La Campagna di Paura sul Morbillo dei Media Sponsorizzati da Big Pharma. Courageous Discourse.

di Nicolas Hulscher, MPH

Una ricerca su Google per “morbillo” rivela la campagna di paura coordinata propagata dai mass media sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche :

C’è una ragione per tremare per la paura, come suggeriscono le notizie, e correre a fare le dosi di richiamo del vaccino MPR? No.

Ogni anno negli Stati Uniti si verificano epidemie di morbillo nonostante il 90,8% di vaccinazione MPR:

La diffusione dell’RNA del vaccino contro il morbillo è un fenomeno riconosciuto, con livelli rilevabili nei campioni nasofaringei fino a 29 giorni dopo la vaccinazione ( Washam et al ). Questa diffusione deriva dalla replicazione del virus attenuato del vaccino, che può essere trasmesso ai contatti stretti:

Le pratiche di isolamento di routine raccomandate dal CDC per tutti i casi di morbillo, indipendentemente dalla gravità, aumenteranno drasticamente i tassi di ospedalizzazione, facendo apparire il virus più pericoloso al profano:

Qual è il rischio effettivo di ospedalizzazione correlata al morbillo a causa di una malattia? Uno studio di Miller , pubblicato in Inghilterra utilizzando dati del 1963, prima dell’introduzione del vaccino contro il morbillo, ha rilevato un tasso di ospedalizzazione di 11,5 ogni 1.000 casi e un tasso di mortalità di 0,2 ogni 1.000 casi . In confronto, l’influenza stagionale ha un tasso di ospedalizzazione di 10-20 ogni 1.000 casi e un tasso di mortalità di 0,5-2 ogni 1.000 casi.

Inoltre, ricerche precedenti riassunte nel libro ampiamente citato Dissolving Illusions di Bystrianyk e Humphries indicano che i decessi infantili correlati al morbillo sono in larga parte legati alla malnutrizione e alla carenza di vitamina A.

Sembra che lo scopo principale di questa campagna di paura sia quello di seminare sfiducia nella nuova amministrazione HHS e aumentare l’assunzione del vaccino MPR. Gao et al hanno dimostrato che maggiore paura pubblica = maggiore assunzione del vaccino:

Tuttavia, a partire dal 2024, il 69% degli americani non ha fiducia o ha pochissima fiducia nei media mainstream . Pertanto, questa campagna di paura è destinata a fallire.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologo e amministratore della fondazione, McCullough Foundation

Italiano: www.mcculloughfnd.org

Vi invito a seguire sia la McCullough Foundation che il mio account personale su X (ex Twitter) per ulteriori contenuti.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898