ONU, Voto Storico (1° dal 1956!). Cina, Russia, USA Votano Insieme. Basta Guerra Russo-Ucraina. Presto.

Voto storico! USA Cina Russia insieme (con GB e Fr astenuti e rabbiosi) al Consiglio di Sicurezza ONU. Voto storico – come nel 1956

No votes against.

In favor (10): China, U.S., Panama, Somalia, Guyana, Pakistan, Algeria, South Korea, Sierra Leone, Russia

UN Security Council adopts resolution calling for a swift end to the conflict and lasting peace between Ukraine & Russia

Voto storico! Per la prima volta forse da 1956, USA Cina Russia votano insieme una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU con UK Fr e gli altri tre europei (Slovenia Grecia Danimarca ) che si astengono perché la Russia non è stata condannata, come volevano gli “europei”. E come gli “europei” erano riusciti ad ottenere con trucchi procedurali all’Assemblea Generale. Ma anche all’Assemblea Generale avevano ottenuto — per la loro risoluzione russofoba e a favore della continuazione della guerra — solo 95 voti su 193.

Il secondo elemento è questo commento di Francesco Agnoli, che ringraziamo di cuore:

Essere felici per la fine di una guerra che si era mostrata, sin dal principio, senza via d’ uscita, non significa, come qualcuno afferma, santificare Trump.

Partiamo dalla realtà: i nostri media, per motivi ideologici o di vile pecunia ( vedi Usaid) o entrambi, hanno santificato Biden, giustificato le sue guerre, nascosto le sue follie, dichiarato la sua presunta apertura all’ Europa.

Nel contempo hanno demonizzato Trump, in un modo ridicolo.

Mettere in luce tutto questo, plaudire alla fine di una guerra devastante e potenzialmente mondiale, non significa ipso facto passare dalle beatificazione di Biden a quella di Trump.

La santificazione dei personaggi politici “buoni” e la mostrificazione degli altri, la lascio volentieri alla stampa di sinistra. San Biden, san Draghi e santa Ursula è la loro trinità, non la mia.

Trump è anzitutto, per storia e temperamento, avverso alle guerre, come dimostra ciò che ha fatto tra il 2016 e il 2020. È poi un realista, cioè uno che guarda la realtà dei rapporti di forza. Ciò non significa che non ragioni anche con la forza, più che con il diritto, ma solo che sa valutare l’ evidenza: gli Usa che da decenni delocalizzano e fanno guerre, perdendole, stanno perdendo terreno su tutto

La realtà si impone: o si cambia strada o gli Usa non solo perdono il ruolo, sognato, di iper potenza; di più, sono destinati, alla lunga, a perdere il confronto con l’ Asia ( Cina, India, Russia…).

Della realtà fa parte un altro fatto: la debolezza dell’ Europa.

Essa è dovuta anche agli Usa? Anzitutto è troppo facile nascondere i propri fallimenti trovando un capro espiatorio, in secondo luogo Trump può sempre dire, senza mentire, che la colpa non è sua, ma di Biden, Johnson e coloro che li hanno seguiti come cagnolini, da Macron a Scholz fino all’ Italia stessa.

La realtà è dunque un’ Europa debole, divisa, inconcludente ( da decenni, sua sponte) incaponita nella guerra che per prima ha subito!

Trump vede e valuta.

Prima di dare però la colpa agli altri, è bene pensare a casa propria: chi è causa del suo mal, pianga anzitutto se stesso.

Infine è bene farsi una domanda: il duro realismo è realmente più pericoloso dell’ “idealismo” di Bush, Obama, Clinton, Biden… Sarkozy, Cameron…che per migliorare il mondo, per esportare la democrazia e altre sciocchezze, insanguinano il mondo dal 1991? Dobbiamo davvero preferire le guerre armate a quelle commerciali? Fanno più paura i dazi delle atomiche ?