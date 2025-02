Mastro Titta. Le Pape Bergoglio “Travaille” à Gemelli. Sur Quoi ? et Pourquoi ? De quelle Représentation s’agit-il ?

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Mastro Titta, que nous remercions du fond du cœur, soumet à votre attention ces réflexions sur la façade médiatique qui est présentée de la maladie du Pape Bergoglio. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bon partage.

§§§

MASTRO TITTA : BERGOGLIO VIVANT OU MORT X. MAIS CELA N’A AUCUNE IMPORTANCE

Bergoglio est-il vivant, est-il mort, est-il en train de mourir, est-il en train de se rétablir ? Cela n’a aucune importance. 265 sont morts avant lui, qu’importe. Toute fin s’accompagne d’une étrange douleur et d’un soulagement encore plus étrange : on survit au bon comme au mauvais, et c’est là que réside le soulagement, dans l’incertitude intime d’être l’un ou l’autre, et c’est là que réside la douleur face à toute fin, qui, pour cette raison, est aussi profondément la nôtre. En effet, plus une vie est gâchée, plus elle nous trouble et nous offense et nous fait craindre pour la nôtre. Que Bergoglio vive ou qu’il meure n’importe pas, et en premier lieu à lui.

En faisant défiler les chroniques de son séjour à l’hôpital – son état s’est amélioré, il est sous respirateur, il souffre d’une insuffisance rénale mais légère, il saute des barrières comme un gamin, c’est grave mais pas sérieux – il y a une expression récurrente : le pape “travaille”. Il a travaillé dans sa chambre de soins intensifs. Il travaille, il est en train de travailler. Il travaille comme un drone, comme une fourmi soldat, comme un scarabée bousier. Il est immobile dans son lit, dans le coma, peut-être mort, mais il travaille.

Il ne s’agit pas d’un simple choix journalistique, mais d’une volonté malsaine d’exposer l’intimité robotique de George Mario. Il est de notoriété publique que Bergoglio n’a pas pris de vacances depuis la chute de Constantinople. Il ne prie pas, il ne médite pas, il n’écrit pas (d’autres le font pour lui, et mal), il ne se réunit pas, il ne célèbre pas, mais il travaille comme un damné. Dans quel sens ? Pour faire quoi exactement ? Il est certain qu’au cours des douze dernières années, il ne s’est pas cassé les reins ni couvert de cors en faisant le pape. Et alors ?

Il y a deux espaces dans la vie chrétienne qui sont dédiés à Dieu par excellence : le repos – la vacance, même celle du Siège – et la maladie. Ce sont les moments où la vie se dépouille de l’action et se retrouve dans l’être, ou s’enfonce dans son absence. Le repos et la maladie sont le lieu mystique où l’on fait des découvertes parfois douloureuses (du moins dans mon cas), en quelque sorte impitoyables : on est souvent mesquin et vide, inutile et un peu stupide. Un peu beaucoup. Dans l’action, il est facile de tomber dans la tentation de se croire plus que ce que l’on est. Plus et mieux.

Bergoglio ne se repose pas, ne prend pas de vacances, devant la mort il “travaille”. S’il est vrai que le sabbat existe pour l’homme et non l’homme pour le sabbat, le refus obstiné du sabbat – dans le christianisme, c’est le jour de la mort bien compris, l’abîme du Christ – observé dans la juste perspective est effrayant. Tout comme Marthe reproche à sa sœur Marie de flâner aux pieds de Jésus, l’oisif de Sainte Marthe se reproche de se tenir aux pieds de Jésus. Bon sang, avec toutes les pouffiasses, les migrants et les pauvres qui sont là dehors.

Alors que le pape venu de la fin du monde glisse vers la fin du pape et que commence l’ineffable jeu du Toto-Conclave, accompagné d’une flopée de cardinaux aux aguets, Bergoglio noie dans le travail sa propre condition humaine, la plus profonde et la plus vraie. Celle de la poignée de terre soufflée par Dieu.

§§§

