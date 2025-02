Critici – da DX e SX – ai Cardinali che Pregano per Bergoglio. Americo Mascarucci: Fatevi una Vita.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Americo mascarucci, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni giustamente indignate per l’atteggiamento di chi critica chi prega per Jorge Mario Bergoglio in queste ore di pericolo per la sua vita terrena. Buona lettura e diffusione.

È a dir poco sconcertante l’attacco che stanno ricevendo in queste ore i cardinali anti bergogliani colpevoli di aver partecipato alle preghiere e ai rosari per la salute del Santo padre.

Per i sostenitori della cosiddetta “sede vacante” seguita alla morte di Benedetto XVI che non riconoscono Bergoglio come papa, questa sarebbe la prova di come non siano credibili nelle loro critiche a Francesco e di come siano in realtà in combutta con il papa regnante; specie quei cardinali di nomina pre bergogliana che a detta loro dovrebbero autoconvocarsi in conclave senza i porporati nominati negli ultimi dodici anni da quello che definiscono l’antipapa, ed eleggere il successore di Benedetto ( che poi sono gli stessi cardinali, al netto di quelli nel frattempo deceduti, che hanno eletto Bergoglio e che non è detto non possano eleggere un cardinale più progressista di lui).

Ma non sono stati da meno i cosiddetti bergogliani che hanno cercato dietrologie complottiste per giustificare la presenza nelle adunate di preghiera di chi fino a ieri accusava Francesco di eresia.

Qualcuno ha addirittura ipotizzato che potessero essere lì a pregare per la morte di Bergoglio o che con questo gesto stiano soltanto cercando di mitigare il loro anti bergoglismo in vista di un imminente conclave, alla ricerca di intese e alleanze per eleggere un papa di loro gradimento.

Come se bastasse questo per far dimenticare gli attacchi rivolti all’ indirizzo di Francesco in tutti questi anni e i Dubia firmati.

In realtà, come è invece molto più semplice e logico da capire, sono lì per pregare per il capo della Chiesa cattolica che sta per consegnare la sua anima a Dio.

E Gesù ha chiesto di amare i nemici prima che gli amici.

Pregare per le persone che si amano è fin troppo facile e scontato mentre non lo è pregare per i nemici con cui non si è in spirito di amore e condivisione e da cui magari si è stati anche “perseguitati”.

Penso che i vari Mueller, Burke ecc. che stanno pregando per la salute del papa, abbiano dato invece un grande insegnamento di cui tutti dovremmo fare tesoro, al di là del giudizio che si può avere su questo pontificato.

A chi non ha di meglio da fare che criticare e indagare sul perché i cardinali conservatori sono solidali con il capo della Chiesa nel momento in cui sta lottando per la vita, verrebbe soltanto da consigliare di farsi loro stessi una vita.

