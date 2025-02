Due EuroDeputate Bloccate da Israele. Proposta di Sterminio a Gaza del VP della Knesset, Nissim Vaturi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione alcuni elementi di valutazione di quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania. Buona lettura e condivisione.

Lunedì Tel Aviv ha impedito a due eurodeputate di entrare nel Paese, accusando uno di loro di sostenere il boicottaggio contro Israele.

Lynn Boylan (Sinn Féin-La Sinistra), capo della delegazione Ue-Palestina del Parlamento europeo, e Rima Hassan (La France Insoumise-La Sinistra) sono state fermate all’aeroporto Ben-Gurion e rimandate in Europa.

Il ministro degli Interni Moshe Arbel ha giustificato la decisione sostenendo che Hassan si era “costantemente adoperata per promuovere boicottaggi contro Israele, oltre a numerose dichiarazioni pubbliche sia sui social media che in interviste ai media”. Non è invece stata fornita alcuna ragione specifica per l’espulsione di Boylan.

Boylan ha dichiarato di aver programmato di incontrare funzionari dell’Autorità Palestinese, rappresentanti della società civile e residenti che vivono sotto l’occupazione israeliana. L’eurodeputata ha condannato il rifiuto di ammetterla nel Paese.

“Questo totale disprezzo da parte di Israele è il risultato del fatto che la comunità internazionale non è riuscita a fargliene rendere conto”, ha dichiarato Boylan. “Israele è uno Stato canaglia e questa mossa vergognosa dimostra il livello di totale disprezzo che ha per il diritto internazionale”. “L’Europa deve ora chiedere conto a Israele” ha aggiunto l’eurodeputata.

L’espulsione degli eurodeputati fa seguito alla recente approvazione di una legge israeliana che vieta l’ingresso a chi ha negato l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 o ha sostenuto l’azione penale internazionale contro i soldati israeliani.

La legge, che si applica ai non cittadini e ai non residenti, si basa sulla legislazione esistente che vieta l’ingresso alle persone che sostengono il boicottaggio contro Israele. Si applica anche a coloro che negano l’Olocausto.

I critici in Israele e all’estero affermano che la legge originale è stata concepita per reprimere il dissenso. In passato è stata usata per rifiutare l’ingresso agli attivisti che sostengono il movimento guidato dai palestinesi noto come Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, o Bds.

Mentre i sostenitori del Bds paragonano la loro campagna al movimento anti-apartheid in Sudafrica, Israele sostiene che il movimento cerca di minare la sua legittimità come Stato e che alcuni dei suoi leader sono antisemiti, un’accusa che gli organizzatori del Bds negano. Hassan ha esortato i manifestanti a radunarsi davanti alla sede dell’Unione Europea, dove lunedì si è svolta una riunione del Consiglio di associazione Ue-Israele.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar era in visita diplomatica a Bruxelles per il Consiglio di associazione Ue-Israele. Il Consiglio non si riunisce spesso e la riunione di lunedì è stata convocata in seguito alle pressioni esercitate da Spagna e Irlanda per sospendere il forum a causa delle azioni di Israele a Gaza. Saar ha incontrato diversi leader europei a Bruxelles.

Parlando lunedì, Saar ha difeso la posizione di Israele di fronte alle critiche dei leader europei. “Va bene finché le critiche non sono legate alla delegittimazione, alla demonizzazione o ai due pesi e due misure, che di tanto in tanto si vedono negli attacchi contro Israele”, ha detto il ministro degli esteri israeliano.

“No alla pulizia etnica dei palestinesi a Gaza”. L’appello di 200 ebrei contro il piano Trump – Netanyahu

L’appello, firmato da centinaia di ebrei ed ebree italiani, chiede la fine del massacro israeliano a Gaza, condanna il piano di deportazione dei palestinesi proposto da Trump e invita il governo Meloni a non rendersi più complice delle azioni di Tel Aviv.

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Più di 200 ebree ed ebrei italiani hanno firmato un appello pubblico contro la deportazione dei palestinesi proposta da Donald Trump e contro le violenze israeliane nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, chiedendo anche al governo Meloni di non rendersi più complice di tali azioni. L’iniziativa è stata promossa da Ləa – Laboratorio Ebraico Antirazzista e Mai Indifferenti – Voci ebraiche per la pace, due reti che si battono per una giusta pace in Medio Oriente, in opposizione alle politiche di segregazione e occupazione in Palestina, e contro l’antisemitismo e ogni forma di razzismo presente all’interno delle nostre società. Tra i firmatari dell’appello vi sono centinaia di attivisti e attiviste e due personaggi di spicco del giornalismo italiano, Gad Lerner e Roberto Saviano.

***

Ho letto l’appello comparso oggi su Repubblica e sul Manifesto. Possiamo dire qualunque cosa: che sia tardi, che lo facciano solo perché adesso c’è Trump eccetera eccetera. Resta il fatto che per quanto mi riguarda è una presa di posizione che si aspettava da tempo e che finalmente è arrivata!

Ho letto i nomi ma non figura quello della senatrice Liliana Segre. Mi aspettavo che la sua firma fosse la prima visto che in Italia è riconosciuta da tutti gli ebrei (e non) come un simbolo.

Allora io faccio una domanda pubblica sperando che arrivi a destinazione: cara senatrice Segre, perché il suo nome non figura in questa presa di posizione sacrosanta?

***

Durante un’intervista alla radio ultra-ortodossa israeliana “Kol BaRama”, domenica 23 febbraio il vicepresidente della Knesset israeliana Nissim Vaturi ha chiesto l’esecuzione di tutti gli adulti palestinesi a Gaza e la totale cancellazione del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania.

Vaturi, esponente del partito Likud, ha proposto di separare donne e bambini dagli uomini a Gaza perchè “Chi è innocente a Gaza? Dobbiamo separare i bambini dalle donne e uccidere tutti gli adulti. Siamo stati troppo premurosi”.

Già a novembre Vaturi 2024 aveva chiesto che Gaza venisse “bruciata subito”, sostenendo che Israele era stato “troppo umano” nelle sue azioni.

L’uso di un linguaggio disumanizzante e incendiario da parte di numerosi politici israeliani per descrivere la popolazione palestinese non è una novità ma i ​​discorsi sulla “cancellazione” della popolazione di Gaza, pulizia etnica e l’annientamento del territorio sono aumentati dsl 7 ottobre 2023.

***

DAWN, un’organizzazione non-profit con sede a Washington che sostiene la democrazia e i diritti umani in Medio Oriente e Nord Africa, chiede alla Corte penale internazionale di indagare sull’ex presidente USA Biden, l’ex segretario di Stato Blinken e l’ex segretario alla Difesa Austin per complicità in crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

La ONG ha presentato al procuratore della CPI Karim Khan una comunicazione di 172 pagine preparata con il supporto di avvocati registrati presso la CPI e altri esperti di crimini di guerra.

La comunicazione descrive in dettaglio le decisioni deliberate e intenzionali prese dai sopracitati funzionari americani nel fornire supporto militare, politico e diplomatico ai crimini di Israele a Gaza.

Questo supporto comprende almeno 17,9 miliardi di dollari di trasferimenti di armi, condivisione di intelligence, assistenza per il targeting, protezione diplomatica e approvazione ufficiale dei crimini israeliani.

“Ci sono solide basi per indagare su Joe Biden, Antony Blinken e Lloyd Austin per complicità nei crimini di Israele”, ha affermato Reed Brody , membro del consiglio di amministrazione di DAWN e avvocato veterano per crimini di guerra. “Le bombe sganciate sugli ospedali, le scuole e le case palestinesi sono bombe americane, la campagna di omicidi e persecuzioni è stata portata avanti con il supporto americano. I funzionari statunitensi erano a conoscenza di ciò che Israele stava facendo, eppure il loro supporto non si è mai fermato, anzi hanno cercato di soffocare le critiche alle loro politiche.”

Inoltre, afferma Brody, la complicità USA nei crimini di guerra israeliani potrebbe estendersi all’amministrazione Trump. Il 6 febbraio 2025 Trump ha infatti emesso un ordine esecutivo per sanzioni contro i funzionari della CPI per punirli per le loro indagini sui funzionari israeliani e il 13 febbraio, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato il procuratore della CPI Karim Khan ai sensi di tale ordine. L’ordine potrebbe sottoporre Trump a responsabilità penale individuale per ostruzione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma.

#GazaGenocide #usacomplicitingenocide #CPI

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898