De Donationibus, un Documento Sconcertante Firmato dal Papa. Amedeo Zerbini.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ing Amedeo Zerbini, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione un commento su un documento appena firmato dal pontefice regnante. Se quello che mi dicono fonti interne al Vaticano è vero, – e non ho motivo di dubitarne – in questi giorni stanno facendo firmare di tutto e di più al degente al Gemelli. Immaginate voi perché. Buona lettura e diffusione.

Un documento sconcertante.

Lungi da me la volontà di infierire contro una persona sofferente. Una Ave Maria per la sua salute la recito volentieri anch’io. Ma non posso passare sotto silenzio il fatto che il 26 febbraio il papa che legge, abbia fatto pubblicare d’urgenza un documento chirografo ( leggibile a questo link : https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2025/2/26/chirografo-vinculum-unitatisetcaritatis.html ) con cui istituisce la Commissio de donationibus pro Sancta Sede (Commissione delle donazioni a favore della Santa Sede.)

In questo breve documento è detto testualmente :

— istituisco

la Commissio de donationibus pro Sancta Sede, commissione permanente dedicata alla raccolta di donazioni e offerte per la Sede Apostolica, il cui compito specifico sarà quello di incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori, sottolineandone l’importanza per la Missione e per le opere caritative della Sede Apostolica, nonché reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti –

Quello che sognava una Chiesa povera per i poveri, dopo aver provato tutti i modi possibili per generare liquidità par la Santa Sede (vendita di immobili e di altri beni costituenti il Patrimonio storico della Chiesa, indebitamento vertiginoso, ingresso a pagamento in chiese e musei ) ora ricorre ad uno strumento che concettualmente non è molto dissimile da quello del suo antico predecessore Leone X che istituì la pratica delle vendite delle indulgenze.

Leone X aveva bisogno di liquidità per investire nella costruzione della Basilica di San Pietro in Roma, Bergoglio ha bisogno di liquidita da spendere nelle opere per la sua pubblicità personale.

Leone X causò le ribellione di Lutero e l’inizio del movimento protestante,

Bergoglio produce la fuga di suore e di frati dai conventi e lo svuotamento di Seminari, di Chiese e di Oratori.

Personalmente sono molto amareggiato e indignato anche per il linguaggio usato nel documento.

L’uso ambizioso del latinorum per dare un’apparenza ecclesiale ad un obiettivo che non ha nulla di più materiale di quello di far pareggiare i conti economici del Vaticano e l’uso di termini da documento aziendale firmato dal Direttore Generale o dall’Amministratore delegato che parla di incentivi e di campagne pubblicitarie al fine di diminuire le perdite o, possibilmente , di aumentare i profitti.

Non aggiungo altro.

All’amico Tosatti la decisione se pubblicare o no questa riflessione.

