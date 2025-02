Francesco Sta Meglio, ma non si Ferma il Toto-Papabili. Americo Mascarucci. E le Previsioni di BetOnline…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Americo Mascarucci, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione il racconto di un suo sogno imperniato sul Conclave prossimo venturo. Quando ovviamente nessuno può dirlo, perché Francesco offre al mondo cattolico in ansia un’altalena di momenti di ripresa a situazioni di pericolo. Ma non è il solo, Americo, a fantasticare. E per dimostrarlo guardate la foto di BetOnline…Buona lettura e diffusione.

Papa Francesco starebbe meglio a sentire i bollettini medici, ma continua il toto papabili.

Il segretario di stato Pietro Parolin è considerato il successore più accreditato perché ritenuto il candidato più autorevole, l’abile diplomatico capace di costruire una larga alleanza in grado di partire dall’ ultra progressista Hollerich e arrivare al conservatore Muller.

A me ricorda però tanto lo Scola del 2013 e tutti ricordiamo come è finita per lui quando era considerato dai media l’ uomo forte del fronte ratzingeriano.

È stato eletto Bergoglio da una maggioranza sostanzialmente conservatrice ma pronta a preferire il candidato dei sangalliani rispetto al cappellano di Comunione e Liberazione.

I candidati più probabili per me sono:

Il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa;

L’arcivescovo di Marsiglia Aveline;

Il presidente della Cei Zuppi;

Il teologo filippino di origini cinesi Tagle.

I progressisti punteranno nelle prime votazioni sul tedesco Marx, ma poi dopo aver misurato il peso effettivo del fronte delle riforme radicali (preti sposati, sacerdozio femminile, riconoscimento delle nozze gay, autonomia delle conferenze episcopali da Roma) potrebbero convergere su Zuppi, bergogliano di sinistra.

I conservatori invece, dopo aver puntato inizialmente su Muller come candidato di bandiera si orienteranno su Parolin, bergogliano di destra.

Nessuno dei due raggiungerà però il quorum previsto visto l’alto numero di cardinali elettori mai visto in precedenza.

Alla fine si troverà la convergenza su uno dei candidati sopra citati, con il francescano Pizzaballa in pole…..

Non credo all’ ipotesi del papa nero da più parti ventilato…..l,’Africa non è ancora pronta per avere un papa e i cardinali del continente sono marcatamente tradizionalisti, mentre potrebbe essere la volta buona per un asiatico come Tagle, nominato cardinale da Benedetto XVI, convinto bergogliano, grande mediatore fra il Vaticano e la Cina e stimato da molti colleghi cardinali di tutte le tendenze.

Ecco, ho sognato che queste potrebbero essere le dinamiche del prossimo conclave ma non chiedetemi chi è il nuovo papa e come si chiamerà perché al momento dell’ habemus papam mi sono svegliato di soprassalto e ho scoperto che Bergoglio è ancora fra noi, e almeno per oggi intende ancora restarci.

Americo Mascarucci

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, conclave, mascarucci, papap



Categoria: Generale