voulait injecter dans les veines du plus grand nombre possible d’“Européens” (en partant du principe qu’aucune personne sensée n’aurait jamais donné son accord) des substances adaptées à des fins militaires, en utilisant l’UE. Rien à voir avec les affaires civiles. Quels sont donc ces objectifs ?

Les possibilités suivantes me viennent à l’esprit : faire en sorte que les Européens aient moins peur du mot “guerre”, dont il était déjà prévu qu’elle serait menée contre la Russie afin de s’approprier les richesses de l’Ukraine (et de la Russie également) ? Faire de tous les Européens des soldats à utiliser dans cette guerre et peut-être ensuite contre la Chine (et donc, de ces deux points de vue, changer aussi leur façon de penser ?) ? Ou injecter dans le plus grand nombre de corps possible des modificateurs de “vaccins” avec de l’oxyde de graphène à l’intérieur (que je ne pense pas être là à cause d’une contamination accidentelle … mais qui est une substance essentielle pour ce qu’ils ont l’intention de faire dans peu de temps) et ensuite éliminer le plus grand nombre d’Européens, en tenant compte du fait que trop d’entre eux résistent à leurs plans, ou que nous sommes trop nombreux de toute façon ? Sans compter que les richesses des Européens tentent les mondialistes ? (Comme je l’ai supposé dans mon écrit “Vous n’aurez rien et nous serons heureux”). Autre chose ?

Je retiens que trois choses sont possibles, surtout la dernière. Et si c’est le cas, je me demande si, en fait, les peuples européens qui ont adhéré, par l’intermédiaire de leurs dirigeants, à l’OTAN, ne sont pas inconsciemment sous l’occupation d’ une seule entité (condition qui, selon moi, est attestée par le fait que cette entité donne des ordres de manière coordonnée aux différents gouvernements…, non seulement à l’Italie ou aux Pays-Bas, mais aussi à la Roumanie et dans le futur à l’Allemagne et ensuite à tous les autres s’ils s’opposent à la “Démocratie à la sauce mondialiste”) militaire (selon moi prouvé par le fait que des officiers de l’OTAN ont participé à des réunions de comités civils de santé (voir lien en bas de page) mortellement hostile (à mon avis prouvé par le fait qu’elle a permis (ou peut-être ordonné ? ) d’injecter aux Européens un “vaccin” certainement toxique ; et je ne parle ici que de ce qui a émergé… il y a sûrement d’autres choses). Cette entité unique, selon ce que j’imagine – et je me limite ici à la sphère européenne – serait constituée de l’OTAN, qui en serait le bras militaire, et de l’Union Européenne, qui serait l’interface civile qui traduirait les ordres militaires en règlements et directives aux États de l’UE de telle manière, telle que je l’imagine encore, que le citoyen européen ordinaire ne soupçonne pas le moins du monde qu’il y ait quoi que ce soit d’intrinsèquement militaire dans tout règlement ou directive de l’UE, et que l’ensemble fonctionne exclusivement sur les rails de la “Démocratie” (une apparence maintenue par les “élections” auxquelles tous les citoyens européens sont convoqués de temps à autre).

La figure réelle la plus proche de cette situation de facto était, à mon avis, l’occupation militaire de l’Allemagne par les quatre puissances victorieuses après la seconde guerre mondiale (qui, à mon avis, se poursuit toujours, mais sans la Russie), mais avec cette différence qu’elle n’a jamais été formellement déclarée ouvertement (mais a néanmoins émergé en raison de la façon dont la “plandémie” Covid a été gérée ; et les faits me font penser que les ordres militaires ont maintenant la priorité sur toute loi civile).

Si tel est le cas, alors, j’imagine que les dirigeants européens et nationaux qui s’affichent à la télévision, etc. exercent de facto un pouvoir militaire sous couvert de légitimité démocratique et ce, afin de susciter le moins d’opposition possible à Leurs actions (ex : envoyer des armes à un parti belligérant puis faire adopter la mesure correspondante par l’assemblée législative, si celle-ci est compétente, dont la loyauté est assurée par la perspective de ne pas voir ses membres réélus s’ils ne suivent pas les instructions d’en haut – un système de partis qui ne vous met plus sur la liste pour les prochaines élections), ce qui est normalement assuré lorsque la population visée ne sait pas qu’elle est attaquée et ne sait même pas qui est l’auteur de cette attaque. C’est la seule façon d’expliquer, toujours à mon avis, l’arrogance avec laquelle la “Démocratie à la mondialiste” s’arroge le droit d’annuler les élections (cas de la Roumanie et, à l’avenir, du soi-disant Bouclier démocratique européen). J’imagine donc qu’à l’heure actuelle, nous ne sommes pas en présence de véritables démocraties qui tentent de résoudre les problèmes des gens, mais d’une seule et unique “Démocratie” qui a besoin d’un état permanent de tension sociale et de belligérance entre les nations pour se maintenir et prospérer.

Et pour garantir cet état de fait, la “Démocratie” s’est transformée, toujours selon moi, en un système où la corruption, soit par consensus, soit par chantage de ses différents agents, est maintenant répandue et systémique (on pourrait même dire “pandémique” étant donné que la “Démocratie” achète maintenant aussi des “vaccins” – y aurait-il un vaccin contre le Money pox ? La présidente von der Leyen pourrait peut-être passer un contrat avec une société de vaccins, comme elle l’a fait avec Pfizer, pour injecter de force ce vaccin révolutionnaire dans les veines de tous les politiciens de haut rang. Mais je crains qu’aucun fabricant de vaccins ne soit prêt à faire une telle chose… sinon, comment tous les fabricants de vaccins, mais aussi les entreprises pharmaceutiques qui produisent n’importe quoi d’autre, ne feraient-ils pas faillite ?) et ce qui est volé, surtout au sommet de ces institutions, est une récompense pour les services personnels rendus à la “Démocratie” en toute impunité. Ainsi, tout homme politique qui rejoint la “Démocratie mondialiste” sait qu’en occupant certains postes, il sera autorisé ou peut-être même forcé à voler comme il convient, et même en toute impunité, et que la “Démocratie” le protégera à tout prix en cas de problème (en le faisant passer, c’est une possibilité que j’imagine, du poste de premier ministre où il avait une responsabilité pénale et civile à celui de membre d’un quelconque organisme international auquel l’impunité pénale et civile est assurée pendant la durée de son nouveau mandat).

Et si quelque chose tourne mal (c’est-à-dire devient public), c’est seulement parce qu’on est démasqué parce qu’on agit trop ouvertement et maladroitement ou parce que, étant nouveau dans le jeu, on est torpillé par ceux à qui on veut enlever une part du butin “démocratique” (c’est ce qui s’est passé, à mon avis, dans le Qatargate: un nouveau lobby qataro-marocain, qui n’avait jamais participé à la partition auparavant, a essayé d’entrer dans le jeu avec l’intention de prendre une part aux dépens des lobbies américains et chinois déjà présents, qui n’ont pas apprécié l’intrusion et l’ont fait couler. La corruption, à mon avis, était donc déjà et reste endémique. Et quiconque croit les histoires racontées comme quoi ce n’était qu’une pomme pourrie doit être au moins naïf (pour ne pas utiliser un terme plus approprié).

Bien entendu, dans un tel système, il ne peut manquer de politiciens accessoires chargés d’intervenir aux moments critiques pour entretenir la fable du caractère occasionnel et presque unique du crime afin de minimiser les dommages à l’image que de tels événements, devenus de notoriété publique, sont susceptibles d’apporter à ces institutions (en anglais “damage control”). Et bien sûr, puisque ces politiciens proprement dits sont convaincus qu’ils agissent pour un soi-disant plus grand bien, afin d’écarter tout soupçon d’eux-mêmes et du public que ce plus grand bien a quelque chose à voir avec leur propre contribution consciente à la perpétuation d’un tel système d’iniquité ou même au Malin, peut-être vont-ils même à la messe pour afficher publiquement leur pieuse religiosité : un nouveau coup de pinceau dominical sur le sépulcre qu’ils habitent habituellement, et ce parce qu’ils se rendent compte qu’ils ont beau le repeindre en blanc, il n’est jamais aussi blanc qu’ils le voudraient. Dieu, qui n’est certainement pas dupe, prend sûrement note non seulement de la quantité de “squelettes démocratiques” qui vont s’ajouter au sépulcre chaque semaine, mais aussi du nombre de coups de pinceau d’hypocrisie.

Et à ce stade, je ne peux m’empêcher de faire cette triste analogie dans mon esprit : Si auparavant l’OTAN, selon moi, par ses “actions défensives” apportait la guerre, la souffrance, l’horreur et la dévastation injuste uniquement aux populations de nations entières qui ne faisaient pas partie du Traité (pour moi, cela signifie la Serbie, la Libye et peut-être d’autres), maintenant elle apporte, toujours selon cette analogie, plus de souffrance, d’horreur et de dévastation non seulement dans les foyers mais aussi dans les veines de chaque Européen (sous la forme de morts subites, de maladies cardiaques, de paralysies faciales et plus encore) : mais que personne ne s’alarme : “C’est la démocratie vaccins” (je crois que cela a été un slogan prononcé par un politicien lors d’un de ses rassemblements).

Il ne s’agit donc plus, à mon avis, d’une “alliance défensive” comme l’affirment certains politiciens de l’opposition (bien que l’intervention de l’OTAN en Serbie et en Libye ait déjà montré clairement le contraire), mais d’une organisation qui, à mon avis, a été créée par les élites supranationales dans le but principal, à réaliser bien plus tard, d’asservir tous les citoyens européens : (qui a donné les ordres concernant le “secret militaire” en Italie et les directives concernant les Pays-Bas ? Viennent-ils des États-Unis … où Trump a autorisé l’opération Warp Speed ?) Et cette conviction vient du fait que si l’on examine ce que l’OTAN a fait jusqu’à présent, on se rend compte qu’elle n’a jamais rien apporté de tangiblement positif à chaque citoyen européen (sauf à ceux à qui elle a fourni l’argent pour acheter le “pain et aussi la Mercedes”). Quelqu’un répondra qu’elle a apporté la sécurité à tous les citoyens européens. Je répondrai : peut-être dans le passé, mais il me semble que l’OTAN s’est spécialisée dans l’apport de menaces à d’autres États (même par des moyens indirects), qui, à la suite de ces mouvements, sont contraints de réagir de manière défensive pour leur propre sécurité, et de désigner ensuite ces réactions défensives comme des menaces à leur propre sécurité et à celle des citoyens européens. Comme on peut le voir ici, on reconnaît la fameuse façon d’agir des élites mondialistes : (créer le) problème, (provoquer une) réaction, (donner la) solution (= Nous sommes là pour vous défendre).

https://www.youtube.com/watch?v=bTm0du4kUH0 (en anglais – Le président Trump déclare qu’il n’est pas chrétien ; et si lors de la cérémonie officielle d’investiture il n’a pas mis la main sur la Bible, alors là il me semble que nous avons affaire à une personne qui a choisi d’agir sans Dieu exactement comme l’a fait l’ONU avec le “Pacte pour l’avenir” : Dieu l’utilisera, mais il ne le bénira JAMAIS ! Pensez-y : quelqu’un se plaint que M. Soros a reçu 260 millions de dollars pour déstabiliser certains États. Argent des contribuables américains, voilà le grief. Mais ce que le président Trump a l’intention de faire avec la “Riviera du Moyen-Orient” est-il différent ? À mon avis, l’histoire se poursuit… sous une autre forme et avec une plus grande iniquité.

https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=303439 (en anglais – l’administration Trump vend pour 7,4 milliards de dollars d’armes à Israël) ;

https://tapnewswire.com/2025/02/13/this-is-a-coup-catherine-austin-fitts/ (en anglais – Catherine Austin Fitts sur Digital IDs, Stargate data centres, Stargate mRNA injections, Switching central control to centra banks, Social credit system, Crypto push, Land grab, Gaza genocide, Marketing, Weather warfare, tout cela est un coup) ;

https://www.americanthinker.com/articles/2025/02/is_stargate_a_gateway_to_the_digital_gulag.html (en anglais – Stargate est-il une porte d’entrée vers le goulag digital ?).

Je m’attends donc à ce que tout mouvement populaire tendant à quitter, réduire ou abolir l’UE se heurte à une résistance, d’abord politique (par exemple, annulation des élections), mais peut-être aussi à des visites à domicile de personnes vêtues de noir … ce qui est arrivé récemment au candidat aux élections roumaines Georgescu me fait penser à deux possibilités : la première est qu’il s’agit d’extraterrestres vêtus de noir, les soi-disant “black men” si chers au théoriciens du complot, qui ont décidé de faire une visite au candidat démocratique Georgescu… et la seconde est qu’il s’agit d’éléments d’Eurogendfor envoyés pour défendre la “démocratie à la sauce mondialiste” contre les attaques de la “démocratie du vote populaire” … peut-être quelqu’un pourrait-il demander au ministre Crosetto s’il est au courant de quelque chose à ce sujet). Si cela ne suffit pas, je m’attends à une réponse militaire de l’OTAN dans les rues pour réprimer de tels mouvements (à mon avis, le “Whatever it takes” de M. Draghi était destiné à ses conséquences extrêmes et n’était pas un simple spot de publicité).

Selon moi, découlent de tout cela trois considérations finales:

la première est que, à mon avis, pendant la “plandémie”, beaucoup d’acteurs de premier plan, politiques, civils, médecins, informateurs, etc., savaient qu’ils obéissaient à des ordres militaires (qui se souvient du général qui disait qu’il fallait vacciner tous ceux qu’on trouvait dans la rue … à l’instar, me rappelle-t-on, de ce que le régime de Zelensky fait concrètement aujourd’hui avec les Ukrainiens pour les envoyer mourir au front ? Et qui se souvient d’un gouverneur régional qui, si je me souviens bien, avait invoqué la loi martiale pour vacciner tout le monde ? Et qui se souvient du président français Macron disant que l’on était en guerre… contre un ennemi invisible, donc ? Je crois que cette déclaration a été faite en pensant que rien ne filtrerait par la suite et que, par conséquent, personne ne se rendrait compte que l’ennemi qu’il a désigné, celui auquel je peux penser, était chacun d’entre nous. Cela montre, à mon avis, que beaucoup étaient conscients dès le départ de la nature militaire des ordres qu’ils recevaient).

La deuxième considération est, à mon avis, que la prochaine “plandémie” qu’ils préparent utilisera encore cette fois-ci l’OTAN; et si quelqu’un s’y oppose, il est logique de s’attendre à ce que l’UE (et les États-nations sur ses ordres) demande aux armées de l’OTAN (et donc nationales) d’écraser toute opposition interne et peut-être d’aller de maison en maison pour vacciner ou emmener ceux qui ne veulent pas se soumettre à leur diktat (est-ce pour cela que la présidente de la Commission de l’UE, von den Leyen, est peut-être si calme lorsque les députés européens lui reprochent la gestion des contrats Pfizer ? Sait-elle qu’elle a derrière elle toute la puissance militaire de l’OTAN ? Pourtant Dieu lui a lancé un avertissement).

La troisième est que, et là je m’attends à ce que seuls les esprits transcendants comprennent ce que je vais dire, tout ce qui se passe établisse, toujours à mon avis, une certaine connexion entre les intentions du Diable de soumettre l’humanité à son pouvoir et un instrument complexe, en l’occurrence l’OTAN et l’UE (sans oublier la BCE, le WEF, M. Gates, M. Soros, etc.), qu’il utilise :

https://www.theburningplatform.com/2025/02/04/the-covid-dossier/#more-360014 (en anglais – dossier Covid où, dans la partie concernant l’Italie, le nom d’un général italien ayant participé à au moins une réunion apparaît dans les réunions du Comité scientifique et technique ; et ce, contrairement à ce qu’affirment certaines sources d’information où il est précisé qu’il s’agit d’une rumeur et de rien d’autre) ;

https://vtforeignpolicy.com/2025/02/exclusive-darpa-paper-mrna-killer-vaccines-ready-before-covid-pandemic/ (dont l’article souligne le rôle du DARPA américain dans toute l’affaire du Coronavirus et des “vaccins” associés) ;

https://www.meteoweb.eu/2024/10/segreti-di-stato-e-la-pandemia-di-covid-19-la-presunta-partecipazione-del-generale-bonfiglio-al-cts/1001645609/ (où il est indiqué que « L’une de ces allégations concerne l’implication présumée de (Gén. “nom omis par moi”) identifié comme membre de l’OTAN, dans une réunion du Comité technique et scientifique (CTS) le 5 mars 2020, au cours de laquelle il aurait imposé le secret d’État sur toutes les informations concernant le COVID-19, conformément à la loi 124/2007.Cependant, il n’y a aucune preuve officielle pour étayer cette hypothèse. Il n’existe aucune preuve documentée confirmant la participation de (Gén. “Nom omis par moi”) à une telle réunion … ».

Mais si le document est vrai, comment l’expliquer autrement ? Et pourquoi alors un général italien devait-il assister à une réunion du STC au nom de l’OTAN ? Et pourquoi le général en question se souvient-il de ses obligations en vertu de la loi 124/2007 ? (où l’on peut lire) :

“Art. 1 – ….

Le président du Conseil des ministres est exclusivement investi des fonctions suivantes

(a) la haute direction et la responsabilité générale de la politique d’information pour la sécurité, dans l’intérêt et la défense de la République et des institutions démocratiques placées par la Constitution sur son fondement ;

(b) l’apposition et la protection des secrets d’État ;

(c) la confirmation de l’opposition du secret d’État ;

… etc.”

https://comedonchisciotte.org/tutto-il-governo-attua-la-politica-segreta-della-nato/ (ce qui se passe aux Pays-Bas).

Et si quelqu’un pense que le président Trump mettra l’OTAN et l’UE au pied du mur, je réponds : « Peut-être … mais je n’exclus pas que nous soyons dans une situation (et là j’utilise une scène figurative) où le même boxeur (le Diable), après avoir fait pleuvoir ses coups de poing de la gauche, commence à faire pleuvoir ses coups de la droite, réussissant à faire croire à la victime (l’humanité), qui est maintenant dans un état de choc presque total, qu’elle est en train de frapper le premier boxeur à terre afin de la défendre » (et incitant ainsi l’humanité à ne pas élever de défense pour parer les coups qui viennent de la droite ; je ne vois pas pourquoi le Diable n’utiliserait pas cette tactique “par la droite” s’il ne peut plus avancer comme il le voudrait avec la tactique “par la gauche”).

Encore une fois, à chacun ses réflexions.

