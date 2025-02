Bandiera Gialla, e l'”Invenzione” dei “Giovani”. In Ricordo di Gianni Pettenati, Vincenzo Fedele.

I giovani – In ricordo di Gianni Pettenati

Il 22 Febbraio è tornato al Padre, all’età di 79 anni, Gianni Pettenati. L’ho scoperto oggi per caso. Non ho sentito notizie sulla sua morte in TV e non ho visto commenti neanche sul web. L’oblio.

Non so quanti si ricordano di lui. Forse qualcuno della vecchia guardia. Non che fosse un musicista eccezionale ma oltre a fare il critico musicale, nel suo piccolo, ha contribuito a scrivere la storia incidendo, nel 1966, la canzone “Bandiera Gialla”.

Come per gli artisti di strada che da soli cantano e si accompagnano con decine di strumenti, compresa la batteria, e vengono identificati come “one man band”, lui potrebbe essere ricordato come “one man song”. Non è il termine corretto per chi viene ricordato per un solo brano che lo ha portato al successo. IL corretto termine inglese sarebbe “one-hit wondres”. Non è corretto anche perché non è vero che l’unica sua canzone sia stata quella. Ha cantato anche altre canzoni, che non hanno avuto fortuna e, fra l’altro, ha partecipato anche a Sanremo, in coppia con Antoine, entrando in finale con “La Tramontana” che molti ricorderanno.

Oltretutto Bandiera Gialla non era neanche un brano originale, ma la versione italiana di “The pied piper” cantata all’epoca anche da Patty Pravo per promuovere l’omonimo locale, il Piper, appunto.

Oltre a ricordare la dipartita dell’artista e pregare per lui, mi sono tornate in testa diversi ricordi di gioventù ed alcune riflessioni.

Un evento epocale che ha cambiato il mondo, soprattutto quello giovanile, senza che ce ne accorgessimo.

Bandiera Gialla era la sigla dell’omonimo programma di Arbore e Boncompagni, in onda sulla radio dal 1965 e Pettenati, all’epoca, aveva 21 anni.

Era una aperta provocazione ed una rottura con gli schemi musicali del passato.

Irrompeva la musica “beat” nel paludato panorama musicale di allora che comprendeva solo i canali radio della RAI. Le prime radio libere sarebbero arrivate molto dopo. Ricordo le corse del sabato pomeriggio per arrivare a casa e poterla ascoltare. Mio padre lo tollerava.

Non avrebbe tollerato, qualche anno più tardi, “Alto Gradimento”, sempre con Arbore e Boncompagni, che io dovevo ascoltare di nascosto e che realmente ha rivoluzionato il modo di fare la radio, oltre che quello di proporre la musica, ma questo è discorso ancora diverso.

Tornando a Bandiera Gialla, era una provocazione in tutti i sensi. Già dal titolo.

Bandiera gialla era la bandiera esposta dalle navi in quarantena per un’epidemia a bordo e veniva proposta proprio come moto delle giovani generazioni per andare oltre la musica dei padri.

In realtà non sapevano (non sapevamo – c’ero anche io) di volersi liberare da qualcosa. Non ci sentivamo oppressi da nulla. La musica inglese neanche si conosceva se non in circoli ristrettissimi, in molti casi rivoluzionari o addirittura eversivi. Fra un po’ sarebbero spopolate le cantilene degli Inti Illimani, imposte ad una intera generazione come le immagini del “Che” sui diari e sulle magliette, ma questo è già successivo.

La svolta epocale è avvenuta sdoganando “i giovani”. Una categoria che prima neanche c’era.

Si era bambini. Poi adolescenti. Poi, a 18 anni, si andava sotto le armi e si era uomini, o donne anche se all’epoca le ragazze non andavano a fare il militare. Non ha importanza: si era adulti.

Dal 1966, con la conduzione del solo Arbore, è andata in onda “Per voi giovani” e da quel momento si amplificò sempre più questa nuova figura del “giovane” sino ad arrivare alle degenerazioni attuali dove ancora a 30 o 40 anni si è ancora giovani e si campa con lo stipendio dei genitori e qualche volta con la loro pensione, in attesa di decidere cosa fare da grandi.

E’ stata una rivoluzione silenziosa che ha coinvolto i “giovani” di allora. La stessa canzone “Bandiera Gialla”, non aveva nulla di politico e non proponeva alcuna ribellione. Quella sarebbe arrivata subito dopo, ad esempio con la rivista “Mondo Beat”, che proponeva proprio una presa di coscienza ribelle.

Non era pura innocenza e lo stesso Boncompagni ammiccava sornione proclamando che la trasmissione era off limits per gli over 18. Erano le avanguardie silenziose del movimento che sarebbe poi esploso due anni dopo con le occupazioni di scuole, università e fabbriche del 1968.

Le rivoluzioni vere si attuano silenziosamente, senza proclami, in modo strisciante, attuando gradualmente la famosa finestra di Everton.

Inutile ricordare che, in contemporanea, si svolgeva e si chiudeva il Concilio Vaticano II che voleva sintonizzare il Vangelo sulle frequenze del mondo moderno senza, peraltro, comprendere cosa stava evolvendo, in quale direzione, con quali speranze. Come ha detto qualcuno che ne sa molto più di me: alla fine quelli che erano dentro usciranno e quelli che sono fuori non entreranno.

Infatti si è solo riusciti a far perdere i pilastri di riferimento di duemila anni di civiltà ed insegnamenti di nostro Signore, senza dare prospettive future. Non è stata una rivoluzione attuata silenziosamente. Solo uno strombazzamento, che ancora continua, per cercare di andare a rimorchio, senza neanche riuscirci, di utopie ingannatrici e fuggevoli che, una volta comprese nella loro pochezza, ti lasciano prosciugato e disilluso con un’aridità che ti arriva al cuore e ti fa dubitare di te stesso, prima ancora che del mondo che ti circonda. Una pagliacciata dell’anima.

Ma torniamo alle “novità” che con quello “sdoganamento dei giovani” ci venivano proposte e che poi sono state sempre più sfruttate con mille sfaccettature seguendo le agende delle oligarchie.

Un’opportunità (la nuova musica che rompeva con il passato), un’emergenza (la diossina di Seveso con la paura indotta delle malformazioni nei feti per aprire all’aborto), un sogno (la libertà di scelta per aprire al divorzio che avrebbe disgregato le famiglie), una menzogna spacciata per vera (il COVID per incutere paura e terrore nella gente comune per poi limitare le libertà date fin troppo per scontate).

Tutto fa brodo per cambiare la società ed occultare la verità, fino alle notizie inventate o taciute.

Al lessico usato per ammaestrare le genti chiamando bene il male e male il bene.

Chiamando autodifesa il genocidio (Gaza), aggressione imperialista la difesa di una popolazione inerme bombardata dagli stessi propri governanti per otto anni (Ucraina), sino ad arrivare, con gli USA di Trump, a chiedere il risarcimento di miliardi di dollari, in terre rare che non si possiedono, per aver combattuto una guerra istigata proprio dagli USA, dal Regno Unito e dall’UE, sacrificando il proprio popolo e i propri giovani sull’altare di una guerra per procura che non avrebbe mai dovuto essere iniziata.

Sono solo riflessioni aggiuntive. Molte altre se ne possono aggiungere. Si lascia all’intelligenza del lettore attualizzarle sulla propria realtà e la propria esperienza.

Come diceva l’indimenticato Prof. Giovannozzi al Politecnico di Torino, (torno anch’io alla mia gioventù), dando per scontata una formula di meccanica: “si lascia all’intelligenza dello studioso dimostrare la formula”. Noi poveri studenti passavamo le notti a cercare la dimostrazione che poi avrebbe provocato la bocciatura all’esame di “Calcolo e progetto di Macchine”.

L’intelligenza di chi ci legge porterà, al massimo, a prendere coscienza di una realtà costruita e inoculata lentamente e scientificamente nel conscio e, ancor più, nel subconscio, fino a farci perdere coscienza di noi stessi, a non farci più vedere la differenza tra la vera realtà dei fatti e le costruzioni fantastiche e improbabili che ci propongono come se fossero reali.

E discutiamo su quelle, seguendo la loro agenda prefabbricata e fittizia e distaccandoci sempre più dalla realtà che poi ci piomberà addosso facendoci trovare impreparati e pronti alla resa come unica alternativa possibile.

Ormai non si fanno più esami a scuola.

Una volta c’erano gli esami anche alla terza elementare per i successivi due anni. Poi gli esami di quinta. Poi quelli di terza media e delle superiori. Venditti ha fatto fortuna con un motivetto che adesso è un’icona – “Notte prima degli esami” – facendo ogni anno centinaia di migliaia di visualizzazioni, visto che adesso non si compra più nulla ma si affitta il collegamento per l’utilizzo: non avrai niente e vivrai felice.

Adesso si cerca di evitare il “trauma” dell’esame che invece, senza dire che praticamente tutti venivano promossi, era un allenamento ai veri esami della vita che sarebbero arrivati dopo.

Neanche “Gli esami non finiscono mai”, di Eduardo de Filippo, ha insegnato nulla e praticamente non viene neanche più recitato nei teatri.

Evitare di cadere, magari sbucciandoti le ginocchia, ti prepara a cadute ben più rovinose da affrontare nella vita. Non solo io, ma anche tutti i miei amici avevamo le gambe e le mani segnate da cicatrici, ma erano quasi medaglie al merito. Oggi è meglio utilizzare le campane di vetro sotto cui proteggere i pargoli e le loro ginocchia, lasciandoli poi in balia dei mostri che li colpiscono dallo smartphone, senza protezione, che sembra obbligatorio fin dalla prima elementare.

Tutto è cominciato da li. Da Bandiera Gialla. Dalla “invenzione” dei Giovani. Noi non sapevamo di esserlo. Da adolescenti speravamo di essere accettati nella categoria degli adulti (uomini e donne – non è questo il punto). Speravamo di diventare adulti e lottavamo per essere accettati come tali.

Adesso, in attesa di decidere cosa fare da grandi, si spera di andare presto in pensione mentre si protesta che non c’è più il reddito di cittadinanza e si evita anche di inviare curriculum alle aziende, (tanto non ti prendono), mentre le aziende chiudono per mancanza di addetti che non hanno voglia di specializzarsi, cioè di alzare il culo dal divano ed affrontare il mondo la fuori.

Che rivoluzione, ragazzi.

Ma cosa mi è venuto in mente ricordando Gianni Pettenati?

Vincenzo Fedele

