Madre? No:”Persona Inseminata”. Padre? No: “Genitore Naturale”. La Follia Dem del Wisconsin.

Carissimi StilumCuriali, un breve post, di cui ringraziamo Renzo Puccetti, che ha pubblicato la notizia su Facebook, per testimoniare il grado di follia che pervade i dem, sia essi nostrani in tutte le loro multiformi varianti, sia quelli oltre oceano. Buona lettura e diffusione.

I democratici dello Stato del Wisconsin hanno presentato una proposta di legge, sostenuta dal governatore democratico, che vuole sostituire nelle leggi dello Stato la parola madre con “persona inseminata”, moglie/marito con “coniuge”, padre via ed entra “genitore naturale” ed infine via la paternità per lasciare posto a “patrocinio”.

La prima reazione è pensare che queste siano persone che hanno un serio problema di salute mentale, ma siccome non può essere che un intero settore politico veda in contemporanea l’insorgenza di un disturbo mentale in tutti i suoi rappresentanti e per di più contemporaneamente, allora non si può fare altro che prendere atto che il disegno è politico ed è quello di ridefinire ogni realtà in una maniera confortevole e conveniente ad una esigua minoranza che si distingue per essere ricchissima e potentissima.