Gli Esercizi Spirituali di Quaresima con l’Investigatore Biblico.

Carissimi lettori,

come vi avevo anticipato nel Tempo di Natale in occasione degli Esercizi Spirituali di Avvento, vi annuncio che da lunedì 3 Marzo fino a Domenica 9 Marzo 2025, terrò gli Esercizi Spirituali di Quaresima nel mio blog.

Pubblicherò una meditazione quotidiana. State tranquilli. Non saranno dei “trattati” di esegesi. Saranno meditazioni molto concrete ed esistenziali per aiutarvi ad entrare in questo Tempo forte che ci porterà alla Pasqua.

Vi chiedo di condividere il più possibile questo invito affinchè l’annuncio di Gesù Cristo Risorto possa arrivare ai lontani, a chi in questo momento ha perso la speranza, a chi si sente fallito, distrutto, a chi vive la solitudine.

Gesù Cristo dice: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). E condividere questo invito può essere per te motivo di evangelizzazione, può essere l’occasione per rispondere concretamente a questa chiamata di Gesù. Forse ti sarai chiesto come il Signore ti possa chiamare ad evangelizzare. Questo è il modo con cui Gesù ti chiama a evangelizzare, un modo molto concreto: far girare questo invito. Soprattutto ai lontani, a coloro che hanno perso tutte le speranze della loro vita.

Ricordatevi una cosa fondamentale: la carità più grande che potete fare ad una persona, è portargli Cristo! Uno lo potete riempire d’oro. Ma se non ha Cristo resterà sempre un povero. L’amore più grande è portare Gesù. Ai lontani, agli sbandati, ai diseredati. Questo annuncio potrebbe essere per loro la strada che li conduce alla salvezza.

E se sarai capace di compiere questa carità, Gesù non si dimenticherà di te nel giorno del giudizio. Sarà grande la tua ricompensa nei Cieli!

Vi aspetto numerosi da Lunedì 3 marzo.

La Madonna vi custodisca nel Suo Manto e San Michele Arcangelo sia vostra difesa.

AMEN.

