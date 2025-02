Mastro Titta. Papa Bergoglio, al Gemelli “Lavora”. Su Cosa? E Perché? Che Rappresentazione Sarebbe?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla facciata mediatica che si vuole offrire della malattia di papa Bergoglio. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: BERGOGLIO VIVO MORTO X. MA NON IMPORTA

Bergoglio è vivo, è morto, sta morendo, si sta riprendendo? Non importa. Ne sono morti 265 prima di lui, cosa volete che sia. Tutte le fini si accompagnano ad uno strano dolore e un sollievo ancora più strano: si sopravvive al buono come al cattivo, e qui giace il sollievo, nell’incertezza intima di essere l’uno o l’altro, e qui giace il dolore di fronte a qualsiasi fine, che per questa ragione profonda anche un po’ la nostra. Anzi più una vita è sperperata, più ci inquieta e offende e fa temere per la nostra. Che Bergoglio viva o muoia non importa innanzitutto a lui.

Scorrendo le cronache della sua degenza – è migliorato, è attaccato al respiratore, ha un collasso renale ma lieve, salta gli steccati come un capretto, è grave ma non serio – c’è un’espressione ricorrente: il papa “lavora”. Ha lavorato nella sua stanza della terapia intensiva. Lavora, sta lavorando. Lavora come un fuco, come una formica soldato, come uno scarabeo stercorario. È immobile a letto, in coma, forse defunto ma lavora.

Non si tratta di una semplice scelta giornalistica, ma di una volontà malsana anzichenò di esporre l’intimità robotica di Giorgio Mario. È risaputo che Bergoglio non faccia vacanza dalla caduta di Costantinopoli. Non prega, non medita, non scrive (lo fanno altri per lui, per giunta maluccio), non incontra, non celebra, in compenso lavora come un dannato. In che senso? Facendo cosa precisamente? Di sicuro negli ultimi dodici anni non si è spezzato le reni e ricoperto di calli facendo il papa. Dunque?

Ci sono due spazi nella vita cristiana che sono dedicati a Dio per eccellenza: il riposo – la vacanza, persino quella del Soglio – e la malattia. Sono i momenti in cui la vita si spoglia dell’agire e si ritrova nell’essere, o sprofonda nella sua assenza. Il riposo e la malattia sono il luogo mistico nel quale si fanno scoperte a volte dolorose (almeno nel mio caso), in qualche misura spietate: spesso si è meschini e vuotarelli, inutili e un po’ sciocchi. Un po’ tanto sciocchi. Nell’azione è facile cadere nella tentazione di pensare di essere più di ciò che si è. Più e meglio.

Bergoglio non riposa, non vacanza, al cospetto della morte “lavora”. Se è vero che il sabato esiste per l’uomo è non l’uomo per il sabato, la negazione ostinata del sabbatico – nel cristianesimo è il giorno della morte pienamente intesa, quella abissale del Cristo – osservata nella giusta prospettiva è spaventosa. Come Marta rimprovera la sorella Maria che ozia ai piedi di Gesù, il pigionante di Santa Marta rimprovera se stesso per stare ai piedi di Gesù. Diamine: con tutti i flosci, i migranti e i poveri che ci sono là fuori.

Mentre il papa venuto dalla fine del mondo scivola verso la fine del papa e comincia l’ineffabile gioco del Toto-Conclave, con annesso stormo di cardinali in vigile attesa, Bergoglio annega nel lavoro la propria condizione umana più profonda e vera. Quella della manciata di terra soffiata via da Dio.

