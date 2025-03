Calvario della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina. 20mila Arresti, Torture, Morti. Appello alla Comunità Internazionale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questo messaggio da membri italiani della Chiesa di Dio Onnipotente e lo portiamo alla vostra attenzione.

Il 1° marzo 2025, l’Associazione per la protezione dei diritti umani e della libertà religiosa ha pubblicato un rapporto intitolato “Quasi 20.000 membri della Chiesa di Dio Onnipotente (CDO) arrestati nel 2024; due morti in quattro giorni a Jilin suscitano preoccupazione globale.” Ventuno rinomati esperti e studiosi occidentali di diritti umani e religiosi hanno firmato una lettera di appello esprimendo il loro sostegno. Ogni tua condivisione o pubblicazione può diventare un raggio di luce e una speranza per i cristiani perseguitati che si trovano nell’oscurità!

Quasi 20mila membri della Chiesa di Dio Onnipotente (CDO) arrestati nel 2024; due morti in quattro giorni a Jilin suscitano preoccupazione globale.

Il 28 febbraio 2025, 21 esperti e studiosi di diritti umani religiosi hanno pubblicato una lettera di appello1 esortando la comunità internazionale a prestare attenzione alla persecuzione su larga scala dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente (CDO).

La lettera di appello sottolinea che la CDO, il nuovo movimento cristiano più duramente perseguitato in Cina, sta subendo una repressione brutale senza precedenti da parte del Partito Comunista Cinese (PCC). Nel 2024, le operazioni a livello nazionale hanno provocato quasi 20.000 arresti e almeno 24 morti. Solo nell’ottobre 2024, oltre 600 membri della CDO sono stati arrestati nella provincia di Jilin, dove due cristiane della CDO sono morte durante gli interrogatori segreti.

Due morti in quattro giorni: i corpi presentano ferite orribili.

L’11 ottobre 2024, le autorità cinesi hanno fatto irruzione nella Chiesa di Dio Onnipotente a Changchun, nella provincia di Jilin. Wang Yuxia2 , membro della CDO di 61 anni, è morta dopo sei giorni di interrogatori segreti in un hotel. Il suo corpo mostrava lividi sul viso e un’orbita oculare annerita, che la rendevano irriconoscibile. Aveva il collo e una gamba rotti. La polizia ha attribuito la sua morte a un improvviso infarto.



Foto 1: Wang Yuxia, una cristiana della CDO perseguitata a morte

Una fonte interna ha rivelato che il 14 ottobre ha sentito rumori di colpi alle porte , mobili che venivano rovesciati e una caduta proveniente dalla stanza in cui Wang Yuxia era detenuta nell’hotel. Il 15 ottobre ha visto un collega entrare nella stanza con un pacchetto di aghi. Poco dopo ha sentito qualcuno urlare ripetutamente: “Siete così crudeli, state usando una tale tortura su di me!” Le urla sono continuate per un po’. L’interrogatorio è durato tutta la notte.

Un’altra vittima, Wang Fuhua3, 49 anni, era in buona salute prima del suo arresto, avvenuto l’11 ottobre 2024. Detenuta in un luogo segreto, è morta improvvisamente dopo nove giorni e nove notti di interrogatorio. Anche in questo caso la polizia ha dichiarato che la sua morte è stata dovuta a un infarto.



Foto 2: Wang Fuhua, cristiana della CDO perseguitata a morte

Le due morti sono avvenute in soli quattro giorni. Alcuni cristiani della CDO hanno riferito che durante la loro custodia segreta e gli interrogatori negli hotel, hanno spesso sentito ruggiti durante gli interrogatori, suoni di percosse e urla provenienti da stanze diverse, insieme a cristiani della CDO che subivano umiliazioni sessuali4.

Documenti interni del PCC rivelano che le autorità cinesi hanno lanciato una “dura battaglia5” triennale per sradicare la Chiesa di Dio Onnipotente, con il 2024 che segna il primo anno della campagna. Secondo dati incompleti, nel 2024 sono stati arrestati 19.053 membri della CDO in tutto il Paese, con una drammatica impennata del 53%6 rispetto al 2023.

Grafico 1: Confronto degli arresti dal 2019 al 2024

Nel 2024, almeno 168 membri della CDO hanno ricevuto pene severe di 7 anni o più. I dati sugli arresti e sulle condanne pesanti, insieme alle loro proporzioni, hanno raggiunto un livello record negli ultimi anni.

Grafico 2: Numero di individui condannati a sette anni o più (2019–2024)

Un cristiano della CDO arrestato ha raccontato che la polizia cinese ha detto loro: “Non possiamo cambiare le vostre convinzioni, ma possiamo distruggere i vostri corpi”. Un altro cristiano della CDO, dopo aver ricevuto una pesante condanna, ha cercato l’assistenza legale di un noto avvocato per un appello. Tuttavia, dopo aver incontrato il giudice che si occupava del caso, l’avvocato ha risposto: “Non mi è permesso di difenderti. Se insisto, sarò accusato dello stesso crimine e mi daranno la tua stessa pena detentiva7”.

Raduno multi-gruppo in Europa per protestare8 contro la persecuzione dei cristiani da parte del PCC

In seguito all’esposizione di queste atrocità, il 22 febbraio 2025 sono scoppiate proteste in diverse città, tra cui Stoccarda in Germania, Vienna in Austria e Basilea in Svizzera. Le manifestazioni sono state guidate da tibetani, uiguri, hongkonghesi, gruppi europei per i diritti umani9, fuggitivi cristiani della CDO e cittadini locali di Germania, Austria e Svizzera. Tenendo in mano le foto di Wang Fuhua e Wang Yuxia, i manifestanti hanno scandito slogan come “Stop agli omicidi !”, “Chiediamo diritti umani !”, “Vogliamo la libertà !”, “La fede non è un crimine !” e “Stop alle persecuzioni !”, condannando la brutale persecuzione dei cristiani da parte del PCC.

Foto 3: Manifestanti alla dimostrazione in Germania

Foto 4: Sangjey Kep, funzionario di collegamento per i cinesi in Europa dell’Amministrazione Centrale Tibetana parla durante la manifestazione.

Foto 5: Manifestanti alla dimostrazione in Austria

Nella lettera di appello, esperti e studiosi religiosi dei diritti umani hanno esortato le organizzazioni internazionali e i governi democratici a includere la persecuzione di massa di centinaia di migliaia di membri della CDO nei colloqui sui diritti umani con la Cina. Hanno inoltre invitato le nazioni democratiche a concedere generosamente asilo ai rifugiati della CDO.

Per leggere il testo completo della lettera di appello cliccare qui.

