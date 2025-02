Bruxelles è con l’Acqua alla Gola. Chi Vuole Metterci il Cappio al Collo. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione europea. Buona lettura e diffusione.

§§§

Bruxelles è con l’acqua alla gola

I media europei, almeno oggi, non hanno parlato dell’arresto di Călin Georgescu, vincitore delle elezioni in Romania nel dicembre 2024. Il mainstream lo descrive come di estrema destra, ultranazionalista, filo-putiniano e, per non farsi mancare nulla, teorico della cospirazione. Nonostante sia stato inizialmente considerato un candidato marginale con un sondaggio del 5% circa, alla fine ha ricevuto il maggior numero di voti al primo turno. Con una decisione senza precedenti, la Corte costituzionale romena ha annullato le presidenziali per sospette ingerenze russe. La Romania si prepara a rivotare in primavera, e non c’è niente di meglio di minacciarlo. La storia ricorda molto da vicino il Russiagate di Donald Trump, poi risultato totalmente infondato.

Poche settimane fa Thierry Breton, ex commissario per il mercato interno dell’Unione Europea, riferendosi al presunto coinvolgimento russo nelle elezioni rumene, ha commentato: «Dobbiamo impedire le interferenze e far sì che le nostre leggi siano applicate». Aggiungendo «l’abbiamo fatto in Romania e ovviamente dovremo farlo in Germania, se necessario… […] Siamo attrezzati per far rispettare queste leggi per proteggere le nostre democrazie in Europa… Aspettiamo e vediamo cosa succede.» Chiaro? In Italia potrebbe succedere la stessa cosa e, forse, è già accaduto nelle votazioni tedesche.

Oggi, 26 febbraio 2025, Georgescu è stato prelevato dalla polizia per essere interrogato su false fonti di finanziamento e false informazioni nella sua ultima campagna elettorale. Tra le altre cose, è stato accusato di aver vinto grazie al suo sito su Tik Tok… A Bruxelles sono con l’acqua alla gola! Subito dopo l’arresto, i sostenitori di Călin Georgescu protestano con determinazione fuori dalla Procura, vedi breve vídeo: https://youtube.com/shorts/I4f6YjsUStc?si=SlW8g5snIsja7Vnb Il regime rumeno, probabilmente per non fare la fine di Ceaușescu, lo libera con l’obbligo di chiudersi in casa, non utilizzare piattaforme digitali e di non parlare con nessuno.

Da alcuni anni Bruxelles ha buttato giù la maschera e ogni giorno che passa diventa sempre più arrogante o forse dovremmo dire totalitaria. Purtroppo, tranne Elon Musk che ha postato un commento sul suo X che folgora i miserabili. I nostri politici, proni in maniera umiliante, non dicono niente dell’arresto di Georgescu. Il mainstream, ormai a terga scoperte, se ne parlerà, ci racconterà le solite infamie.

Le accuse di Bruxelles contro Georgescu non hanno niente a che vedere con la realtà. Nel giugno 2023 scrissi un articolo che dovrebbe smontare tutte le fesserie che abbiamo sentito fino ad oggi. Georgescu è un uomo di fede che ha abbandonato il Deep state con profondo disgusto. Leggetelo e non ve ne pentirete: https://www.marcotosatti.com/2023/06/12/parla-un-politico-che-ha-lasciato-lo-stato-profondo-nobile/

Sicuramente, pochi o nessuno ricorda questo articolo. Per questo motivo vi consiglio il mio libro ‘Postcristianesimo’, edito da Amazon.

È una raccolta di articoli pubblicati su Stilum Curiae che serve come promemoria per aiutare a capire meglio le prossime mosse e i nomi di chi vuole metterci il cappio al collo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bruxelles, nobile, roimani, ue



Categoria: Generale