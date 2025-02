Ostaggi Palestinesi LIberati da Israele. Uno è in Coma, 456 in Gravi Condizioni. Torture, I Media Ignorano.

Appunti dal limite della matrice narrativa

Un uomo palestinese tenuto prigioniero da Israele per oltre un anno è stato rilasciato con orribili cicatrici su tutto il corpo. L’uomo, Mohammed Abu Tawila, ha detto ai media locali che i segni provenivano dai suoi rapitori che gli versavano acido e altre sostanze chimiche sulla pelle per torturarlo. Anche uno dei suoi occhi è stato distrutto, a quanto si dice in un pestaggio selvaggio.

Pensi di aver visto la cosa peggiore che potresti mai vedere in questo incubo in continua evoluzione, e poi vedi qualcosa del genere .

E naturalmente la stampa occidentale non ha niente da dire al riguardo. Se un ostaggio israeliano venisse restituito con questi segni di tortura, l’intera classe politico-mediatica occidentale pretenderebbe che tutti a Gaza venissero sterminati con gas velenosi. Ma lui è palestinese, quindi lo ignorano.

È strano come i sostenitori di Israele fingano di credere a delle assurdità assurde per promuovere i programmi israeliani. Oh sì, Hamas ha strangolato quei bambini a mani nude! OMG Hamas ha decapitato dei bambini e li ha arrostiti nei forni! Oh no, Jeremy Corbyn è un nazista! Noi crediamo totalmente a queste cose!

E la cosa ancora più strana è che si aspettano che tu finga di credere che non stiano fingendo. Se esci allo scoperto e dici qualcosa come “Ok, ma sicuramente nessuno crede davvero che Hamas si sia nascosto in ogni ospedale di Gaza”, si arrabbieranno con te. Se fai notare che è molto più probabile che la famiglia Bibas sia stata uccisa da attacchi aerei israeliani in un’area in cui donne e bambini venivano uccisi da attacchi aerei israeliani ogni giorno, piuttosto che il governo israeliano stia dicendo la verità su qualcosa su cui mente costantemente, proprio mentre si avvicina una scadenza critica per il cessate il fuoco, verrai assalito da sostenitori di Israele che non solo fingono di essere assolutamente certi che sono stati assassinati da Hamas, ma ti chiedono anche di fingere di prenderli sul serio.

È semplicemente stupido. Questi mostri mettono in scena queste ridicole rappresentazioni teatrali in cui fingono di essere indignati per la propaganda fasulla delle atrocità o fingono di “sentirsi insicuri” a causa di una crisi di antisemitismo completamente inventata, e tutti sanno che si tratta di una balla, ma noi dovremmo fingere di non saperlo o di essere la persona peggiore dell’universo.

Questo è un gruppo di adulti che rotolano sul pavimento facendo capricci manipolatori per assurdità inventate e poi fanno capricci con chiunque non prenda sul serio i loro capricci. È come, dai. Abbiano un po’ di dignità. Dov’è il loro amor proprio? Promuovere gli interessi informativi israeliani e facilitare l’accaparramento di terre straniere vale davvero la pena di umiliarsi in questo modo?

Probabilmente la cosa più imbarazzante e raccapricciante a cui abbia mai assistito.

Oh, e un’umile osservazione: se le persone che protestano contro il genocidio e la pulizia etnica ti fanno “sentire insicuro”, allora forse il problema sei tu.

Jeff Bezos ha appena annunciato apertamente che apporterà radicali cambiamenti alle pagine di opinione del Washington Post, affermando: “Scriveremo ogni giorno a sostegno e in difesa di due pilastri: le libertà personali e il libero mercato”.

In altre parole, avrà le pagine di opinione del suo notiziario dominate da persone che sostengono il capitalismo sfrenato. Una delle persone più ricche del mondo ha acquistato uno dei giornali più influenti del mondo per trasformarlo in uno straccio di propaganda capitalista ancora più grande di quanto non fosse già.

Dopo quattro anni e un mese di osservazione del comportamento dei sostenitori di Trump mentre il loro capo culto è al potere, posso dire con sicurezza che giustificheranno qualsiasi cosa faccia il loro presidente. Letteralmente qualsiasi cosa. Hanno una serie di scuse che inventano e che semplicemente ripetono finché non ne trovano una che abbia senso per loro. Nel giustificare qualsiasi cosa brutta faccia il loro presidente, le scuse sono le seguenti:

1. Ciò che ha fatto Trump è positivo.

2. Se ciò che ha fatto Trump non è buono, allora è stata in realtà una brillante manovra strategica di scacchi 4D progettata per promuovere il bene superiore nel lungo termine.

3. Se non ne uscirà alcun beneficio percepibile a lungo termine, allora stava solo trollando.

4. Se non stava solo trollando, allora è stato il Deep State a farlo. Non puoi semplicemente andare contro il Deep State, sai. Che razza di idiota ingenuo sei?

Amnesty International ha formalmente denunciato le università australiane per aver adottato una definizione folle e soffocante di antisemitismo per supportare i programmi di pulizia etnica israeliani. Quindi almeno è qualcosa.

Il terzo è questo post che dà conto del livello di censura e intimidazione presenti in Occidente sugli argomenti che toccano Israele: