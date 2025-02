La visión de León XIII y los tiempos que estamos viviendo. Una opinión. Segunda parte

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Una Opinione, a quien agradecemos sinceramente, pone a vuestra disposición la segunda parte de su ensayo sobre la visión de León XIII y los tiempos que estamos viviendo. Disfruten la lectura y compartan. La primera parte se puede encontrar en este enlace

§§§

“La Visión de León XIII y los tiempos que estamos viviendo”. – Parte II – Una Opinione.

(1) Pero está también esta versión de lo que habría “visto” el papa León XIII:

https://www.iltimone.org/news- timone/la-visione-demoniaca- che-ha-ispirato-a-papa-leone/

y las palabras y el tono con que fueron pronunciadas por Jesús (en abierto desafío al Diablo) me hacen pensar que Jesús estaba seguro (todavía) de que el Diablo no prevalecería, al contrario… que su Iglesia (la de Jesús), aunque reducida en número, saldría revitalizada (confirmando las convicciones de Mons. Viganò). Por supuesto, el Diablo también sabía esto desde el principio, pero creo que para los idiotas útiles, a quienes se les sirven textos como “Los Protocolos de los Sabios de Sión” y películas como “Yo, Cabra Mascota II” con un final feliz para ellos, se aplica lo que escribí en el cuento “Mentira y Verdad”:

-El Príncipe (al Señor, que tal vez le habría permitido hacer pasar todas sus mentiras por verdades): “¿Conceder? No conozco este verbo … Sólo conozco los verbos “rebelarse, combatir, derrocar, destruir… conquistar…”.

-El Señor: “Rebelarse, combatir, derrocar, conquistar… ¿QUIÉN? … ¿Te refieres a nosotros tres? No tienes ninguna posibilidad de tener éxito en esto”.

-El Príncipe: “Esto no es importante en este momento… Lo importante para mí es que ahora los hombres en la tierra lo creen y que me aman por esto y por lo que soy, y que me quieren como su líder y el único Dios. Retira tu propósito, entonces, porque la vida terrena, que es ante todo una prueba, cuando no reconoce la Verdad es una vida útil solo para sí misma, y esta prueba la pasan solo aquellos que la reconocen… y el que no quiera reconocerte delante de los hombres, que me reconozca a mí… y para que pase sin remordimiento alguno por las puertas de mi reino…”.

(2) ¿Por qué esta creencia de que los bancos son los emisarios del Diablo? Porque los bancos con sus préstamos hacen posible estilos de vida por encima de los que Dios ha establecido para cada alma. De hecho, el Diablo primero da lugar a deseos en el ser humano (a través de la televisión, el cine, los periódicos, las revistas, etc.) que un ser humano en la condición en la que Dios lo ha colocado nunca podría permitirse y luego, al ofrecerle un crédito muy oneroso (y aquí intervienen los bancos), le hace realizarlo. Por lo tanto, a través de este mecanismo, el hombre trata de escapar -y aquí el Diablo ciertamente lo ayuda-, del destino al que Dios le ha predestinado. A mucha gente le parece bien al final… Pero siempre hay una cierta cantidad de personas (esto es matemáticamente cierto) que no son capaces de pagar sus onerosas deudas (y que a menudo tienen que pagar liquidando su propia casa). Y tal vez se suicidan a causa de la deuda bancaria o matan a otros para procurarse los medios para pagarla, o se entregan a actos ilegales que nunca habrían cometido si nunca hubieran tenido un crédito fácil disponible. Si se consideran las cosas desde este punto de vista, nos damos cuenta de que la actividad bancaria, tal como se lleva a cabo hoy en día, es un factor muy fuerte de desestabilización de la sociedad (desde un punto de vista personal, no hablemos de los bancos centrales que desestabilizan a los Estados).

(3) Para los que se preguntan cómo he llegado a estas convicciones, esta lectura podría dar la respuesta correcta:

https://fatima.org/wp-content/ uploads/2018/02/Mystery-of- Iniquity-Ita.pdf (libro del padre Kramer aparentemente de libre acceso, y que llegó a las mismas conclusiones fundamentales que yo unos años antes que yo).

(4) Y aquí tengo que hacer esta consideración que proviene de la convicción de que, si bien es cierto que a la gente común se le ha inyectado la “verdadera vacuna” (la de Pfizer, etc.), a los grandes señores, cuando estaban frente a las cámaras, les inyectaron soluciones salinas simples. Pues bien, yo creo que mientras que en el primer caso uno de los objetivos era cortar el vínculo espiritual con lo trascendental (como profetizó R. Steiner), en el segundo caso se conserva. Consecuencia: los que reciben la verdadera “vacuna” ya no pueden recurrir a Dios (porque ya no creen en lo trascendental), mientras que los que han recibido una solución salina pueden seguir creyendo y comunicándose con el Diablo tanto como quieran, ya que este vínculo permanece intacto. De modo que, en mi opinión, ese “todos, todos, todos” se refiere sólo a quienes no forman parte del círculo de los globalistas.

(5) https://x.com/djlange/status/ 1562919215253815297 (en inglés, donde el Sr. Schwab advierte a sus “jóvenes líderes” (en alemán “junge Führer”) que lo están escuchando que deben esperar un mundo más enojado. ¡Y yo lo creo!).

Para los que aún tienen tiempo (P.C.H.A.T).

Y aquí no puedo dejar de notar estas rarezas: “La OTAN interviene, creo, a través de la imposición del secreto militar en Italia, con respecto a la (para mí) “plandemia”, con respecto a, creo, el transporte de ataúdes por medios militares (¿realmente había cuerpos dentro?), ordenando después al gobierno holandés que se comporte de determinada manera y no de las que de otro modo tendría… asumiendo así un rol que debería haber sido exclusivamente de las autoridades civiles, mientras la Unión Europea (UE) envía dinero para apoyar la “Democracia” del gobierno ucraniano que en mi opinión nunca ha sido del todo legítima (ya que es resultado, en mi opinión, de los francotiradores del Maidán) y que en la actualidad bien puede considerarse una dictadura militar (¿no abolió los partidos e impidió nuevas elecciones?), que utiliza este dinero para sostener una guerra que me parece injusta (además de hacerlo desaparecer), ¿en consecuencia, asumiendo un rol que es militar también? Lo cual me lleva a preguntarme: “¿Pero esta superposición de roles es casual o en realidad la UE está subordinada a la OTAN? Y dado que la OTAN es, en mi opinión, de hecho una emanación del “Estado profundo” estadounidense, ¿estas dos entidades son ambas una creación de los globalistas? (¿Quién recuerda que cuando la OTAN derrocó al gobierno de Gadafi, el primer acto de urgencia fue instituir el nuevo Banco Central Libio… perteneciente a los banqueros de siempre?).

Y así, a falta de respuestas oficiales o incluso insatisfactorias, la única respuesta que me parece plausible es que la “plandemia” fue en realidad una operación militar (y aquí me limito a Europa), a través de la cual quisieron inyectar en las venas de tantos “europeos” como fuera posible (en el supuesto de que ninguna persona sensata jamás daría su aprobación) sustancias aptas para fines militares sirviéndose de la UE. Nada que ver con asuntos civiles. ¿Qué propósitos entonces?

Aquí me vienen a la mente las siguientes posibilidades: ¿hacer que los europeos tengan menos miedo ante la palabra “guerra” que ya se preveía que tendrían que combatir contra Rusia para apropiarse de las riquezas de Ucrania (y también de Rusia)? ¿Transformar a todos los europeos en soldados para ser utilizados en esta guerra y tal vez después también contra China (¿y por lo tanto, desde estos dos puntos de vista, también cambiar su forma de pensar?)? ¿O inyectar a tantos cuerpos como sea posible las “vacunas” modificadoras de genes con una gran cantidad de óxido de grafeno en su interior (que pienso que no es apto para una contaminación casual… sino que es una sustancia esencial para lo que pretenden hacer en breve) y luego eliminar al mayor número posible de europeos, teniendo en cuenta que demasiados se resisten a sus planes o que somos demasiados? ¿Por no hablar del hecho de que la riqueza de los europeos es tentadora para los globalistas? (Como planteé en el escrito: “No tendremos nada y seremos felices”). ¿Algo más?

Considero que las tres cosas son posibles, especialmente la última. Y si este fuera el caso, entonces me pregunto si en realidad los pueblos europeos que han adherido a la OTAN a través de sus gobernantes ahora están inconscientemente bajo la ocupación de una única entidad (una condición en mi opinión evidenciada por el hecho de que esta entidad está dando órdenes coordinadamente a los diferentes gobiernos… no sólo a Italia u Holanda, sino también a Rumania y en el futuro a Alemania y luego a todos los demás si se oponen a la “Democracia en su forma globalista”) militar (en mi opinión, evidenciada por el hecho de que los oficiales de la OTAN han participado en las reuniones de los comités civiles de salud (ver enlace abajo)) letalmente hostil (en mi opinión, atestiguado por el hecho de que se permitió (¿o tal vez se ordenó?) inyectar a los europeos una “vacuna” ciertamente tóxica; y aquí me refiero sólo a lo que ha aparecido… seguro que hay algo más debajo). Esta entidad única, así me lo sigo imaginando –y aquí me limito sólo al ámbito europeo– estaría constituida por la OTAN, que sería el brazo militar de esta entidad, y por la Unión Europea, que sería la interfaz civil que transforma los órdenes militares en reglamentos y directivas a los Estados de la UE, de tal manera, siempre me imagino, que no haga sospechar en lo más mínimo al ciudadano europeo de a pie que hay algo intrínsecamente militar en cualquier reglamento o directiva de la UE y que todo discurre exclusivamente por las vías de la “Democracia” (apariencia mantenida a través de las “elecciones” a las que todos los ciudadanos europeos son convocados de vez en cuando).

Me parece que la figura real más cercana a esta situación de facto fue la ocupación militar de Alemania por parte de las cuatro potencias vencedoras luego de la Segunda Guerra Mundial (que en mi opinión aún continúa, pero sin Rusia) pero con la diferencia de que nunca se declaró formalmente en forma abierta (pero sin embargo surgió por la forma en que se gestionó la “plandemia” Covid; y los hechos me hacen pensar que las órdenes militares tienen ahora prioridad por encima de cualquier derecho civil).

Si este fuera el caso, siempre me imagino, los gobernantes europeos y nacionales que aparecen en la televisión, etc., de hecho ejercen un poder militar bajo el manto de la legitimidad democrática, y esto para suscitar la menor oposición posible a sus acciones (por ejemplo: enviar armas a una parte beligerante y luego hacer que la medida pertinente sea aprobada por la asamblea legislativa, en el caso que esta última sea competente para ello, cuya lealtad está asegurada con la perspectiva de no tener a sus miembros reelegidos si no siguen las instrucciones que vienen de arriba (sistema de partidos que ya no te pone en la lista para las próximas elecciones), lo que normalmente está garantizado cuando la población objetivo no sabe que está siendo atacada y ni siquiera sabe quién es el autor de este ataque. Solamente así se explica, de nuevo en mi opinión, la seguridad con la que la “Democracia en su forma globalista” se arroga el derecho a anular elecciones (el caso de Rumanía y en el futuro el llamado Escudo Democrático Europeo). En consecuencia, me imagino que en el estado actual de cosas vemos que no son las verdaderas democracias las que intentan resolver los problemas de los pueblos, sino una sola “Democracia” que necesita un estado permanente de tensión social y beligerancia entre las naciones para poder preservarse y prosperar.

Y para asegurar este estado de cosas, la “Democracia” se ha transformado, de nuevo en mi opinión, en un sistema en el que la corrupción, ya sea por consenso o por chantaje a sus diversos agentes, es ahora generalizada y sistémica (habría que decir “pandémica”, ya que la “Democracia” ahora también compra “vacunas” –¿existe tal vez una vacuna contra la viruela del Dinero? Tal vez la presidenta Von der Leyen podría hacer un contrato con algún fabricante de vacunas como hizo con Pfizer, para inyectar por la fuerza esta revolucionaria vacuna en las venas de todos los políticos de alto rango. Pero me temo que no hay ningún fabricante de vacunas dispuesto a hacer tal cosa… Si no ¿cómo hacen todos los fabricantes de vacunas, pero también las compañías farmacéuticas que producen cualquier cosa pero no fracasan?) y lo que se roba, sobre todo en la cúpula de estas instituciones, es una recompensa por los servicios personales prestados a la “Democracia” con impunidad asegurada. En consecuencia, todo político que participa en la “Democracia en la forma globalista” sabe que al ocupar determinados puestos se le permitirá o tal vez incluso se le obligará a robar como corresponde a ese cargo e incluso con impunidad y que tendrá una “Democracia” que lo protegerá a toda costa si algo sale mal (dejándolo pasar, esta es una posibilidad que me imagino, de primer ministro -donde tenía una responsabilidad penal y civil- a miembro de algún organismo internacional al que se le garantiza la impunidad penal y civil durante su nuevo cargo).

Y si algo sale mal (es decir, se convierte en conocimiento público) es solo porque te descubren porque actúas de manera demasiado abierta y torpe o porque, al ser nuevo en el juego, eres torpedeado por aquellos a quienes quieres quitarles una tajada del botín “democrático” (esto es, en mi opinión, lo que sucedió en el Qatargate: un nuevo lobby qatarí-marroquí que nunca antes había participado en el reparto, intentó entrar en el juego con la intención de hacerse con una tajada a costa de los lobbies americanos y chinos ya presentes, a los que no les gustó la injerencia y lo hundieron. Así que la corrupción, en mi opinión, ya era y sigue siendo rampante. Y los que creen en las historias que dicen que se trató solo una manzana podrida deben ser ingenuos como mínimo (para no usar un término más apropiado).

Por supuesto, en un sistema como este, no pueden faltar políticos de apoyo que estén dispuestos a intervenir en momentos críticos para sostener el cuento de hadas de la oportunidad y casi singularidad del hecho criminal con el fin de minimizar el daño a la imagen que estos hechos provocan, que se han convertido en cosas de conocimiento público y corren el riesgo de causar a estas instituciones (en inglés “damage control”). Y, por supuesto, visto que estos políticos de apoyo están convencidos de que están actuando por un supuesto bien superior, para eliminar en primer lugar de sí mismos, pero también de la opinión pública, cualquier sospecha de que este bien superior tenga que ver con su contribución consciente e interesada a perpetuar tal sistema de iniquidad o incluso que tenga que ver con el Maligno, tal vez incluso van a Misa para mostrar públicamente su piadosa religiosidad: una nueva pincelada dominical de pintura blanca sobre la tumba en la que suelen habitar, y esto es porque uno se da cuenta de que por mucho que la pinte repetidamente de blanco, nunca es tan blanca como le gustaría. Dios, que ciertamente no se engaña, ciertamente está tomando nota no solo de la cantidad de “esqueletos democráticos” que se añaden al sepulcro cada semana, sino también de la cantidad de pinceladas de hipocresía.

Y en este punto no puedo evitar hacer esta triste analogía en mi mente: si antes la OTAN, así me viene a la mente, a través de sus “acciones defensivas” trajo guerras, sufrimientos, horrores, devastaciones injustas solo a las poblaciones de naciones enteras que no formaban parte del Tratado (para mí léase Serbia, Libia y quizás otras más), ahora trae, de nuevo así corre la analogía en mi mente, otros sufrimientos, horrores y devastaciones no sólo en los hogares sino también en las venas de todos los europeos (en forma de muertes súbitas, enfermedades cardíacas, parálisis facial, etc.): pero que nadie se alarme: “Es la Democracia” (me parece que este fue un eslogan pronunciado por un político en uno de sus mítines).

Por lo tanto, en mi opinión, ya no se trata de una “alianza defensiva” como han dicho algunos políticos de punta (y esto a pesar de que la intervención de la OTAN en Serbia y Libia ya dejó claro que era todo lo contrario) sino de una organización que en mi opinión ha sido creada por élites supranacionales con la obligación principal -para ser llevada a cabo mucho más tarde- de esclavizar a todos los ciudadanos europeos: (¿quién dio las órdenes sobre el “secreto militar” en Italia y las directivas sobre Holanda? ¿Vinieron de Estados Unidos… donde Trump había autorizado la Operación Warp Speed?). Esta convicción proviene del hecho de que si se revisa lo que la OTAN ha hecho hasta ahora, nos damos cuenta de que nunca ha aportado nada concretamente positivo a cada uno de los ciudadanos europeos (excepto a aquellos a los que ha proporcionado el dinero para comprar el “pan y también el Mercedes”). Algunos responderán que ha traído seguridad a todos los ciudadanos europeos. Bueno, yo respondería: tal vez en el pasado, pero me parece que la OTAN se ha especializado en llevar amenazas a otros Estados (incluso indirectamente), los que como resultado de estos movimientos se ven obligados a reaccionar defensivamente por su propia seguridad, para señalar después estas reacciones defensivas como amenazas a su propia seguridad y a de los ciudadanos europeos. Como se puede ver, aquí reconocemos la famosa forma de actuar de las élites globalistas: (crear el) problema, (suscitar una) reacción, (dar la) solución (= estamos aquí para defenderlos).

https://www.youtube.com/watch? v=bTm0du4kUH0 (en inglés – el presidente Trump afirma que él no es cristiano; y si no puso su mano sobre la Biblia en la ceremonia oficial de inauguración, entonces me parece que estamos tratando con una persona que ha elegido actuar sin Dios exactamente como lo hizo la ONU con el “Pacto para el Futuro”: ¡Dios se servirá de él, pero NUNCA lo bendecirá! Piensen solamente en esto: alguien se queja de que el Sr. Soros recibió 260 millones de dólares en cierto momento para desestabilizar algunos Estados, dinero de los contribuyentes estadounidenses es la queja. ¿Pero es algo diferente lo que el presidente Trump pretende hacer con la “Riviera de Medio Oriente “? Yo opino que la historia continúa… bajo otro disfraz y con mayor iniquidad.

—https://www.thetruthseeker. co.uk/?p=303439 (en inglés – la administración Trump vende armas a Israel por un valor de 7,4 mil millones de dólares);

—https://tapnewswire.com/ 2025/02/13/this-is-a-coup- catherine-austin-fitts/ (en inglés – Catherine Austin Fitts sobre las Identificaciones digitales, los Centros de datos Stargate, las Inyecciones de ARNm de Stargate, el Cambio del control central a los Bancos centrales, el Sistema de crédito social, el Impulso a las criptomonedas, el Acaparamiento de tierras, el Genocidio de Gaza, el Marketing, la Guerra climática, todo es un golpe de Estado);

—https://www.americanthinker. com/articles/2025/02/is_ stargate_a_gateway_to_the_ digital_gulag.html (en inglés – ¿Stargate es una puerta de entrada al gulag digital?).

Por lo tanto, espero que cualquier movimiento popular que tienda a salir, reducir o abolir la UE encontrará al principio una resistencia ante todo política (por ejemplo, anulación de elecciones; pero tal vez incluso visitas a los hogares de personas vestidas de negro… lo que le ha ocurrido recientemente al candidato a las elecciones rumanas Georgescu me hace pensar en dos posibilidades: la primera es que se trate de extraterrestres que se han vestido de negro, los llamados “hombres negros” tan queridos por los teóricos de la conspiración, que han decidido hacer, tal vez por aburrimiento, una visita al candidato democrático Georgescu…; la segunda es que son elementos de la Eurogendfor enviados a defender la “Democracia en su forma globalista” contra los ataques de la “democracia del voto popular”… tal vez alguien podría preguntarle al ministro Crosetto si sabe algo al respecto). Si esto no es suficiente, espero una respuesta militar de la OTAN en las calles para reprimir tales movimientos (en mi opinión ese “lo que sea necesario” del Sr. S Draghi fue entendido hasta sus últimas consecuencias y no fue un simple spot publicitario).

De todo esto se derivan para mí tres consideraciones finales:

A) La primera es que, en mi opinión, durante la “Plandemia” muchos protagonistas de primer orden -políticos, civiles, médicos, informadores, etc.- sabían que estaban obedeciendo órdenes militares (quién se acuerda del general que dijo que había que vacunar a los que pudieran encontrar en la calle… del mismo modo, se me ocurre, ¿qué está haciendo concretamente ahora el régimen de Zelensky con los ucranianos para mandarlos a morir en el frente? ¿Y quién se acuerda de un gobernador regional que, según recuerdo, invocó la ley marcial para vacunar a toda la población? ¿Y quién se acuerda del presidente francés Macron que dijo que estábamos en guerra… contra un enemigo invisible, entonces? Creo que esta declaración se hizo en el convencimiento de que nada sucedería más tarde y que, por lo tanto, nadie se daría cuenta de que el enemigo que él señaló -esto me viene a la mente- era cada uno de nosotros. En mi opinión, esto demuestra que muchos eran conscientes desde el principio de la naturaleza militar de las órdenes que recibían).

B) La segunda consideración, me parece, es que la próxima “plandemia” que están programando utilizará esta vez también a la OTAN; y si alguien se opusiera, es lógico esperar que la UE (y los Estados nacionales a sus órdenes) pidan a los ejércitos de la OTAN (y por lo tanto, nacionales) que aplasten toda oposición interna y tal vez vayan casa por casa para vacunar o recoger a los que no quieren someterse a su dictado (¿por eso quizás la presidente de la Comisión de la UE, Von den Leyen, está tan tranquila cuando los eurodiputados le reprochan la gestión de los contratos con Pfizer? ¿Ella sabe que tiene toda la fuerza militar de la OTAN detrás de sí? Y, sin embargo, Dios le ha dado una advertencia).

C) La tercera es que, y en mi opinión aquí espero que solo las mentes que creen en lo trascendental entiendan lo que voy a decir, todo lo que está sucediendo establece, de nuevo en mi opinión, una cierta conexión entre las intenciones del Diablo de someter a la humanidad a su poder y un instrumento complejo, en este caso la OTAN y la UE (sin olvidar al Banco Central Europeo, al Foro Económico Mundial, al señor Gates, al señor Soros, etc.), de quienes se está sirviendo:

1. https://www. theburningplatform.com/2025/ 02/04/the-covid-dossier/#more- 360014 (en inglés – Dossier Covid, donde en la parte referida a Italia, en las reuniones del Comité Científico Técnico, aparece el nombre de un general italiano que participó en al menos una reunión; y esto contrario a lo afirmado por algunas fuentes de información, donde se da a entender que todo es un rumor y nada más);

2. https://vtforeignpolicy.com/ 2025/02/exclusive-darpa-paper- mrna-killer-vaccines-ready- before-covid-pandemic/ (cuyo artículo destaca el rol de la DARPA estadounidense en todo el tema del Coronavirus y las “vacunas” relacionadas);

3. https://www.meteoweb.eu/2024/ 10/segreti-di-stato-e-la- pandemia-di-covid-19-la- presunta-partecipazione-del- generale-bonfiglio-al-cts/ 1001645609/ (donde se afirma que “Una de estas afirmaciones se refiere a la presunta participación del (general “Nombre omitido por mí”) identificado como miembro de la OTAN, en una reunión del Comité Técnico-Científico (CTS) el 5 de marzo de 2020, durante la cual se habría impuesto el secreto de Estado sobre toda la información referida al COVID-19, con base en la Ley 124/2007.Sin embargo, no existen pruebas oficiales que respalden esta hipótesis. No hay evidencia documentada que confirme la participación del (general “Nombre omitido por mí) en esa reunión…”.

Pero si el documento es cierto, ¿de qué otra manera se puede explicar todo? ¿Y por qué entonces un general italiano en nombre de la OTAN tenía que participar en una reunión del CTS? ¿Y por qué el general en cuestión recuerda las obligaciones derivadas de la Ley 124/2007? (donde se lee): “Art. 1 – ….

1. El Presidente del Consejo de Ministros tendrá exclusivamente derecho a:

a) la alta dirección y la responsabilidad general de la política de información en materia de seguridad, en interés y defensa de la República y de las instituciones democráticas establecidas por la Constitución como su fundamento;

b) el ocultamiento y protección de los secretos de Estado;

c) la confirmación de la oposición del secreto de Estado;

… etcétera”.

4. https://comedonchisciotte.org/ tutto-il-governo-attua-la- politica-segreta-della-nato/ ( lo que está sucediendo en Holanda).

Y si alguien piensa que el presidente Trump va a poner en su lugar a la OTAN y a la UE, yo digo: “Quizás… pero no excluyo que estemos en una situación (y aquí uso una escena figurada) en la que el mismo boxeador (el Diablo), después de hacer llover sus puños desde la izquierda, comienza a hacer que sus golpes provengan de la derecha, logrando hacernos pensar en la víctima (la humanidad), que ahora se encuentra en un estado de shock casi total, que está golpeando al primer boxeador que quiere defenderla” (y de este modo inducir a la humanidad a no levantar ninguna defensa para detener los golpes que provienen de la derecha; no veo por qué el Diablo no debería usar esta táctica “desde la derecha” si ya no puede seguir como le gustaría con la táctica “desde la izquierda”).

Nuevamente, a cada uno sus propios pensamientos.

Área de archivos adjuntos:

Vista previa de videos de YouTube: Trump Tells Christians ‘You Won’t Have to Vote Anymore’ if He’s Elected | WSJ News

Trump les dice a los cristianos que “ya no tendrán que votar” si él es elegido | WSJ News

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 22 de febrero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/02/22/la-visione-di- leone-xiii-e-i-tempi-che- stiamo-vivendo-una-opinione- parte-seconda/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

