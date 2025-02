L’Occidente Tornerà al “Reale”? Ettore Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Gotti Tedeschi, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni, pubblicate oggi su La Verità. Buona lettura e diffusione.

§§§

L’Occidente tornerà al “reale”?

(Ettore Gotti Tedeschi)

L’Occidente negli ultimi 50anni sembrava aver perso il senso del “reale”. Il discorso del Vicepresidente USA, James D.Vance, lascia intendere che si potrà ritornare al “reale”?

Il negare con violenza leggi naturali sostituendole con leggi utopistiche stava isterizzando l’intera umanità lasciando ben intendere che non si sfugge a leggi naturali senza “imbestialirsi”.

Diceva Albert Einstein “ temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità .Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti “. Lo ha detto Einstein non un teologo.

Il discorso di JD Vance a Monaco, secondo me, ci riporta soprattutto a riflettere su questa sentenza di Einstein. Vance,in sintesi, afferma l’urgenza di tornare al reale, al vero, negando tutte le “contronature” che stanno distruggendo l’umanità. Vance fa notare che il nemico della umanità è al suo interno, ben confusa soprattutto con professione di valori di Libertà, Diritti civili, ecc. guidati da una Tecnocrazia, adatta al XXI secolo, che sappia persino “sospendere la democrazia” considerando che la maggioranza degli occidentali non è in grado di capire ciò che va fatto e come. Vance sembra persino rimproverare la Chiesa di supportare le nuove regole morali necessarie. Evoca pertanto il ritorno al buon senso, alle leggi naturali, al recupero della coscienza e del libero arbitrio, rinnegando il cosiddetto pensiero politicamente corretto. Lascia intendere che la vera democrazia è stata sostituita da una oligarchia dominante che è riuscita ad imporsi. Lascia intendere, infine, che il male ha fatto fin troppo male…

La nostra cosiddetta civiltà occidentale, avendo perso e negato le sue Radici Cristiane e rifiutato i valori non negoziabili, ha toccato il fondo…Ha sostituito il reale con utopie, definendole fondate su sapere scientifico. Inventando pertanto lo scientismo del XXI secolo. Si è ispirata al pensiero utopistico- scientifico di Ruggero Bacone (1220-1292) che lasciava (di fatto) intendere che è il progresso scientifico, gestito da pochi uomini “padroni del mondo” , a modellare la realtà umana. Con intuibile conseguenza di pensare di poter riconcepire la Creazione fondandola sui propri vizi e debolezze.

Il grande “filosofo contadino” Gustave Thibon (1903-2001) scrisse che “ogni epoca ha sempre avuto le sue stupidaggini pseudorivoluzionarie, la sue innovazioni nate morte, che suscitano stupore e riso nell’epoca seguente …Io penso che l’immoralismo dei nostri contemporanei farà sorridere gli uomini futuri”. Ciò è molto ottimistico, e direi che è lo stimolo che ha convinto Vance a proporre di reagire, oggi, subito, al fine di avere questa speranza.

Quando un sacrosanto principio di Unità (fra nazioni, per esempio) degenera in Centralizzazione arrogante, prepotente e autoritaria, con vocazione ad usare soldi pubblici per influenzare il pensiero che deve essere imposto, è evidente che l’Organismo è malato, perché quando si sa unire non è necessario imporlo con la paura.

Vance ha dichiarato guerra alle menzogne che hanno danneggiato la nostra civiltà. Ha detto: -basta! –. Negli ultimi 50anni il mondo intero è stato cambiato da folli ed errate utopie che direttamente o indirettamente son state confuse da teorie di intellettuali che si son appoggiate su -fine della storia- o scontro fra civiltà-o società liquida-, ecc.

Si sarebbe invece dovuto studiare e capire almeno due Encicliche che spiegano tutto: Sollecitudo Rei Socialis di Papa san Giovanni Paolo II (1987) e Caritas in Veritate del grande Papa Benedetto XVI (2007).

Se oggi andaste a rileggerle comprendereste molto, molto meglio il discorso di JD Vance.

§§§

