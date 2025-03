In Principio è il Punto. Per una Nuova Antica Coscienza. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul valore della parola e del silenzio. Buona lettura e meditazione.

§§§

IN PRINCIPIO È IL PUNTO. PER UNA NUOVA ANTICA COSCIENZA

«Il vero contemplativo non ama interessarsi della vita attiva, né di quanto si dice o si fa nei suoi confronti, e non sta a confutare i suoi detrattori».

“La nube della non-conoscenza”

*

«Stanco di chi non offre che parole,

parole senza lingua

sono andato sull’isola coperta di neve.

Non ha parole il deserto.

Le pagine bianche dilagano ovunque!

Scopro orme di capriolo sulla neve.

Lingua senza parole».

Tomas Tranströmer

* * *

Il Cerchio gravita intorno al Punto che è il suo Centro e dal quale non può prescindere. E mentre il Cerchio può essere disegnato, il Punto non lo può poiché non ha dimensioni e perciò è invisibile: il Punto c’è ma non si vede, tanto invisibile quanto imprescindibile. È vero che lo si può evidenziare, ma è proprio il (non)segno del “punto” che ne conferma l’a-dimensione e invisibilità, e, è bene ribadirlo, l’imprescindibile centralità. Il compasso può tracciare un cerchio visibile soltanto se si fissa al punto invisibile.

In Principio È il Punto, l’Origine, il Big Bang della dimensione ciclica spaziale-temporale e dei suoi contenuti, compresi tutti i pensieri e tutte le parole, quindi tutto il detto e lo scritto – tutta l’onomastica – nelle sue molteplici sfaccettature. Dal Punto si sviluppa la Linea, quindi il Piano e infine il Volume, dal latino VOLVERE avvolgere. Perciò il Volume è il Vuoto in cui, restandone avvolto, si manifesta l’Universo che è contratto nel Punto. Il Volume è il Silenzio, l’Infinito in cui possono esprimersi i pensieri e le parole. Il moto dell’Universo, come dei pensieri e delle parole che dis-corrono, ha luogo nella stasi del Volume, a sua volta sviluppo del Punto.

Lucida ed evocativa – e abrasiva per i dipendenti dalla dialettica e perciò dalla concettualità e dall’onomastica – l’osservazione di Maurice Maeterlinck, di cui si propone una calma considerazione:

«Non appena le enunciamo, stranamente priviamo le cose del loro valore. Crediamo di esserci immersi fino al fondo degli abissi, e quando ritorniamo alla superficie la goccia d’acqua sulle pallide punte delle nostre dita non assomiglia più al mare da cui proviene. Ci illudiamo di aver scoperto in una caverna tesori meravigliosi, e quando ritorniamo alla luce del giorno non ne riportiamo che pietre false e schegge di vetro; e tuttavia, nell’oscurità il tesoro continua a brillare immutato».

Insomma, inutile ignorarlo, le parole spiegano un bel niente perché, in quanto «goccia d’acqua sulle pallide punte delle nostre dita», possono soltanto alludere a Ciò che vorrebbero ghermire e che invece «continua a brillare immutato» e Silente, schivo di ogni seppur raffinatissima e scrupolosa combinazione di parole (non ultimo il dogma) che non cessano di costituire un sipario tra Ciò che dietro vi si cela e la Coscienza: dato di fatto inconfutabile seppur inaccettabile da chiunque fa affidamento – arrestandovisi – sul pensato, sul detto e sullo scritto sino ad indentificarvisi. Ossia: si crede più a ciò che è scritto piuttosto che a Ciò di cui è scritto.

L’Unico Vero – e Liberatore – è il tesoro che brilla «nell’oscurità» del Silenzio, del Punto che non può essere captato dalla flebile luce delle parole. Soltanto l’oscuro può captare, anzi farsi captare dall’Oscuro che brilla di Luce propria. All’occhio comune la Vera Luce sembra oscura, mentre ciò che è oscuro – il pensato, il detto e lo scritto – sembra luce.

Paolo ai Filippesi:

«Questo soltanto (io faccio): dimentico (obliscivens) di tutto ciò che ho lasciato dietro di me, mi lancio (extendes me) verso quello che mi sta dinanzi (ad destinatum persequor)».

Qui l’Apostolo dei Gentili dice chiaro e tondo di essere uno jaculator, cioè un praticante del tragitto apofatico che tutto dimentica e si lancia verso … il Punto, verso il Verbo che è il suo Destino.

In incipit, Tranströmer sintetizza zenisticamente quanto sopra con: «parole senza lingua», ovvero che non dicono nulla, e «lingua senza parole» che dice tutto. E che potenza apofatica in quel «non ha parole il deserto/le pagine bianche dilagano ovunque!»!

Anche il poeta giapponese Matsuo Bashō (1644-1694) lo riassume in un magistrale haiku, indigeribile per chi (rispettabilissimamente) si nutre di formule in cui “tutto quadra” tra fede e ragione e ne dipende:

«Tempio di Suma. Ascolto

un flauto che nessuno suona

nel bosco scuro d’ombre».

Ascoltare un flauto che nessuno suona: oltraggio al principio di non contraddizione (che può darsi solo nel relativo) per il quale se qualcuno lo suona il flauto suona, oppure se nessuno lo suona il flauto non suona. Affronto spudorato per una mente-mosaico (rispettabilissima) ove ogni tassello è al suo posto: ah! … che bello vivere “in sicurezza”!, come recita il mantra più popolare di questi tempi.

Come si vede, Tranströmer e Bashō non … si perdono in chiacchiere. Non sono interessati alle effimere «gocce d’acqua sulle pallide punte delle dita», che inesorabilmente asciugano e vengono rimpiazzate da altre effimere gocce, per un continuo ritrovarsi fra le mani, tornando a Maeterlinck, «pietre false e schegge di vetro».

E c’è anche Antonio Prete:

«Avverto … un grande turbamento

davanti all’abisso

che separa il nome dalla cosa,

la fissazione visiva di una stella

dal vortice fiammante del suo corpo»,

e Antonia Pozzi:

«Sempre così,

smisuratamente perduta

ai margini della vita reale».

In Principio È il Punto, il Centro, il Verbo, l’AlfaOmega da cui non si può prescindere: «chi non raccoglie (congregat) con Me, disperde (spargit)».

Chi prescinde dal Punto, che tutto raccoglie in nuce – «tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che

esiste» – non può che disperdersi. Ma queste restano solo parole se la Coscienza, lasciandosele alle spalle (obliscivens), non si slancia (extende) verso il Punto, il Centro, il Verbo che la magnetizza e la raccoglie in Sé.

Il Principio, il Punto, il Centro, il Verbo, è la Parola Muta, cioè pre-creativa, massimamente contratta in Sé nella sua infinita potenza. È la Parola di cui l’Uomo, da sempre, pensa, parla e scrive con formule e definizioni le quali, però, scendendo e moltiplicandosi nello spazio e nel tempo, non possono che essere relative e perciò soltanto allusive ad Essa. Nessuna molteplicità di parole può cogliere e tantomeno trasmettere la Parola Muta che è Una, poiché nessun relativo può cogliere l’Assoluto, come nessun movimento può cogliere l’Immobile e come nessun effetto può cogliere la Causa, sicché per assimilarsi, anzi per farsi assimilare dalla Parola Muta occorre farsi muti; per farsi assimilare dall’Immobile occorre farsi immobili; per farsi assimilare dalla Causa occorre farsi causa; per farsi assimilare dal Punto occorre farsi punti, cioè vuoti, astraendo (per apofasi) dal relativo psico-fisico, che, lo ricordiamo, dipende dall’Assoluto, cioè dal Punto, e non può che rapportarvisi con il proprio limite irriducibile, sicché l’apofasi è perforazione di tale limite: l’azione dello Jaculator.

Ecco allora che pensando e parlando, e scrivendo e leggendo (proprio come adesso!) si scende nella dimensione ciclica temporale-spaziale che con i suoi contenuti orbita – può soltanto orbitare – intorno alla Parola Muta che è il Punto, il Centro, il Verbo, ovvero l’Assoluto, termine quest’ultimo che dice Impensabile e Indicibile: ab-soluto significa «sciolto da», ossia libero e liberatore in quanto Primo Vero: «la Verità vi farà liberi». Liberi dallo spazio e dal tempo, dalla relatività dei pensieri e delle parole, dalle definizioni e dalle formule, quindi padroni e utilizzatori di esse secondo opportunità, dato che non di rado è meglio tacere, virtù del tutto sconosciuta soprattutto al giorno d’oggi.

Saggiamente e quasi pitagorico Nietzsche:

«Se si tace per un anno, si disimpara a chiacchierare e si impara a parlare».

Siracide, attualissimo vista l’orda di parlatori a getto continuo che infestano i media:

«Molti sono caduti a fil di spada, ma non quanti sono periti per colpa della lingua».

Ora, che ne è della Pura Coscienza in questa discesa nello spazio e nel tempo? Di questa Eterea Sostanza Immortale ad immagine e somiglianza della Parola Muta per la quale l’Uomo è un essere assolutamente libero dalle contingenze spazio-temporali? Di questa Integrità che trascende il dis-integrato, cioè il molteplice nello spazio e nel tempo? Di questo Specchio terso che tutto rispecchia senza esserne contaminato?

In “Ombre delle idee” Giordano Bruno osserva:

«Tutto ciò che è dopo l’uno è inevitabilmente molteplice e numeroso. Perciò, tranne l’uno e primo, tutte le cose sono numero. Donde sotto l’infimo gradino della scala della natura c’è il numero infinito o materia; invece nel sommo gradino c’è l’infinita unità e atto puro. Pertanto la discesa, la dispersione e l’espansione avvengono verso la materia; l’ascesa, l’aggregazione e la delimitazione avvengono verso l’atto. Attraverso i numeri gli enti si rapportano a ciò che veramente è, o vero ente, come la materia attraverso l’abbozzo delle forme si rapporta alle forme».

Da notare: «l’ascesa, l’aggregazione e la delimitazione avvengono verso l’atto» ciè verso il Punto: processo apofatico per il quale la Coscienza astrae dal relativo che la occupa, così tornando al Punto, al Centro, con una conversione dalla «discesa, dispersione ed espansione».

L’Uno, l’«Atto Puro», il Punto si riflette in ogni singolo elemento del molteplice: ogni persona è una, ogni fiore o frutto è uno, ogni animale è uno, ogni pietra è una e via dicendo. Quindi, anche ogni parola è una poiché riflette la Parola Muta, ed è più prossima ad Essa che non una sequela di parole, una definizione, una formula, per non dire di una raccolta sistematica di definizioni e formule (tomi di centinaia, migliaia di pagine!) che, per riprendere Bruno, discendono, si disperdono, si espandono, diventano numero allontanandosi dall’Uno, dal Punto, dal Centro, dalla Parola Muta che è Suprema Sintesi e pertanto inesorabilmente fuori della portata di qualsiasi pignolesca analisi, anzi dispersiva per sua natura.

Forse si potrebbe dire che basta il suono di una sola parola, che per la sua brevità fulmineamente scende nello spazio e nel tempo ed altrettanto fulmineamente se ne ritrae, per intuire il Silenzio che è il Punto, la Parola Muta, il Verbo, il Libero e Liberatore.

Non per nulla ne “La nube della non-conoscenza” troviamo che:

«Basta una diretta, nuda tensione verso Dio. Se vuoi contenere e riassumere questa tensione in una parola per poterla meglio ritenere, allora scegli una parola breve, di una sola sillaba, che è meglio di due perché più corta e più confacente all’opera dello spirito […] Questa parola sarà tuo scudo e tua lancia in pace e in guerra […] Con questa parola soffocherai ogni pensiero sotto la nube dell’oblio».

«Nuda tensione verso Dio»: perfetta indicazione dell’apofasi che è già preghiera, specialissima preghiera muta («lingua senza parole»), ove il mutismo – il tacere integrale – è tratto d’unione immediato con la Parola Muta.

«Questa parola sarà tuo scudo e tua lancia»: simboli del certame interiore, al cui riguardo risulta interessante un breve inciso su quanto nota Elémire Zolla:

«La teoria della preghiera monosillabica può ricordarci le esclamazioni magiche dei celti, le cosiddette loricae (corazze ndc)». Dunque, come corazza basta una sola parola!

E d’altra parte Maestro Eckhart, profondissimo:

«Se la sola preghiera che dirai mai nella tua intera vita è “grazie”, quella sarà sufficiente».

E già: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole»!

Scudo, lancia, corazza: simboli-strumenti del miles. Insieme alla spada:

«Katana wa bushi no tamashii» recita il detto samuraico: «La spada è l’anima del guerriero». Ecco il perché – prima e dopo l’addestramento – della rituale e rispettosa pulitura della lama con morbida carta di riso per evitare graffi e conseguente applicazione di olio ai chiodi di garofano: eh sì, la propria Anima, la propria Coscienza va preservata da ogni impurità e profumata come … la Vergine!

E già che siamo in tema cavalleresco, non sarà inutile notare che Artù e i suoi Cavalieri si riuniscono intorno alla Tavola Rotonda, simbolo non solo della nobile uguaglianza dei partecipanti, ma anche della comune convergenza verso il Punto quale Centro del Cerchio, che l’iconografia mostra come Santo Graal.

«Soffocare ogni pensiero sotto la nube dell’oblio»: impresa bellica vista l’orda agguerrita di pensieri – banali o colti che siano – galoppante nella Coscienza inducendola ad identificarvisi ed a smarrire se stessa in quanto limpida, libera, in intima unione con la Parola Muta, con il Centro, con il Punto.

Nei tre cerchi in incipit sono sintetizzate le tre fasi del processo apofatico che lo Jaculator intraprende per il raccoglimento dalla di-versione e conseguente con-versione al Centro, che in questa occasione, per maggiore chiarezza di esposizione, è evidenziato con il cerchio più piccolo:

1) lo spazio-tempo nell’orbita tra il terzo cerchio esteriore ed il secondo è quello ove si crogiola – alla lettera! – l’io psicologico e fittizio che s’identifica con i contenuti spazio-temporali secondo il proprio soggettivo sentire. È l’orbita del “soltanto io”;

2) lo spazio-tempo nell’orbita tra il secondo cerchio ed il cerchio centrale – il Punto – è quello ove l’io crede o almeno sospetta che vi sia Dio, ma non riesce a liberarsi dei contenuti spazio-temporali ritenendo possibile una conciliazione tra i propri pensieri e Dio che non è nei pensieri, nelle parole, nelle definizioni e nelle formule. È l’orbita dell’“io e Dio”;

3) il non spazio-tempo del Punto – della Parola Muta – è quello ove l’io, liberatosi dai contenuti spazio-temporali e realizzato il Santo Silenzio e fattosi punto, può incedere nel Centro, nel Verbo che consacra la sua libertà ridonandole così la sua originalità, ossia la sua divina «immagine e somiglianza» nella teosi. È il Punto del “soltanto Dio”.

§§§

