La Politica d’Immigrazione Deve Difendere un Diritto Dimenticato: Avere una Patria. John Horvat.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di John Horvat, pubblicato da Tradizione Famiglia Proprietà, a cui va il nostro grazie. Buona lettura e diffusione.

La politica d’immigrazione deve difendere un diritto dimenticato: avere una patria

di John Horvat

C’è un aspetto del dibattito sull’immigrazione che la maggior parte dei liberal non ama discutere. Riconoscendo a chiunque il diritto di fuggire dalle disgrazie, i sinistrorsi li invitano a superare il confine, cosa che la maggior parte fa illegalmente. Dunque, si rifiutano di esaminare le ragioni alla base del crescente flusso di migranti, anche se dopo cercano di contenerlo.

Affrontare il problema in questo modo è come tirare fuori l’acqua da una barca con un grosso buco nello scafo. Dopo un po’, gli sforzi più immani per restare a galla non servono a nulla. Se non si ripara il buco, l’acqua dell’oceano inonda la nave. Questa metafora descrive la precedente politica d’immigrazione americana e le sue disastrose conseguenze.

Fare distinzioni

Occorre distinguere tra due gruppi d’immigrati. La prima è la categoria degli immigrati tradizionali, come quelle generazioni che hanno costruito l’America. Essi cercano opportunità e una vita migliore, vogliono assimilarsi al popolo americano e sono disposti a intraprendere il necessario percorso legale e spesso difficile per ottenere la cittadinanza e i suoi doveri.

Il secondo gruppo di migranti è di gran lunga il più numeroso oggi. Si tratta di persone che fuggono da regimi malvagi e oppressivi, da Stati criminali e da politiche fallimentari (spesso a causa del socialismo economico). Questi migranti entrano e rimangono in America in qualsiasi modo, di solito illegalmente. A differenza del primo gruppo di migranti, però, molti, se non la maggior parte, di questi sfortunati avrebbero preferito rimanere nei loro Paesi d’origine. Sono persone veramente sfollate.

Il semplice fatto di fornire a chi fa parte di quest’ultimo gruppo un nuovo posto dove stare non risolve il vero problema. Spesso non fa che aggravarlo, incoraggiando masse sempre maggiori di “orfani della nazione” a rischiare di emigrare, causando loro sofferenze indicibili e persino la morte.

Oltre l’aiuto agli altri

Naturalmente, non c’è nulla di male nell’aiutare gli altri a garantirsi i mezzi per una vita dignitosa, di cui sono privi a causa di governi oppressivi e del caos interno. Giustizia, carità e solidarietà richiedono di aiutare chi ha bisogno di libertà e benessere materiale. Gli americani sono stati molto generosi nell’aiutare milioni di persone in questa situazione.

Tuttavia, questi sfortunati individui sono vittime di un’ingiustizia più grande che la maggior parte dei liberal si rifiuta di vedere, tanto meno di affrontare. Questi sfollati sono stati privati di un diritto dimenticato che sta al centro di ciò che non andava finora nella politica americana sull’immigrazione.

Il diritto alla patria

Questo diritto dimenticato è il diritto ad avere una patria. I regimi comunisti, socialisti, islamici e altri regimi criminali tolgono tirannicamente questo diritto, privando i loro cittadini di qualcosa di estremamente prezioso. La politica americana dovrebbe fare tutto il possibile per garantire o ripristinare questo diritto.

Tutti gli individui hanno bisogno di un luogo che li definisca. Hanno diritto a un luogo che possono chiamare casa, dove si sentono al loro agio e possono chiedere che questo diritto non venga loro sottratto.

Questa casa non può essere facilmente sostituita da un luogo arbitrario, come ha voluto la politica americana finora. Ci possono volere decenni prima che una persona si senta a casa in un nuovo luogo.

Quindi, piuttosto che concentrarsi sul re-insediamento di milioni di persone, una corretta politica d’immigrazione dovrebbe cercare di punire quei regimi che spingono i loro stessi cittadini ad abbandonare le loro terre d’origine in preda alla disperazione. Una corretta politica d’immigrazione contribuirebbe a creare le condizioni affinché le persone rimangano nei loro Paesi di origine e non si trasferiscano in altri.

La casa come luogo di sviluppo

In effetti, le patrie funzionano perché le persone sentono la sicurezza di ciò che è conosciuto e familiare. Questi luoghi offrono un’atmosfera di stabilità e affetto che aiuta i residenti a sviluppare al meglio i loro talenti e le loro capacità. I cittadini possono apprezzare la cultura locale, che appartiene loro per diritto di nascita.

Per esempio, la tragedia di un senzatetto consiste nell’essere privato di un luogo dove poter sviluppare le proprie qualità, crescere una famiglia e contribuire alla società. Il governo o qualche organizzazione caritatevole possono fornirgli un riparo, ma questo non potrà mai sostituire la sicurezza, l’affetto e il benessere di una casa familiare.

Così, quei regimi malvagi che privano i loro cittadini della loro patria tolgono agli individui i mezzi immediati per svilupparsi normalmente e pienamente. È come togliere senza una giusta causa un bambino ai suoi genitori e ai suoi fratelli e metterlo con altri bambini in un’adozione forzata. Il ragazzo sarà segnato per tutta la vita dal trauma e non si sentirà mai del tutto a suo agio nella nuova situazione.

Se è lodevole provvedere a chi è in grande difficoltà, è molto meglio aiutare chi è privato della casa e della patria a recuperarle, restituendogli l’oggetto naturale del suo amore patrio.

L’impulso a rivolgersi verso l’interno

Il diritto alla patria deriva dalla natura umana. Le patrie sono uno sviluppo naturale della spinta all’autosufficienza di una persona. Di fronte a un mondo ostile, le persone si rivolgono verso l’interno e provvedono ai propri bisogni. Questa tendenza parte dall’individuo e si estende alla famiglia, alla comunità e alla nazione.

L’origine di questo ripiegamento verso l’interno deriva dal desiderio di esprimere la propria personalità e originalità. Per fare questo, la persona attinge e sviluppa vigorosamente quelle qualità e possibilità donate da Dio che rendono ciascuno unico e inconfondibile nell’ordine della creazione. Analogamente, le comunità e le nazioni si rivolgono all’interno per svilupparsi.

Formazione delle patrie

Quest’autosufficienza porta facilmente alla formazione di patrie, poiché questi movimenti verso l’interno vengono legati a una comunità e a un luogo. Quindi, una patria è formata dall’intima relazione tra un popolo e un luogo. Ogni luogo ha la sua vegetazione, le sue caratteristiche, le sue meraviglie naturali, il suo entroterra e i suoi misteri.

Quando le famiglie si stabiliscono in un luogo, scoprono gradualmente le caratteristiche della zona. Assumono curiosamente alcune caratteristiche della zona e si potrebbe dire che il luogo riflette un po’ la mentalità delle famiglie che vi si stabiliscono. Una terra aspra spesso porta alla formazione di un popolo resistente, mentre un clima mediterraneo soleggiato può dare origine ad abitanti con un carattere allegro.

Le vere comunità e le regioni si formano nelle circostanze fortuite in cui le famiglie sentono la felicità di essere a casa, ancorate in un luogo particolare. Formano una cultura che esprime la fecondità di questa relazione e gli affetti dei loro cuori.

La nazione diventa la vera casa al di sopra di tutte le altre. Di conseguenza, gli abitanti diventano sensibili a un luogo e sviluppano preferenze naturali per l’ambiente in cui sono nati o cresciuti: il panorama, la terra, il clima o il cibo. Arrivano a preferire la propria terra anche ad altri luoghi con risorse migliori e più ricche. Il loro luogo ha un’ampia varietà di piaceri che, per loro, sono supremi. Nessun altro luogo può competere con ciò che il proprio significa per loro.

La distruzione delle patrie

Gran parte dell’immigrazione moderna deriva dalla distruzione delle patrie. I regimi comunisti, socialisti e islamici rompono brutalmente i forti legami tra i popoli e le loro terre d’origine. Trasformano nazioni e culture fiorenti in lande desolate. Di conseguenza, le persone fuggono in preda alla disperazione dai luoghi per i quali loro, e i loro antenati prima di loro, nutrono un affetto naturale.

Nazioni come Cuba, Venezuela e Nicaragua, ad esempio, un tempo erano paesi latinoamericani stabili e felici. Oggi sono ridotti alla miseria più nera. Milioni di persone sono fuggiti da questi Paesi piuttosto che continuare a viverci nella desolazione, nell’oppressione e nella privazione di ogni onore. Questo stato di cose rappresenta un’enorme ingiustizia che richiede che le nazioni libere facciano tutto il possibile per cancellare questi regimi-camera di tortura, che negano i diritti umani e la decenza ai loro stessi popoli.

Allo stesso modo, anche se su scala minore, le politiche socialiste perseguite dai governi del Messico e di altri Paesi dell’America Latina impediscono alle loro economie di raggiungere il loro pieno potenziale e quindi favoriscono anche l’attuale crisi migratoria verso gli Stati Uniti.

La politica statunitense dovrebbe riflettere e attuare l’intento di liberare tutte le nazioni, ma soprattutto quelle dell’emisfero occidentale, dalle ideologie malvagie.

Le nazioni occidentali possono accogliere queste masse di senzatetto, ma la carità di gran lunga maggiore sarebbe quella di fare tutto il possibile per sconfiggere, e non placare, i regimi malvagi che spingono i loro stessi popoli alla disperazione. Dovrebbero punire i malfattori e aiutare a restituire queste patrie ai loro popoli, a coloro per i quali sono il Paese di nascita e il centro dei desideri dei loro cuori.

L’isolazionismo peggiora il problema

Adottare politiche isolazioniste nella falsa speranza che consentano all’America di omettersi dai problemi del mondo non fa che peggiorare le cose. Le attese infondate falliscono perché, quando le nazioni libere cadono sotto il controllo di regimi iniqui o corrotti, inevitabilmente il passo successivo è che masse disperate di “orfani della nazione” si presentino alle porte di Paesi più abbienti in cerca di rifugio.

Invece dell’isolazionismo, l’America e l’Occidente dovrebbero perseguire politiche che favoriscano questo legame naturale e vitale tra una nazione e il suo popolo.

Così, ad esempio, è meglio sostenere decisamente la difesa dell’Ucraina dall’ingiusta aggressione della Russia che abbandonarla alla sconfitta e alla crudele occupazione. La sconfitta dell’Ucraina aprirà le porte a milioni di altri “orfani della nazione” che arriveranno disperati in America e nei Paesi dell’Occidente.

Una politica fredda e sterile

La politica migliore deve affrontare sempre le cause, non appena gli effetti. La crisi odierna richiede all’America di difendere con forza il diritto dei popoli alla propria patria. In questo modo si eviterà che l’America diventi la patria adottiva del mondo.

L’immigrazione massiccia è distruttiva per l’America, la nazione ospitante. Sovraccarica i servizi governativi, diluisce la cultura e finisce per privare gli americani di una patria che funzioni correttamente.

Molti liberali insistono sull’immigrazione di massa come mezzo per livellare le disuguaglianze tra le nazioni. Promuovono una politica fredda e sterile di reinsediamento indiscriminato di persone ovunque, che tratta le persone come se fossero tutte uguali: semplici numeri senza radici, sentimenti, affetti o aspirazioni. Queste politiche non tengono conto degli aspetti più importanti e umani della vita.

La politica americana dovrebbe adottare un approccio più cristiano, che tenga conto delle esigenze delle anime di esprimersi dove si trovano più a loro agio: nei rispettivi Paesi d’origine.

La politica sbagliata di consentire il re-insediamento massiccio di milioni di persone in America non fermerà la nostalgia di questi cuori orfani per le loro terre d’origine. Inoltre, come detto, è estremamente nociva per l’America stessa. Più che fermare, le politiche di frontiera aperta devono essere invertite attraverso l’estirpazione dei regimi iniqui che hanno spinto tanti milioni di persone disperate verso le coste americane. Questa giustizia nei confronti dei malfattori, questa difesa davvero cavalleresca delle vedove e degli orfani, consentirebbe a milioni di migranti sfollati di realizzare il desiderio più grande del loro cuore: tornare a casa, essere di nuovo nella loro patria.

Fonte: Tfp.org, 14 gennaio 2025. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.

Foto di David Peinado: https://www.pexels.com/it-it/foto/montagne-sabbia-deserto-rocce-13396516/

