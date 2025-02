La visión de León XIII y los tiempos que estamos viviendo. Una opinión

Marco Tosatti

Queridos StilumCuriales, UnaOpinione, a quienes agradecemos de corazón, pone a vuestra disposición estas reflexiones sobre el fin de los tiempos de la Iglesia y del mundo. Esta es la primera parte del pequeño ensayo. Feliz lectura y divulgación.

§§§

Al leer “La persecución será la última prueba de la Iglesia…”, de monseñor Carlo Maria Viganò, donde afirma que “la persecución anunciada por las Escrituras será la última batalla que la humanidad tendrá que afrontar, poniéndose del lado de Dios o en contra de Él, y el destino de esa confrontación epocal ya está marcado por la victoria de Cristo en la Cruz… “, me pregunté: “¿Pero cuánto tiempo más durará?” (creo que las palabras de Monseñor no dejan ninguna duda en mi mente sobre el resultado final). Nadie sabe realmente esto en esta tierra, y a menudo oímos que se repite respecto a ello: “El Diablo sabe que le queda poco tiempo”. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Y se trata solamente del tiempo o hay algo más?

Y buscando una respuesta (ya señalo que este escrito no logrará dar una respuesta a esta pregunta), antes que nada me vino a la mente la visión que tuvo el papa León XIII: https://blog.messainlatino.it/ 2024/10/una-visione- terrificante-e-lorigine.html, según la cual el mencionado Papa tuvo una visión en el año 1884 en la que “Satanás le pidió a Dios permiso para tener 100 años para influir en el mundo como nunca antes había llegado a hacerlo” (1).

Ahora bien, creo que entre el recibir una visión y el comienzo de lo que Dios hace ver en esa visión siempre pasa un tiempo, a veces incluso algunas décadas y tal vez incluso más. Y aquí sitúo alrededor del año 1913 el comienzo de este “influir en el mundo como nunca antes había podido hacerlo” de Satanás.

En efecto: este es el año en el que unos días antes de Navidad y aprovechando la distracción general (como suele suceder incluso cerca del verano cuando todo el mundo piensa en las vacaciones) el Congreso de Estados Unidos de América entregó definitivamente a un banco recién creado, a saber, la FED, que era propiedad exclusiva de particulares, la prerrogativa de emitir la única moneda de curso legal en forma onerosa: en la práctica -y no está claro aquí qué ventaja concreta obtuvo la comunidad estadounidense de este acto (pero muy a menudo se trata de un espía que hace comprender el nivel de corrupción de la clase política)- habían entregado totalmente la nación entera a los banqueros que, en mi opinión, son los emisarios directos del Diablo (2). A partir de ese momento se creó una especie de cadena de transmisión infalible: cualquier cosa que el gobierno de Estados Unidos hiciera, para bien o para mal, ya fuera un hospital o una guerra, tenía que pagar de hecho a los banqueros privados un soborno disfrazado de “intereses de la deuda” (el mismo discurso valdría después para el Banco de Italia, que también es privado), y actualmente con el Banco Central Europeo y todos los Estados europeos sometidos a la moneda Euro … por cada rifle y misil enviado a Ucrania para que continúe la guerra, se debe devolver la suma y también se deben pagar intereses al Banco Central Europeo… Y si los ingresos fiscales anuales no son suficientes, los europeos deben devolverlos mediante el endurecimiento de los impuestos existentes o mediante la introducción de nuevos impuestos sobre su riqueza.

No sólo eso… Tal como demostró la crisis financiera de 2008, la FED también dio dinero a entidades privadas, por ejemplo, al fabricante de motocicletas Harley-Davidson, sin que el Congreso de Estados Unidos supiera nada al respecto inicialmente. Y esto me hace sospechar que todos los Bancos centrales no están obligados a dar sólo a los Tesoros de los Estados, sino que pueden dar en cualquier momento a quien quieran (por ejemplo, es concebible que se lo haya dado al Sr. Soros, cuyo dinero nunca se ha sabido de dónde lo sacó, para llevar a cabo especulaciones contra la libra esterlina y contra la lira italiana). En consecuencia, me parece que cada Estado, además de haber cedido su soberanía monetaria (lo que al final llevará a todos los ciudadanos europeos a ser expropiados de sus activos por los intereses que hay que dar a los banqueros) también se han puesto una soga al cuello, ya que los banqueros siempre pueden emitir tanto dinero como para crear inflación (y por lo tanto, de hecho, expropiar aún más) para tal vez inducir, por ejemplo, un cambio de gobierno (y a otras cosas más). A esto lo llaman los políticos “autonomía de la institución emisora” y siempre se la defiende enérgicamente (¿por qué?, adivinen por qué).

https://archive.org/details/a- history-of-central-banking- and-the-enslavement-of- mankind-pdfdrive/page/n71/ mode/2up?view=theater (in inglese – libro che tratta anche della Federal Reserve, delle sue origini e di quanto ha funzionato bene per i banchieri).

Pero la década 1910-1920 es también la década en la que los Rockefeller, magnates del petróleo, comenzaron, a través del informe Flexner, a hacer la guerra contra los productos naturales utilizados como medicinas (pensemos en Hildegard von Bingen) y los métodos naturales de curación (por ejemplo, la homeopatía) y contra los médicos que hasta entonces los habían utilizado para curar enfermedades, para sustituirlos por sus productos sintetizados. Un movimiento que también se puede considerar de cierta manera, si un día estos productos naturales son prohibidos totalmente… Para aquellos que se irán a vivir a una smart-city, esto será obligatoriamente una forma de extorsión siempre a favor de los potentados económicos y posibilitada por la ley:

n https://www.lucascialo.it/ medicina-rockefeller-nuovo- ordine/

n https://meridianhealthclinic. com/how-rockefeller-created- the-business-of-western- medicine/ (in inglese).

Y en esa época también se estudió el cáñamo y se lo utilizó como biocombustible. El hecho de que fuera fácil de cultivar por cualquier persona que tuviera un terreno (con una multiplicidad de usos) y que produjera menos residuos que otros combustibles (el petróleo en primer lugar) lo convertía en un temible competidor a eliminar a toda costa, sobre todo si los intereses amenazados eran los de los señores del petróleo: https://hempking.eu/en/hemp- fuel-what-is-it/ (en inglés).

Pero incluso cualquier forma de “energía libre” estaba de hecho prohibida para obligar a la humanidad a consumir solo combustibles fósiles (también en vista de la futura mentira del “calentamiento global” causado por las actividades humanas, en particular el CO2 –intenten ahora, si descubren una forma de producir energía de la nada lo cual es posible en mi opinión–para ponerla a disposición de la humanidad: pueden estar seguro de que al día siguiente la policía, en nombre de los que realmente mandan o de los que actúan en su nombre, vendrá a visitarles para convencerlos de que desistan y, en todo caso, a confiscar todo, si les parece): https://geekhistory.com/ content/tesla-tower- wardenclyffe-and-free-energy- myth (en inglés: el proyecto de Tesla terminó en 1917 cuando todo lo que había construido terminó en manos de sus financistas); https://www.theguardian.com/ uk-news/2025/jan/15/clean- energy-scientist-lab- destroyed-fire-liverpool (en inglés – y estamos hablando de hoy; observo que la noticia fue dada con gran resonancia por uno de los principales periódicos de las élites… justamente lo que castigó al presidente De Luca cuando dijo que Halloween era una idiotez total. Y me pregunto si esta “aleatoriedad” es en realidad una abierta advertencia para desanimar a quienes cultivan ideas de este tipo).

¿Y entonces? Para mí los cien años de engaño (o de “influencia como nunca antes se había podido hacer”) comenzaron en la década de 1910-1920: dinero fiduciario privado oneroso para librar todas las guerras posibles y para perseguir todos los fines inmorales posibles; el petróleo que se hizo aparecer como algo insustituible para el desarrollo económico cuando ya existía el cáñamo y todavía hay otras fuentes de energía libre pero que son eliminadas (el mundo se está ahogando en la energía … todo lo que vemos y nos rodea es energía concentrada, pero de éstas se ha permitido explotar sólo la que aporta beneficios a los magnates y las menos eficientes, léase paneles solares y turbinas eólicas, precisamente para lanzar al mundo occidental a la recesión. Estoy a punto de decir que prohibir cualquier descubrimiento de energía libre equivaldría a prohibir el descubrimiento del agua caliente para no perturbar las ganancias de los banqueros: sin embargo, hasta ahora lo han logrado); la introducción de drogas sintéticas que proporcionan ganancias sólo a los que tienen grandes cantidades de capital para invertir y que muy a menudo causan efectos indeseables y esto en lugar de sustancias naturales que son más baratas y más accesibles y que causan problemas sólo si se excede la cantidad administrada. Todo esto va acompañado naturalmente de los medios de comunicación propiedad de los propios potentados económicos y esto con el fin de hacer aparecer lo que impusieron sin alternativas y por lo tanto como algo inevitable y en todo caso colectivamente deseable (demonizando todo lo que obstaculizaba sus planes).

Si esto no fue un engaño, ¿ entonces qué fue? Y la humanidad no solo ha aceptado todo esto durante un siglo sin respirar (disipando sus energías entre revueltas estudiantiles, la revolución sexual, la liberación de la mujer, la búsqueda del éxito personal y otras cosas más), sino que incluso se ha entusiasmado con los objetivos que la tecnología humana había alcanzado (al menos en la televisión supongo -recuerdan la misión a la luna, cuando estábamos todos pegados a la televisión… Es también un producto de la tecnología? Y me pregunto ahora, después de haber visto la bandera estadounidense ondeando sola en la luna: “¿Es realmente algo humano ir corriendo a Marte?”) y que prometió lograr en el futuro… bastaba con “seguir adelante” y confiar en ellos sin hacer ninguna pregunta. Y eso fue hasta el año 2010. Y para mí ha terminado el tiempo concedido por Dios al Diablo para “influir” en la humanidad (un siglo) como el Diablo había querido. A partir de ese momento cada vez más personas (y yo soy una de ellas) empezaron a despertar y a cuestionar el modelo de desarrollo que había sido propuesto/impuesto por parte de los banqueros/los belicistas/la industria farmacéutica, etc., y que se había hecho aparecer como el único que podía existir y además el mejor posible.

Pero el Diablo sabía que el tiempo del engaño estaba llegando a su fin y que su plan no podía seguir adelante sin el engaño. Y por esta razón ha tomado contramedidas con anticipación para consolidar su control del poder y hacer imposible un retorno a la situación anterior… y esto también desde mucho tiempo antes para impedir que, al despertarse las conciencias, el mundo pensara en recordar que Dios existía. Y aquí, en mi opinión, entran en escena las palabras de la beata Anna Katharina Emmerick (fallecida en 1824): https://it.aleteia.org/2022/ 11/12/le-profezie-di-tre- famose-mistiche-sulla-fine- del-mondo, según las cuales Lucifer habría quedado libre para operar durante unos 50 o 60 años antes del año 2000 sin poder especificar por cuánto tiempo … y que un cierto número de demonios habrían de ser liberados mucho antes para tentar a los hombres. Pienso que estos demonios liberados prematuramente han instituido, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, pero también la Reserva Federal estadounidense y otras instituciones.

Y de aquí salieron de su mente, de nuevo en mi opinión, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea (con sus “valores”), etc., que, inicialmente fueron presentadas a la opinión pública como instrumentos para garantizar el desarrollo, la paz y la concordia entre los pueblos y la protección contra las amenazas militares externas en lo que respecta a la OTAN. Pero me parece que ahora están siendocada vez más fortalecidos y cada vez más descaradamente utilizadas para los verdaderos propósitos para los que las élites globalistas las han instituido, es decir, como armas de opresión contra toda la población mundial, de hecho… contra todo ser humano (creo que la reciente “plandemia” lo enseña). Entidades que, en mi opinión, fueron creadas sobre todo para dar mayor impacto al trabajo realizado en paralelo mientras tanto por Estados Unidos como el “gendarme de la Democracia en el mundo” (¿quién se acuerda de las palabras pronunciadas por el ex presidente iraní Maḥmūd Aḥmadinežād que a menudo llamaba a Estados Unidos “El Satán americano”? Y en mi opinión había hablado por defecto: ya se habían creado otras instituciones satánicas pero aún no las había identificado), de la Rusia comunista (que, en mi opinión, sigue siéndolo en su cúspide, aunque se haya puesto un espeso velo de democracia para engañar mejor; ¿alguien se ha fijado en el símbolo del nuevo rublo digital? Un círculo encierra todo… no debe existir nada que esté fuera del control de los banqueros rusos… que, entre otras cosas, son más o menos los mismos que los que poseen el dólar; y luego también el fondo es rojo … el color tan amado por los comunistas) y por la China hipercomunista (3).

Pero también algo más: por ejemplo, se ha asegurado a través de las vacunas, pero sobre todo de las leyes que las imponen, el derecho, para ser explotado más tarde, de acceder a todo cuerpo humano para poder inyectarle lo que les parezca (un hecho que se ha hecho evidente ahora con las “vacunas Covid-19”: que las vacunas causaban autismo podría negarse más fácilmente). Después introdujo el “globalismo” (hacia finales de la década de 1980) para acelerar el cerco global, desde el punto de vista económico y social, por parte de este modelo de engaño (consumismo, etc.). Y se sirvió de la corrupción de los gobiernos y, si no esto no hubiera funcionado, de las guerras para destruir todas las economías/realidades económicas del mundo que funcionaban de manera diferente y que aun así garantizaban a la población local vivir sus vidas en armonía, y esto para hacer aparecer pero sobre todo para imponer su propio modelo (o a Ellos, si consideramos el hecho de que sus agentes actúan por Ellos) sin alternativas, etc. (después cada uno puede completar la lista a su manera).

A esto hay que añadir los otros organismos dentro de las “Democracias” instituidos para reprimir la disidencia como (de nuevo en mi opinión y aquí daré solo un ejemplo) las asociaciones profesionales médicas (cuyas verdaderas tareas, en mi opinión, no son asegurar una ética profesional respetuosa con las personas, sino asfixiar a quienes intentan respetarlas recurriendo también a tratamientos/medicinas alternativos a los sintéticos y que aportan ventajas sólo a las grandes farmacéuticas) y sobre todo a la medios de comunicación (pero también a otros). Pero también, de nuevo en mi opinión, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, los distintos Think Tanks, los organismos de salud que deberían proteger la salud pública pero que promueven los intereses de las grandes farmacéuticas, las ONG y otros. Y por último, no podía faltar la infiltración de sus agentes en la cúpula de la Iglesia Católica para tratar de remover el último obstáculo real que aún existe (esto es solo por poner ejemplos… los que quieran pueden continuar).

Así que divido en tres fases los cien y unos años más que acaban de pasar: una primera entre (aproximadamente) 1910 y 1940 donde el Diablo operó solo una “influencia” casi indiscutible nunca antes ejercida; una segunda entre (aproximadamente) 1940 y 2010 donde el Diablo no solo ejerció una influencia casi indiscutible sobre las almas, sino que también pudo operar casi sin ser molestado ya que estaba libre de cadenas; y una tercera desde aproximadamente 2010, donde tanto la influencia indiscutida del Diablo como su actuar libremente han comenzado a encontrar una oposición cada vez mayor debido al despertar de las almas y que eventualmente resultará, en mi opinión, en la división de la sociedad en “trigo” y “cizaña”.

Y dado que una vez que ha tomado el poder sobre cualquier entidad {ya sea una persona, una nación o la humanidad entera- el Diablo no quiere irse, aquí, me imagino, está usando la “vacuna” para (entre otros propósitos) cortar el vínculo espiritual que corre entre Dios y cada ser humano individual (de acuerdo con lo que predijo R. Steiner). De hecho, si ya no hay un solo ser humano que pida a Dios ser liberado del Diablo porque no cree que existe, entonces Dios, en mi opinión, ya no puede intervenir en este sentido (y esto también por el respeto al “libre albedrío”). Es por eso que para el Diablo es imperativo que la “vacuna” sea inyectada en “todos, todos, todos” (pero también el DNI, etc.). Los globalistas traducen este concepto con la palabra “inclusión” (4). Y todo esto en previsión del hecho de que el momento en que la humanidad se engañaría sin oposición porque creería que las élites mismas, al construir el mejor de los mundos imaginables para cada ser humano en la tierra llegaría a su fin: en el momento del despertar, según los planes del Diablo, toda la humanidad se encontraría en una prisión digital de la que ya no podrían escapar.

Pero las cosas no fueron así: las conciencias humanas comenzaron a despertar (una prueba en mi opinión es este escrito: nunca pensé que escribiría algo así antes del año 2010) antes de la finalización de este plan (finalización en curso pero que aún no ha tenido lugar… faltan algunos años/pocos años según sus planes) y han comenzado a cuestionar cada vez más las “buenas intenciones” de los ultra multimillonarios (¿quién recuerda las proclamas, durante los programas de entretenimiento en la televisión, de lo “filantrópico” que es el sr. Bill Gates?). Y encontrando cada vez más resistencia a la realización de sus planes (estoy seguro de que los agentes del Diablo no esperaban ninguna reacción seria contra sus planes porque pensaban que habían anestesiado totalmente a la humanidad: ¿quién de ellos habría soñado alguna vez que un obispo hasta entonces apenas conocido fuera del círculo del Vaticano despertaría a la opinión pública mundial sobre la verdadera naturaleza de sus planes?), los agentes del Diablo se vieron obligados a comenzar a deponer sus cartas, mostrando así como la “Democracia”, tal como ellos la entienden, no era más que un instrumento de control y opresión global de los pueblos.

Y a medida que la oposición a sus planes crece más y más cada día que pasa, están recurriendo a los instrumentos cada vez más autoritarios y coercitivos para imponer su agenda (por ejemplo, la lucha contra la desinformación, la “Agenda 2030” o también el “Tratado pandémico” que, casualmente, se suponía que se aprobaría en Navidad de 2024 o tal vez incluso en mayo de 2025, por lo que recuerdo haber leído. ¿Alguien se ha preguntado por qué está ocurriendo en este momento el genocidio en Gaza y en otros lugares? ¿Quizás precisamente para desviar la atención pública de la aprobación del Tratado/Reglamento sobre Pandemias que, si se aprueba, cambiará el curso de la vida de todos los seres humanos en esta tierra?). Pero también subiendo las apuestas al introducir la ideología LGBT, la mentira verde sobre el calentamiento global (que en mi opinión se debe más a un calentamiento o más bien … a una ebullición mental que se está produciendo en sus cráneos causada por su esclavitud al Maligno, en lugar del aumento de las temperaturas promedios en el mundo que en realidad se está enfriando) y otros (los que quieran pueden completar la lista).

¿Cómo podría describirse hoy en sentido figurado la situación? Pues bien… Me imagino un gigantesco pulpo negro y maligno que en dos o tres siglos ha conseguido adherirse al mundo, consiguiendo por fin envolverlo casi por completo, succionándolo parasitariamente, y cuanto más avanzaba, más y más su sangre vital y eso, sabiendo ya que las conciencias despertarían y que por lo tanto la presa empezaría a escaparse de él (creo que a estas alturas es claro que lo que se está llevando a cabo es un combate espiritual… el aspecto material es lo único que se nos permite ver), se ve obligado a envolver sus tentáculos y ventosas con cada vez más fuerza alrededor de este mundo que ahora está en el extremo, con la esperanza de que su presa no falle y que la víctima permanezca para siempre en su poder

Esta es para mí la situación actual: el mundo está despertando pero “Satanás y los espíritus malignos que vagan por el mundo” (¿dónde están realmente si nadie los ve? Adelanto una respuesta al final del escrito) están haciendo los últimos movimientos desesperados que quedan disponibles para no soltar la presa que tendrá que suceder (haciendo otra comparación: todas estas acciones son comparables a un cuerpo mefítico que está a punto de exhalar el alma y que, habiendo llegado a sus últimos suspiros se está endureciendo para no abandonar la vida… aferrándose y envolviéndolo con todo lo que está cerca de él en un intento de llevar a esta persona consigo al más allá, más que en el intento de tratar de anclarse a la vida, ya que sabe que este abandono es ahora inevitable).

Y así, en mi opinión, estamos pasando claramente de una fase en la que la humanidad adormecida ha permitido que las élites satánicas operen sin ninguna o casi ninguna oposición a sus planes a una fase de abierta conflictividad entre las élites satánicas y aquellos que no tienen la intención de aceptar sus imposiciones (por ejemplo: identificación electrónica, dinero electrónico, etc.). Pero al final también habrá verdaderas persecuciones para los que no quieran ceder a su chantaje. Y que se está preparando un choque de época lo saben también los globalistas (pero nosotros la gente común, antes de la “plandemia”, aún no nos habíamos dado cuenta) (5).

Y dado que el Diablo tiene que exponerse cada vez más para imponer sus intenciones “inclusivas”, ya que un número cada vez mayor de personas se opone a ellas, al final se verá obligado a sacar a la luz el “Misterio de la Iniquidad”… al que siempre ha logrado mantener oculto a las almas en esta tierra con el objetivo final de imponer el “Signo de la Bestia” en la mano derecha o en la frente de cada ser humano (o más bien … espero que la Iniquidad revelada sea identificada como tal sólo por aquellos que todavía tienen ojos para ver e inteligencia para entender… para todos los demás todavía seguirá siendo un “Misterio” en esta tierra y el Diablo se los llevará consigo). En este sentido para mí, se podrá hablar de “Evidencia de la Iniquidad”.

Y la siguiente pregunta que me hago es: “¿pero por qué Dios permite todo esto?”. Creo que mi escrito: “El Papa, Yakarta y la equivalencia de todas las religiones. …” aporta una hipótesis absolutamente plausible y coherente (no creo ver otra): https://www.marcotosatti.com/ 2024/10/19/il-papa-giacarta-e- lequipollenza-di-tutte-le- religioni-riflessioni-di- unaopinione-seconda-parte/.

Y aquí hay que hacer otra (creo que importante) consideración (olvidada en su momento): si lo que hipoteticé en el ensayo “El Papa, Yakarta…” fuera verdad, entonces sería importante para Dios en primer lugar que sus determinaciones se cumplan (“Todo se ha cumplido”, dijo finalmente Jesús en la cruz). Y como todo debe cumplirse (imagínense si, en el momento que había expirado, Cristo se hubiera detenido a mitad de camino en el Gólgota), la consecuencia lógica es que el tiempo para cumplirlo, al menos para Dios, pasa a un segundo plano. Por supuesto que es para pensar que el Diablo no sabe (aunque de esta afirmación no estoy seguro) exactamente las intenciones de Dios y sobre todo, ya que es Dios quien decide los tiempos, no sabe con precisión cuánto tiempo le queda (de esta afirmación estoy seguro). Y esto lo lleva a apresurarse tanto como sea posible para llevar a cabo sus planes, porque el próximo segundo podría ser su último segundo útil. Sin embargo, esta situación de urgencia en la que tiene que obrar le lleva a cometer errores (y durante la “plandemia” esto se hizo evidente: los globalistas han expuesto mal, a veces abiertamente, sus intenciones que, en mi opinión, no era necesario que exteriorizaran en ese momento: lo que ha despertado a muchas personas que han entendido en qué tipo de mundo estaban viviendo realmente y han empezado a tomar contramedidas… en primer lugar, recordando que Dios existe).

¿Y pueden los seres humanos influir de alguna manera en todo este devenir? Si uno piensa que Nuestra Señora había pedido la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, ciertamente sí. ¿En qué sentido ahora que no se ha hecho? ¿Y es quizás demasiado tarde? Aquí las palabras de Longino a Jesús me sugieren una respuesta (ya que no estoy seguro de ninguna): “No ibas a ser asesinado entre los judíos… ¡Mah!… No te odio… y trataré de hacerte sufrir sólo lo necesario”. Desde: https://scrittivaltorta. altervista.org/10/10608.pdf (presta atención a las palabras de Longinos: “No te odio…”. A continuación explico por qué). Y aquí entendemos que Longinos, para hacer sufrir lo menos posible a Jesús, trata de poner fin a todo lo más rápidamente posible sin enfurecerse con un cuerpo exhausto del que puede prescindir (por ejemplo, ordenando a Simón de Cirene que tome la cruz … ¡para que todo terminara lo antes posible y con el menor agobio posible para Jesús).

Ahora bien… Creo que nosotros los humanos, y esto ciertamente está dentro de nuestras posibilidades, podemos (= es imprescindible en este punto para aquellos que se dan cuenta de la gravedad de la situación: no hacerlo equivaldría a no obstaculizar los planes del Diablo que ahora están emergiendo a plena luz) rezar a Dios para que el Diablo se vea impedido de desahogar toda su ferocidad que siente por todo lo que Dios ha hecho semejante a Él y que por lo tanto, aunque la humanidad tiene que pasar por sufrimientos similares a los que Cristo tuvo que soportar, sufra lo menos posible. Y si esto sucede, precisamente por esta razón creo que Dios acortará “aquellos días, porque de otro modo ninguna persona viva se salvaría” (Mt 24, 22 – pero me pregunto con frecuencia si el escrito significa “acortar el tiempo durante el cual todo debe suceder” o realmente “el ciclo de un día y una noche se hará cada vez más corto… es decir, no más de 24 de nuestras horas presentes, sino, por ejemplo, 12 que producirían el mismo efecto; pero que también podría significar, creo, que todo esto podría provocar el mal funcionamiento de todas las inteligencias artificiales además de que para que esto suceda algún evento natural de carácter planetario haya golpeado la Tierra).

Si uno reza en consecuencia, las fuerzas del Bien se verán obligadas (voluntariamente, por supuesto, de su parte) a contener las fuerzas del Mal (por ejemplo, despertando las conciencias aún más rápido de lo que el Diablo puede atarlas primero; y cuanto más conciencias se despierten, tanto más se verá impedido el Diablo en sus acciones). Esto es quizás lo que ha faltado especialmente en los últimos cien años: una oposición activa constituida sobre todo por la oración a Dios, a la Virgen y a los santos, pero también por la falta de vigilancia y de intervención activa en la vida cotidiana y en la sociedad.

Con estas reflexiones, que espero hayan sido lo más cercanas posible a la realidad, espero haber entregado en las manos de cada lector de Stilum Curiae un hilo que parte de casi un siglo y medio de distancia, pasa por la vida de cada uno de nosotros y luego continúa hacia un futuro desconocido… pero que ciertamente ya no es tan desconocido para aquellos que pueden ver en qué dirección continúa necesariamente este hilo. Y en particular espero haber transmitido este mensaje (que para mí es cierto): que estas acciones del Diablo que nunca antes habían sucedido (“plandemia”, “vacunas modRNA”, lucha contra la desinformación, la imposición de la ideología de género, el supuesto cambio climático, la identificación digital, el dinero digital y otras cosas más) y que se llevan a cabo con toda la fuerza y la maldad posible y esto con el fin de infundir el mayor temor posible en las almas con el fin de inducirlas a la sumisión total pero también a la normalización en cada uno de nosotros del sentido del Mal que ellos mismos son y que siempre nos ha rodeado (“El misterio de la Iniquidad ya está en acción…” – San Pablo de Tarso), pero que hasta ahora se había mantenido discretamente oculto… acciones que ciertamente muestran todo el poder disponible para el Diablo, deben ser tomadas realmente como lo que son: actos que están revelando la desesperación que el Diablo está sintiendo por la perspectiva de perder definitivamente (o al menos … durante mucho tiempo) el “contacto” con su víctima (la raza humana) de la que ha succionado parasitariamente las energías vitales desde el momento en que la humanidad cometió el llamado pecado original (si comprenden en qué consistió realmente el pecado original, estoy seguro de que esta afirmación es correcta).

Mientras tanto, no puedo dejar de unirme a las convicciones del siervo de Dios Giorgio La Pira, según el cual la historia del mundo es “cristocéntrica”, y sobre todo, comentar también otra parte de su afirmación según la cual “¡el método de la guerra deberá ser sustituido por el método de la paz: el método de la negociación, del encuentro, de la convergencia: es decir, el método auténticamente humano”.

Y si consideramos que Dios dijo las siguientes palabras a la Serpiente: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella: ella te herirá la cabeza y tú le golpearás en el talón” (Gn 3, 15), entonces me es natural pensar (y para mí es una certeza) que quien actúe contra la simiente de la Mujer, entonces no puede pertenecer al linaje de la Mujer. Y esto es porque es lógico esperar que ningún miembro del linaje de la Mujer actúe contra su propio linaje como tal. Del mismo modo que es de esperar que ningún miembro del linaje de la Serpiente actúe contra su propio linaje como tal. Por lo tanto, debe concluirse que si uno actúa contra un linaje, entonces actúa contra un linaje distinto al suyo. Y puesto que Dios menciona sólo dos linajes, a saber, la de la Mujer y la de la Serpiente, es necesario pensar que los que actúan contra el linaje de la Mujer deben pertenecer necesariamente al linaje de la Serpiente (y viceversa). Pero los que pertenecen al linaje de la Serpiente son porque -esta es una definición sancionada por Dios- tienen una “enemistad” con el linaje de la Mujer y esto se debe a que, a estas alturas debería ser claro, el linaje de la Mujer fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, los que actúan contra el linaje de la Mujer como tal, además de pertenecer al linaje de la Serpiente, necesariamente deben ser también “Enemigos de Dios”… No hay quien escape a esta conclusión… esto es lo que Dios nos dice a través del Antiguo Testamento (¿tal vez la Serpiente quiere demostrar indirectamente, a través de la trampa en el talón del linaje de la Mujer que está hecha a imagen y semejanza de Dios, que Dios mismo es imperfecto?). ¿Cómo se puede resumir todo esto? Yo respondería así: “Que el linaje de la Mujer es todo lo que es humano en la tierra (con todos sus méritos y defectos que deben ser enmendados por Dios); mientras que el linaje de la Serpiente es todo lo que es inhumano que existe en la tierra” (lo que no presupone ninguna voluntad de enmendarse con Dios)”.

Aquí… aquí me parece que se ha llegado a la prueba de que aquellos que rechazan el método de la negociación, del encuentro, de la convergencia, pero adoptan el de la guerra a toda costa, que es precisamente lo más inhumano, ya no son de hecho miembros del linaje de Eva, sino que pertenecen al linaje de la Serpiente. En otras palabras: ya no se puede considerar humano (y es precisamente esta humanidad la que surgió en Longinos, un soldado consumado que se encontró frente a un hombre simple destruido corporalmente pero que estaba a favor de él, por el sentido de la profunda injusticia que se le iba a hacer también a través de él, imperativo de ayudar de acuerdo con lo que se le permitió hacer … este era Jesús para él… no Dios, como más tarde se daría cuenta. “No te odio”, le dice, y esto porque sabía inconscientemente que tenía frente a él a un miembro del linaje de la Mujer… de su propio linaje… del linaje que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios). ¿Cómo comparar la forma de actuar de una figura militar tan inmensa (Longinos) que representaba al Imperio Romano en aquella época… es decir, la entidad política, económica y militar más poderosa que existía en el mundo en ese momento, con la OTAN y la Unión Europea que también son, en mi opinión, ambas organizaciones militares (PCHAT) y que están tratando por todos los medios de desencadenar la tercera guerra mundial? No hay comparación: antes se llamaba civilización, hoy se llama barbarie.

Me parece que aquí está la prueba de que estamos tratando con verdaderos demonios que usan cuerpos humanos para engañarnos: es por eso que a pesar de que están allí nadie llega a verlos (y aquí están las visiones coincidente del papa León XIII, de la beata Anna K. Emmerick pero también la instalación de la puerta del Infierno para una exposición en el Quirinale en Roma (y más todavía). Y esto se debe a que, en mi opinión, han necesitado refuerzos debido a la creciente oposición que ya no les permite operar libremente como lo han hecho desde 1940 aproximadamente).

https://giorgiolapira.org/ teologia-della-storia/

Ahora bien, me gustaría hacer una última pregunta (pero sin esperar ninguna respuesta) a todos aquellos que han entrado en sociedades secretas (y otras organizaciones establecidas por el Diablo) con el compromiso de cumplir sin discusión todos los deberes relativos de pertenencia, a cambio de la promesa de hacer una carrera, de ser ricos, de tener honores, de parecer poderosos, de decidir sobre la vida de los demás: “¿Qué se siente ser una serpiente?”.

A cada uno sus propios pensamientos y respuestas.

(Foto: John Martin)

Publicado originalmente en italiano el 21 de febrero por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/02/21/la-visione-di- leone-xiii-e-i-tempi-che- stiamo-vivendo-una-opinione/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: león xiii, una opinione



Categoria: Generale