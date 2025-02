Nell’Empireo del Gemelli, che Accade? Fra Voci Tante, anche Serpiformi, la Verità Sfugge. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni frizzanti sulle notizie che ci vengono fornite dal Gemelli e dalla Sala Stampa vaticana. Buona lettura e condivisione.

Oh, mi chiedo, che cosa sta avvenendo lassù all’empireo del Policlinico Gemelli dove Francesco, il Papa, è ricoverato da giorni? Di voci tante e serpiformi, di bollettini ospedalieri e vaticani anche, ma la verità sfugge, si divincola e lascia i fedeli nell’attesa che arrivi marzo, la Quaresima e poi la Santa Pasqua. Sì, dunque, che cosa sta avvenendo, è difficile capirlo e men che meno saperlo anche se mi sono stupita, al primo apparire del male, che i medici non si fossero affrettati a riempirlo subito di antibiotici, come s’usa (o forse s’usava prima del nuovo mondo cannibale post covid) all’ingresso. Invece dai con la storia della bronchite, ma una mamma sa bene che l’infezione passa subito dai bronchi ai polmoni e che bisogna correre ai ripari e prender subito la penicillina…

Oh, carina, non vorrai mica sostituirti ai camici bianchi, i nuovi sacerdoti di questa apocalittica casa chiamata mondo? Sì, ho cominciato durante la pandemenza schifando la tachipirina e vigile attesa (genitivo nascosto “della morte”) e lo faccio oggi pure, osservandoli nel cambio totale di panni che hanno operato.

Sì, sì, sapientona, lascia stare non sei mica laureata in medicina? No, ma ho avuto genitori ammalati e figli e nipoti piccoli da accudire e questo m’ha dato il buon senso pratico di chi vuol curare.

E ora punto e a capo e vengo al sodo, ma solo per quanti hanno avuto la voglia e il tempo di seguirmi fino a qui senza sbuffare e mandarmi a raccogliere riso in Cina.

Dunque io mi sono chiesta, ma perché diamine usano, nei loro bollettini – ospedale e vaticano – sempre il verbo riposare? Perché il Pontefice, di notte, invece di dormire, riposa? E dopo aver passato una notte “tranquilla” deve ancora “riposare”? Oh, e tiro giù il mio buon vecchio dizionario di diavoliano (è tanto che non lo tiro giù e quanta polvere…) non sarà che a quel riposare manchi la coda? E provate voi a scegliere quella giusta, la particella mancante è “in” e ora, gentilmente, continuate voi.

E non dimenticatevi del detto popolare: “Tranquillo ha fatto una brutta fine”. Con un saluto, una riverenza e tanta preghiera, vi lascio ai vostri pensieri.

