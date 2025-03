Confitemini Domino, la Messa in Rito Domenicano. Radio Spada.

Con grande piacere presentiamo ai lettori Confitemini Domino. Celebrare e servire la Santa Messa in rito domenicano del Padre Didier Pietro Maria Baccianti OP.

Per chi avesse problemi nell’utilizzo dell’ecommerce: Email: edizioniradiospada@ gmail.com; Whatsapp: +39 366 2949035; Telegram: @edizioniRS

Introduzione al volume

“Confitémini Dómino quóniam bonus” queste sono le prime parole che il sacerdote domenicano, segnandosi con il segno di croce, pronunzia ai piedi dell’altare. E i ministri gli rispondono: “Quóniam in sáeculum misericórdia ejus”.

Queste parole del Salmo 117 esortano a confidare nella bontà del Signore perché dura nei secoli la sua misericordia; per i domenicani, si ricollegano alla richiesta che i frati compiono, prostrati ai piedi dell’altare con le braccia a forma di croce, durante il giorno della loro professione.

Infatti in quell’occasione il frate che accoglie la professione dei novizi domanda: “Che cosa chiedete?” ed essi rispondono “La misericordia di Dio e la vostra”.

Possiamo perciò dire che le parole del Salmo 117 pronunciate nella Messa in Rito Domenicano ricordano a ogni frate il grande dono della misericordia che ha ricevuto con la sua professione; ma anche che egli stesso deve donare la misericordia ricevuta.

In questo volume considereremo esclusivamente quelle che sono le rubriche della Santa Messa in Rito Domenicano nelle sue diverse forme celebrative previste dal Messale Domenicano. Mentre la liturgia del Breviario Domenicano, a Dio piacendo, spero potrà essere oggetto di un secondo volume.

L’esemplare, o archetipo, della Messa in Rito Domenicano è certamente la Messa maggiore o solenne; chiunque cerchi di comprendere appieno il Rito Domenicano, quindi, deve vedere in luce le varie cerimonie e parti di quella Messa. Come insegna San Tommaso d’Aquino, però, il fine è primo nell’ordine dell’intenzione ma ultimo in ordine di esecuzione. Perciò per raggiungere le vette della Messa maggiore, è consigliato cominciare imparando bene la Messa letta relativamente semplice, e poi la Messa cantata, leggermente più complessa.

Purtroppo la Messa letta, nostro punto di partenza, manca di molte delle virtù della Messa maggiore. Il più importante di questi, il Canone silenzioso e la mancanza di partecipazione vocale dei fedeli, sono già molto meno evidenti nella Messa cantata (dove, ad esempio, il coro può cantare durante una parte significativa del Canone), e ancor meno nelle Messe maggiori (dove ci sono ruoli chiaramente definiti e importanti per il sacerdote, i ministri e i frati in coro). In effetti, la Messa letta si è sviluppata come la Messa di un singolo sacerdote con un ministrante. È una Messa ridotta all’essenziale, e può essere compresa solo fino in fondo alla luce della Messa maggiore.

La Messa cantata è un successivo compromesso tra la Messa maggiore e la Messa letta; ad essa manca un diacono e un suddiacono ma può avere

più ministranti. Le sue rubriche sono state concesse all’Ordine dalla Santa Sede solo in epoca moderna. In breve, le rubriche del sacerdote in una Messa cantata sono le stesse di una Messa letta, tranne che il sacerdote canta tutto ciò che si canta nella Messa maggiore, usa l’incenso per il Vangelo e l’offertorio, e può sedersi al Gloria e al Credo.

Il testo di questa guida consiste principalmente nelle rubriche dettagliate per la Messa letta, la Messa cantata e la Messa maggiore in Rito Domenicano, così com’era nel 1962 e prendendo spunto dal testo di William Bonniwell Dominican Ceremonial, insieme all’Ordinario della Messa e ai disegni delle rubriche del Missale S.O.P. del 1939. Le foto della Messa maggiore invece, sono state scattate durante una Santa Messa celebrata della Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, nella Basilica di Notre-Dame a Friburgo in Svizzera.

Spero vivamente che questo scritto possa aiutare tutti coloro che vogliono accostarsi a capire, celebrare e servire il Rito Domenicano, per la maggior gloria di Dio e del glorioso Ordine di San Domenico.

>>> Confitemini Domino. Celebrare e servire la Santa Messa in rito domenicano <<<