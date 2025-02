La vision de Léon XIII et les temps que nous vivons. Una Opinione.

Marco Tosatti

Chers StilumCuriali, UnaOpinione, que nous remercions du fond du cœur, offre à votre attention ces réflexions sur les derniers temps de l’Église et du monde. Voici la première partie de ce petit essai. Bonne lecture et bonne circulation.

§§§

En lisant “La persécution sera la dernière épreuve de l’Église…” de Mgr Viganó, dans lequel il affirme que “La persécution prédite par les Écritures sera la dernière bataille que l’humanité devra affronter, en se rangeant du côté de Dieu ou contre Lui, et le sort de cette bataille d’époque est déjà marqué par la victoire du Christ sur la Croix…”, je me suis demandé : “Mais combien de temps cela va-t-il encore durer ?” (quant à l’issue finale, je crois que les paroles de Monseigneur ne laissent aucun doute dans mon esprit). Personne ne le sait vraiment sur cette terre et on entend souvent répéter : “Le Diable sait qu’il lui reste peu de temps”. Mais de combien de temps s’agit-il ? Et s’agit-il seulement de temps ou d’autre chose ?

Et pour tenter de me donner une réponse (je précise déjà que cet écrit ne pourra pas répondre à cette question), c’est la vision qu’a eue le Pape Léon XIII qui m’est venue à l’esprit :

https://blog.messainlatino.it/2024/10/una-visione-terrificante-e-lorigine.html

selon laquelle le Pape Léon XIII a eu une vision en 1884 dans laquelle “Satan a demandé à Dieu la permission d’avoir 100 ans afin d’influencer le monde comme jamais il n’avait pu le faire auparavant” (1).

Eh bien, je crois qu’entre la réception d’une vision et le début de ce qui est montré par Dieu dans cette vision, il s’écoule toujours du temps, parfois plusieurs décennies et peut-être même plus. Et là, je situe le début de cette « influence sur le monde comme jamais auparavant » de Satan aux alentours de l’année 1913.

En effet :

C’est l’année où, quelques jours avant Noël, profitant de la distraction générale (comme c’est généralement le cas pendant l’été quand tout le monde pense aux vacances), le Congrès des États-Unis d’Amérique a définitivement remis à une banque nouvellement créée, la FED, qui appartenait exclusivement à des particuliers, la prérogative d’émettre de manière onéreuse la seule monnaie légale : en pratique, ils avaient livré la nation entière aux banquiers qui, à mon avis, sont les émissaires directs du Diable (2). Dès lors, une sorte de chaîne de transmission infaillible avait été créée : quoi que fasse le gouvernement américain, pour le meilleur ou pour le pire, qu’il s’agisse d’un hôpital ou d’une guerre, il devait payer un pot-de-vin déguisé en “intérêts de la dette” aux banquiers privés (il en a été de même pour la Banque d’Italie, elle aussi privée, et maintenant avec la Banque centrale européenne et tous les États européens soumis à l’euro… pour chaque fusil et chaque missile envoyés à l’Ukraine pour qu’elle puisse continuer la guerre, ils faut rembourser la somme et même payer des intérêts à la Banque Centrale Européenne … et si les recettes fiscales annuelles ne suffisent pas, les Européens doivent rembourser le tout en augmentant les impôts existants ou en introduisant de nouvelles taxes sur leur richesses. Non seulement… mais encore, comme l’a montré la crise financière de 2008, la Fed a également donné de l’argent à des entités privées, par exemple au fabricant de motos Harley-Davidson, sans que le Congrès américain n’en sache rien au départ. Cela m’amène à me demander si toutes les banques centrales ne sont pas seulement obligées de donner aux Trésors des États, mais peuvent à tout moment donner à qui elles veulent (il est par exemple concevable qu’elles aient donné de l’argent à M. Soros, dont on n’a jamais su où il se trouvait et dont on n’a jamais compris les spéculations contre la livre sterling et la lire italienne). Par conséquent, chaque État, toujours selon moi, en plus d’avoir abandonné sa souveraineté monétaire (ce qui conduira finalement chaque citoyen européen à être exproprié de ses biens en raison des intérêts qu’il doit verser aux banquiers), s’est également passé la corde au cou, car les banquiers peuvent toujours émettre autant d’argent que nécessaire pour créer de l’inflation (et donc en fait davantage d’expropriations) et peut-être ainsi provoquer un changement de gouvernement (et bien plus encore). C’est ce que les politiciens en charge appellent “l’autonomie de l’institution d’émission” et qui est toujours ardemment défendue (pourquoi ? devinez un peu).

https://archive.org/details/a-history-of-central-banking-and-the-enslavement-of-mankind-pdfdrive/page/n71/mode/2up?view=theater (en anglais – un livre qui traite également de la Réserve Fédérale, de ses origines et de tout ce qu’elle a apporté aux banquiers).

Mais la décennie 1910-1920 est aussi celle où les Rockefeller, les magnats du pétrole, ont commencé, par le biais du rapport Flexner, à faire la guerre aux produits naturels utilisés comme médicaments (on pense à Hildegarde de Bingen) et aux méthodes de guérison naturelles (par exemple l’homéopathie), ainsi qu’aux médecins qui les avaient jusqu’alors utilisés pour soigner les maladies, et à les remplacer par leurs produits de synthèse. Ce mouvement peut également être envisagé dans une certaine mesure, si un jour ces produits naturels sont complètement interdits … pour ceux qui vivront dans une ville intelligente, il s’agira d’une forme d’extorsion, toujours en faveur des puissances économiques et rendue possible par la loi :

https://www.lucascialo.it/medicina-rockefeller-nuovo-ordine/

https://meridianhealthclinic.com/how-rockefeller-created-the-business-of-western-medicine/ (en anglais).

C’est aussi à cette époque que le chanvre a fait l’objet de recherches et qu’il a été utilisé comme biocarburant. Le fait qu’il soit facile à cultiver par toute personne disposant d’un terrain (avec une multitude d’usages) et qu’il produise moins de déchets que les autres carburants (surtout le pétrole) en faisait un concurrent redoutable à éliminer à tout prix, surtout si les intérêts menacés étaient ceux des seigneurs du pétrole :

https://hempking.eu/en/hemp-fuel-what-is-it/ (en anglais).

Mais aussi toute forme d’“énergie libre” était de facto interdite afin de contraindre l’humanité à ne consommer que des combustibles fossiles (également en vue du futur mensonge du “réchauffement climatique” causé par les activités humaines, en particulier le CO2 – essayez maintenant, si vous découvrez un moyen de produire de l’énergie à partir de rien – ce qui est à mon avis possible – de le mettre à la disposition de l’humanité : le lendemain, vous pouvez être sûr que la police, à la demande du véritable responsable, ou de n’importe qui d’autre d’ailleurs, viendra vous rendre visite pour vous convaincre d’abandonner et en tout cas pour tout confisquer, si tout va bien) :

https://geekhistory.com/content/tesla-tower-wardenclyffe-and-free-energy-myth (en anglais – le projet de Tesla s’est terminé en 1917 lorsque tout ce qu’il avait construit s’est retrouvé entre les mains de ses financiers) ;

https://www.theguardian.com/uk-news/2025/jan/15/clean-energy-scientist-lab-destroyed-fire-liverpool (en anglais – et nous parlons d’aujourd’hui ; je note que la nouvelle a été publiée avec une grande importance par l’un des principaux journaux des élites … celui-là même qui a fustigé le président De Luca lorsqu’il a déclaré qu’Halloween n’était qu’une idiotie. Et je me demande si ce “hasard” n’est pas en fait un avertissement ouvert pour décourager ceux qui cultivent des idées de ce genre).

Et alors ? Alors pour moi, les cent ans de tromperie (ou “d’influence comme jamais auparavant”) ont commencé dans les années 1910-1920 : la monnaie fiduciaire privée onéreuse pour faire toutes les guerres possibles et poursuivre tous les buts immoraux possibles ; le pétrole que l’on a fait passer pour quelque chose d’irremplaçable pour le développement économique alors que le chanvre existait déjà ainsi que d’autres sources d’énergie libre qui ont pourtant été supprimées (le monde se noie dans l’énergie… tout ce que nous voyons et tout ce qui nous entoure est de l’énergie concentrée, mais de celle-ci on n’a laissé exploiter que celles qui rapportent des profits aux magnats et les moins efficaces, c’est à dire les panneaux solaires et les éoliennes, afin de plonger le monde occidental dans la récession ; cela me fait presque dire qu’interdire toute découverte d’énergie libre équivaudrait à interdire la découverte d’eau chaude pour ne pas perturber les profits des banquiers : et pourtant ils ont réussi) ; l’introduction de médicaments de synthèse qui ne rapportent qu’à ceux qui ont de gros capitaux à investir et qui provoquent souvent des effets indésirables, et ce à la place de substances naturelles qui sont moins chères et plus accessibles et qui ne posent de problèmes qu’en cas de dépassement de dose administrée. Le tout, bien sûr, accompagné par les médias appartenant aux pouvoirs économiques eux-mêmes, afin de faire passer ce qu’ils imposent comme étant sans alternative et donc comme quelque chose d’inévitable et en tout cas de collectivement souhaitable (en diabolisant tout ce qui s’oppose à Leurs plans).

Si cela n’a pas été de la tromperie, qu’est-ce que ça a été ? Et l’humanité a non seulement accepté tout cela pendant un siècle sans se plaindre (dissipant son énergie entre révoltes étudiantes, révolution sexuelle, libération de la femme, poursuite de la réussite personnelle et bien d’autres choses encore), mais s’est même montrée enthousiaste face aux réalisations de la technologie humaine (du moins à la télévision, je présume – rappelez-vous la mission sur la lune, lorsque nous étions tous vissés au téléviseur … lui-même produit de la technologie ? Et je me demande maintenant, après avoir vu le drapeau américain flotter seul sur la lune : “Y a-t-il vraiment quelque chose d’humain qui court sur Mars ?”) et promis de réaliser à l’avenir … il suffisait juste d’“aller de l’avant” et Leur faire confiance sans poser de questions. Et ce, jusqu’en 2010 environ. C’est à mon avis le temps que Dieu a accordé au Diable pour “influencer” l’humanité (un siècle) comme il le souhaitait. Depuis, de plus en plus de gens (et j’en fais partie) ont commencé à se réveiller et à remettre en question le modèle de développement qui avait été proposé/imposé par les banquiers/seigneurs de la guerre/industrie pharmaceutique etc. et qu’on avait fait passer pour le seul qui pouvait exister et aussi pour le meilleur possible.

Mais le Diable savait que le temps de la tromperie touchait à sa fin et que sans tromperie Son plan ne pouvait pas se réaliser. C’est pourquoi il a pris des contre-mesures à l’avance, afin de consolider son emprise et de rendre impossible un retour à la situation antérieure… et ce également bien avant, afin d’éviter que le monde ne se souvienne de l’existence de Dieu lors de l’éveil des consciences. Et c’est là, à mon avis, qu’entrent en scène les paroles de la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich (morte en 1824) :

https://it.aleteia.org/2022/11/12/le-profezie-di-tre-famose-mistiche-sulla-fine-del-mondo

selon lesquelles Lucifer a été laissé libre d’agir pendant environ 50 ou 60 ans avant l’an 2000 sans pouvoir préciser pour combien de temps… et qu’un certain nombre de démons ont été libérés bien avant pour tenter l’humanité – je pense que ces démons libérés à l’avance ont mis en place par exemple la Société Des Nations, mais aussi la FED américaine et autres.

Et c’est ainsi que de son esprit sont nés, toujours selon moi, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, l’Union Européenne (avec ses “valeurs”), etc. qui, initialement présentés au public comme des instruments garantissant le développement, la paix et la concorde entre les peuples et la protection contre les menaces militaires extérieures en ce qui concerne l’OTAN, sont aujourd’hui, à mon avis, de plus en plus renforcés et de plus en plus ouvertement utilisés aux fins réelles pour lesquelles les élites mondialistes les ont instituées, à savoir comme des armes d’oppression contre l’ensemble de la population mondiale, voire… contre tout être humain (je pense que c’est ce qu’enseigne la récente “pandémie”). Des entités qui ont été, à mon avis, créées surtout pour donner plus d’impact au travail parallèle effectué entre-temps par les États-Unis en tant que “gendarme de la démocratie dans le monde” (qui se souvient des paroles de l’ancien président iranien Maḥmūd Aḥmadinežād qui appelait souvent les États-Unis “Le Satan américain” ? Et à mon avis, il avait parlé par défaut : d’autres institutions sataniques avaient déjà été créées, mais il ne les avait pas encore identifiées), par la Russie communiste (qui, à mon avis, à son sommet, l’est toujours, même si elle a revêtu un épais voile de Démocratie pour mieux tromper ; a-t-on remarqué le symbole du nouveau rouble numérique ? Un cercle entoure le tout … rien ne doit exister qui échappe au contrôle des banquiers russes … qui, soit dit en passant, sont plus ou moins les mêmes que ceux qui possèdent le dollar ; et puis aussi le fond est rouge … la couleur tant aimée par les communistes) et par la Chine hyper-communiste (3).

Mais aussi autre chose : par exemple, il s’est assuré par les vaccins, mais surtout par les lois qui l’imposent, le droit, qui sera exploité plus tard, d’avoir accès à tout corps humain pour pouvoir y injecter ce qu’il veut (un fait qui est maintenant devenu évident avec les “vaccins Covid-19” – le fait que les vaccins causent l’autisme a pu être plus facilement nié). Il a ensuite introduit le “mondialisme” (vers la fin des années 1980) afin d’accélérer l’encerclement économique et social mondial par ce modèle de tromperie (consumérisme, etc.). Et il a utilisé la corruption des gouvernements et, si cela ne fonctionnait pas, les guerres pour détruire toutes les économies/réalités économiques dans le monde qui fonctionnaient différemment tout en garantissant aux populations une vie harmonieuse, et ce pour faire croire mais surtout pour imposer son Propre modèle (ou le Leur, si l’on considère le fait que ses agents agissent pour Lui) sans alternatives, etc. (à chacun de compléter cette liste à sa manière).

Ajoutez à cela les autres organismes internes aux “Democrazties” mis en place pour étouffer la dissidence tels que (encore une fois, à mon avis, et là je ne donne qu’un exemple) les ordres professionnels médicaux (dont les véritables missions, à mon avis, ne sont pas d’assurer une déontologie professionnelle respectueuse des personnes, mais d’étouffer ceux qui tentent de la respecter en ayant recours à des traitements/médicaments alternatifs à ceux synthétisés et qui n’apportent que des avantages à Big Pharma) et surtout les médias (mais aussi d’autres). Mais aussi, toujours selon moi, le WEF, la Banque mondiale, les différents Think tanks, les organismes de santé censés protéger la santé publique mais qui promeuvent les intérêts de Big Pharma, les ONG, et d’autres. Et enfin, l’infiltration de ses agents au sommet de l’Eglise catholique pour tenter de supprimer le dernier véritable obstacle qui existe encore (pour ne donner que quelques exemples … qui veut peut continuer).

Je divise donc la centaine d’années qui vient de s’écouler en trois phases : une première entre (circa) 1910 et 1940 où le Diable n’exerçait qu’une “influence” quasi incontestée jamais exercée auparavant ; une deuxième entre (circa) 1940 et 2010 où le Diable n’exerçait pas seulement une influence quasi incontestée sur les âmes mais pouvait aussi agir presque sans être dérangé puisqu’il était libéré de ses chaînes ; et une troisième à partir de 2010 environ, où l’influence incontestée du Diable et sa libre action ont commencé à rencontrer une opposition croissante en raison du réveil des âmes, ce qui aboutira finalement, selon moi, à la division de la société entre “bon grain” et “ivraie”.

Et puisque une fois que le Diable a pris le pouvoir sur une entité, qu’il s’agisse d’une personne, d’une nation ou de l’humanité entière, il ne veut plus s’en aller, il utilise, j’imagine, le “vaccin” pour (entre autres) rompre le lien spirituel entre Dieu et chaque être humain (comme l’avait prédit R. Steiner). En effet, s’il n’y a plus un seul humain qui demande à Dieu d’être libéré du Diable parce qu’il ne croit pas à son existence, alors Dieu, à mon avis, ne peut plus intervenir dans ce sens (et cela aussi par respect pour le “libre arbitre”). C’est pourquoi il est impératif pour le Diable que le “vaccin” soit injecté à “tous tous tous” (mais aussi l’ID, etc. Les mondialistes traduisent ce concept par le mot “inclusivité”) (4). Et tout cela en prévision du fait que le temps où l’humanité se laissait tromper sans opposition parce qu’elle croyait que les élites construisaient le meilleur des mondes imaginables pour chaque être humain sur terre allait prendre fin : au moment du réveil, selon les plans du Diable, toute l’humanité devrait se retrouver dans une prison numérique dont elle ne pourrait plus s’échapper.

Mais les choses ne se sont pas passées ainsi : les consciences humaines ont commencé à se réveiller (la preuve en est, à mon avis, cet écrit : je n’aurais jamais pensé à écrire quelque chose de semblable avant l’année 2010) avant l’achèvement de ce plan (achèvement en cours mais à venir… encore quelques années selon Leurs plans) et elles ont commencé à mettre de plus en plus en doute les “bonnes intentions” des ultra-milliardaires (qui se souvient des proclamations, lors d’émissions de divertissement télévisées, de la “philanthropie” de M. Bill Gates ?). Et devant les résistances de plus en plus fortes à la réalisation de leurs plans (je suis sûr que les agents du Diable ne s’attendaient pas à une réaction sérieuse à leurs plans car ils pensaient avoir totalement anesthésié l’humanité : qui aurait imaginé qu’un évêque jusqu’alors à peine connu en dehors du Vatican réveillerait l’opinion publique mondiale sur la véritable nature de Leurs plans ?), les agents du Diable ont dû commencer à abattre leurs cartes, montrant ainsi que la “Démocratie”, telle qu’ils l’entendent, n’est rien d’autre qu’un instrument de contrôle mondial et d’oppression des peuples.

Et comme l’opposition à Leurs plans grandit de jour en jour, ils ont recours à des moyens de plus en plus autoritaires et coercitifs pour imposer Leur agenda (par exemple, la lutte contre la désinformation, l’“Agenda 2030” ou même le “Traité sur les pandémies”, qui, par coïncidence, devait être approuvé à Noël 2024 ou peut-être même en mai 2025 – c’est ce que je me souviens avoir lu ; quelqu’un s’est-il demandé pourquoi le génocide de Gaza et d’ailleurs se produit aujourd’hui ? Peut-être précisément pour détourner l’attention du public de l’approbation du traité/règlement sur les pandémies qui, s’il est approuvé, changera le cours de la vie de chaque être humain sur cette terre ?) Mais aussi pour faire monter les enchères en introduisant l’idéologie LGBT, le mensonge vert sur le réchauffement climatique (qui à mon avis est plus dû à un réchauffement, ou plutôt … à une ébullition mentale qui se produit dans leurs crânes, causée par leur soumission au Malin, plutôt qu’à l’augmentation des températures moyennes dans le monde, qui est en fait en train de se refroidir) et plus encore (qui veut peut compléter la liste).

Comment pourrait-on décrire figurativement la situation d’aujourd’hui ? Eh bien… j’imagine une gigantesque pieuvre noire et maligne qui, en deux ou trois siècles, a réussi à s’attaquer au monde, parvenant à la fin à l’envelopper presque complètement, le parasitant de plus en plus, plus elle continue, plus elle aspire son sang, et qui, sachant déjà que les consciences s’éveilleraient et que donc son emprise commencerait à se relâcher (je pense qu’à ce stade il est clair que ce qui est en train de se jouer est un combat spirituel… l’aspect matériel n’est que ce qu’il nous est permis de voir), elle est obligée d’enrouler ses tentacules et ses ventouses autour de ce monde, qui est maintenant à bout de souffle, avec toujours plus de force, en espérant que son emprise ne se relâchera pas et que la victime restera à jamais en son pouvoir.

Voilà… voilà pour moi la situation actuelle : le monde se réveille mais “Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde” (où sont-ils vraiment si personne ne les voit ? J’avance une réponse à la fin de cet écrit) font les derniers gestes désespérés qu’il leur reste pour ne pas lâcher prise (autre comparaison : toutes ces actions sont comparables à un corps méphitique qui est sur le point d’exhaler son âme et qui, parvenu à ses derniers soupirs¸ se raidit pour ne pas abandonner la vie… saisissant et enveloppant de toutes ses forces ses proches pour tenter d’emmener cette personne aussi avec lui dans la chaleur, plutôt que pour tenter de s’ancrer à la vie, puisqu’il sait que cet abandon est désormais inéluctable).

Ainsi, à mon avis, nous passons clairement d’une phase où l’humanité endormie a laissé agir les élites sataniques sans s’opposer, ou presque, à leurs plans, à une phase de conflit ouvert entre les élites sataniques et ceux qui ne veulent pas accepter Leurs impositions (par exemple, l’identité électronique, la monnaie électronique, etc.). Mais finalement, il s’agira aussi d’une véritable persécution pour ceux qui n’ont pas l’intention de céder à leur chantage. Et comme un choc historique se prépare, même les mondialistes le savent (mais nous, les gens ordinaires, avant la “pandémie”, ne l’avions pas encore réalisé) (5).

Et comme le Diable doit s’exposer de plus en plus pour imposer ses intentions “inclusives”, puisque celles-ci sont de plus en plus combattues par un nombre croissant de personnes, il sera finalement contraint de faire apparaître en pleine lumière le “Mystère de l’Iniquité” … ce qu’il a toujours réussi à cacher aux âmes de cette terre dans le but ultime d’imposer le “Signe de la Bête” dans la main droite ou sur le front de chaque humain (ou mieux … je m’attends à ce que l’Iniquité révélée ne soit identifiée comme telle que par ceux qui ont encore des yeux pour voir et de l’intelligence pour comprendre … pour tous les autres elle restera un “Mystère” sur cette terre et le Diable les emportera avec Lui). Et à mon avis, on parlera beaucoup de “L’évidence de l’iniquité”.

Et l’autre question que je me pose est : “Mais pourquoi Dieu permet-Il tout cela ?” Je crois que ce que j’ai écrit : “Le Pape, Djakarta et l’Equipollence de Toutes les Religions…” fournit une hypothèse absolument plausible et cohérente (je n’en vois pas d’autre) :

https://www.marcotosatti.com/2024/10/19/il-papa-giacarta-e-lequipollenza-di-tutte-le-religioni-riflessioni-di-unaopinione-seconda-parte/

Et là, il faut faire une autre considération (importante à mon avis) (oubliée à l’époque) : si ce que j’ai supposé dans “Le Pape, Djakarta…” était vrai, alors il serait tout d’abord important pour Dieu que Ses déterminations soient menées à leur accomplissment (“Tout est accompli” a dit Jésus en dernier lieu sur la Croix). Et comme tout doit être accompli (imaginez que le Christ se soit arrêté à mi-chemin sur le Golgotha par manque de temps), la conséquence logique est que le temps pour l’accomplir, du moins pour Dieu, passe au second plan. Bien sûr, on peut supposer que le Diable ne connaît pas (de cette affirmation, cependant, je ne suis pas sûr) exactement les intentions de Dieu et surtout, comme c’est Dieu qui décide du temps, il ne sait pas exactement combien de temps il lui reste. Et cela le conduit à se hâter le plus possible pour faire aboutir ses propres projets car la prochaine seconde pourrait être sa dernière seconde utile. Et pourtant, cette situation d’urgence dans laquelle Il doit opérer Le conduit à faire des erreurs (et pendant la “pandémie”, cela est devenu évident : les mondialistes se sont gravement exposés en faisant connaître leurs intentions, parfois ouvertement, ce qui, à mon avis, n’était pas nécessaire à l’époque : cela a réveillé de nombreuses personnes qui ont réalisé dans quel genre de monde elles vivaient réellement et ont commencé à prendre des contre-mesures … tout d’abord en se rappelant que Dieu existe).

Et l’homme peut-il influencer d’une manière ou d’une autre tout ce devenir ? Si l’on pense que Notre Dame a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, certainement oui. Dans quel sens maintenant puisque cela n’a pas été fait ? Et n’est-il pas trop tard ? Ici les paroles de Longin à Jésus suggèrent une réponse (car je n’ai pas de certitude) : “N’allais-tu pas être tué par les Juifs… Mah !… Je ne te hais pas… et j’essaierai de te faire souffrir seulement ce qui est nécessaire”. Tiré de : https://scrittivaltorta.altervista.org/10/10608.pdf. (attention aux paroles de Longin : “Je ne te hais pas…”. Dans la suite, j’explique pourquoi). Et nous comprenons ici que Longin, pour faire souffrir Jésus le moins possible, essaie de tout terminer le plus vite possible sans l’infliger à un corps épuisé où il peut s’en passer (par exemple en ordonnant à Simon de Cyrène de prendre la croix … pour que tout se termine le plus vite possible et avec le moins de charge possible pour Jésus).

Ici… je crois que nous, les humains, et c’est certainement dans nos possibilités, pouvons (= c’est un devoir à ce stade pour ceux qui se rendent compte de la gravité de la situation : ne pas le faire reviendrait à ne pas faire obstacle aux plans du Diable qui apparaissent maintenant en pleine lumière) prier Dieu pour qu’il empêche le Diable de déverser toute la férocité qu’il ressent pour tout ce que Dieu a fait de semblable à Lui et que donc, même si l’humanité doit passer par des souffrances semblables à celles que le Christ a dû endurer, l’humanité en souffre le moins possible. Et si cela doit arriver, alors je crois que Dieu abrégera “ces jours, car autrement aucun vivant ne sera sauvé” (Mt 24,22 – mais je me demande souvent si ce qui est écrit signifie “abréger le temps pendant lequel tout doit arriver” ou si cela signifie vraiment que le cycle d’un jour et d’une nuit deviendra de plus en plus court… c’est-à-dire pas plus de 24 de nos heures actuelles, mais par exemple 12, ce qui produira alors un nouveau cycle de 24 heures, qui sera alors de plus en plus court. Je ne pense pas qu’il y ait un cycle de 24 heures, mais de 12 heures, ce qui produirait le même effet ; mais cela pourrait aussi signifier, je pense, que tout cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de toutes les intelligences artificielles, outre le fait que pour cela un événement naturel de nature planétaire ait affecté la Terre). Si l’on prie en conséquence, les forces du Bien seront contraintes (bien sûr volontairement de leur côté) de freiner les forces du Mal (par exemple en éveillant les consciences encore plus vite que le Diable n’a réussi à les enchaîner en premier ; et plus les consciences seront éveillées, plus le Diable sera empêché d’agir à sa guise). C’est ce qui a peut-être surtout manqué depuis plus de cent ans : une opposition active faite surtout de prières à Dieu, à la Vierge et aux Saints, mais aussi un manque de vigilance et d’intervention active dans la vie quotidienne et sociale.

Avec ces réflexions, que j’espère aussi proches que possible de la réalité, j’espère avoir mis entre les mains de chaque lecteur de Stilum Curiae un fil qui commence il y a presque un siècle et demi, traverse la vie de chacun d’entre nous et se poursuit ensuite dans un avenir inconnu… mais qui n’est certainement plus si inconnu pour ceux qui peuvent voir dans quelle direction ce fil se poursuit nécessairement. Et en particulier j’espère avoir fait passer ce message (vrai pour moi) : que ces actions du Diable qui n’ont jamais eu lieu auparavant (“plandémie”, “vaccins modRNA”, lutte contre la désinformation, imposition de l’idéologie du genre, prétendu changement climatique, ID, monnaie digitale et autres) et qui sont mis en œuvre avec toute la force et la méchanceté possibles et ce, afin de susciter la plus grande crainte possible dans les âmes pour les amener à une soumission totale mais aussi pour normaliser en chacun de nous le sens du Mal qu’ils sont eux-mêmes et qui nous a toujours entouré (“Le mystère de l’Iniquité est déjà en place…” – St Paul de Tarse) et qui, pourtant, est resté jusqu’à présent discrètement caché… des actes qui montrent certes toute la puissance dont dispose le Diable, mais qui doivent être pris pour ce qu’ils sont réellement : des actes qui révèlent le désespoir que le Diable éprouve à l’idée de perdre définitivement (ou du moins … pour très longtemps) le “contact” avec sa victime (l’humanité) dont il aspire parasitairement les énergies vitales depuis que l’humanité a commis le péché originel (si l’on comprend en quoi consiste le péché originel, je suis sûr que cette affirmation est correcte).

En attendant, je ne peux m’empêcher de m’aligner sur les convictions du Serviteur de Dieu Giorgio La Pira selon lesquelles l’histoire du monde est “Christocentrique” et surtout de commenter une autre partie de son affirmation selon laquelle “à la méthode de la guerre, il faut substituer la méthode de la paix : la méthode de la négociation, de la rencontre, de la convergence : c’est-à-dire la méthode authentiquement humaine !”

Et si l’on pense que Dieu a dit au serpent les paroles suivantes : “Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : elle t’écrasera la tête, et tu lui meurtriras le talon” (Gn 3,15), alors il me vient naturellement à l’esprit (et pour moi c’est une certitude) que celui qui agit contre la postérité de la femme ne peut pas appartenir à la postérité de la femme. Et cela parce qu’il est logique de s’attendre à ce que personne appartenant à la lignée de la Femme n’agisse contre sa propre lignée en tant que telle. De même qu’il est logique de s’attendre à ce que personne appartenant à la lignée du Serpent n’agisse contre sa propre lignée en tant que telle. Il faut donc en conclure que si l’on agit contre une lignée, on agit contre une lignée autre que la sienne. Et comme Dieu ne mentionne que deux lignées, celle de la Femme et celle du Serpent, il faut supposer que celui qui agit contre la lignée de la Femme doit nécessairement appartenir à la lignée du Serpent (et vice versa). Mais celui qui appartient à la lignée du Serpent, c’est parce que, et c’est une définition sanctionnée par Dieu, il a une “inimitié” avec la lignée de la Femme et cela parce que, il faut le savoir maintenant, la lignée de la Femme a été faite à l’image et à la ressemblance de Dieu. Et donc celui qui agit contre la lignée de la Femme en tant que telle, en plus d’appartenir à la lignée du Serpent doit nécessairement être aussi un “Ennemi de Dieu” … de cette conclusion il n’y a pas d’échappatoire … c’est ce que Dieu nous dit à travers l’Ancien Testament (peut-être le Serpent veut-il démontrer indirectement, à travers le talon de la lignée de la Femme qui est faite à l’image et à la ressemblance de Dieu, que Dieu lui-même est imparfait…). Comment résumer tout cela ? Je répondrais ainsi : “Que la descendance de la Femme est tout ce qui existe d’humain sur la terre (avec ses mérites et ses défauts qui doivent être amendés devant Dieu) ; tandis que la descendance du serpent est tout ce qui existe d’inhumain sur la terre” (ce qui ne présuppose aucune volonté d’être amendé devant Dieu).

Ici, il me semble que la preuve est faite que ceux qui refusent la méthode de la négociation, de la rencontre, de la convergence, mais qui adoptent la méthode de la guerre à tout prix, qui est précisément ce qu’il y a de plus inhumain dans l’existence, n’appartiennent plus à la race d’Ève, mais à la race du Serpent. En d’autres termes, il ne peut plus être considéré comme un être humain (et c’est précisément cette humanité qui est apparue chez Longin, un soldat accompli qui s’est trouvé face à un simple homme détruit dans son corps mais qui était pour lui, en raison du sentiment de la profonde injustice qui était sur le point d’être commise à son égard et aussi à travers lui, impératif d’aider selon ce qu’il était autorisé à faire… il s’agissait pour lui de Jésus… et non pas de Dieu, comme il le réalisera plus tard. “Je ne te hais pas”, lui dit-il, parce qu’il sait inconsciemment qu’il a devant lui un membre de la lignée de la femme … de sa propre lignée … de la lignée qui a été faite à l’image et à la ressemblance de Dieu. Comment peut-on comparer l’action d’un immense militaire (Longin), qui représentait l’Empire romain … c’est-à-dire l’entité politique, économique et militaire la plus puissante du monde à l’époque, avec l’OTAN et l’Union européenne qui, à mon avis, sont aussi des organisations militaires (P.C.H.A.T.) et tentent par tous les moyens de déclencher la Troisième Guerre mondiale? Aucune comparaison n’est possible : avant on appelait cela la civilisation, aujourd’hui on appelle cela la barbarie.

Voici la preuve, à mon avis, que nous avons affaire à de véritables démons qui utilisent des corps humains pour nous tromper : c’est pourquoi, bien qu’ils soient là, personne ne peut les voir (et ici les visions du Pape Léon XIII, de la Bienheureuse Emmerich, mais aussi l’installation des Portes de l’Enfer pour une exposition au Quirinal à Rome (et plus), et ce parce que, à mon avis, ils ont eu besoin de renforts à cause de l’opposition grandissante qui ne leur permet pas d’opérer aussi librement qu’ils l’ont fait depuis 1940 environ, convenez-en).

https://giorgiolapira.org/teologia-della-storia/

Mais je voudrais poser une dernière question (sans attendre de réponse) à tous ceux qui sont entrés dans des sociétés secrètes (et autres organisations créées par le Diable) en s’engageant à remplir sans broncher tous les devoirs des membres, en échange de la promesse de faire carrière, d’être riche, d’avoir des honneurs, de paraître puissant, de décider de la vie des autres :

“ça fait quoi d’être un Serpent ?”*

À chacun ses réflexions et ses réponses.

(Crédit photo : John Martin)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

*Nota : modification de l’auteur le 21 février

Je me sens obligé de corriger la dernière question que j’ai posée. En effet, si l’hypothèse des écritures est vraie, on ne devient pas extérieurement un Serpent si l’on décide de passer de la lignée de la Femme à celle du Serpent. Et ce, parce qu’à travers les différents rites d’initiation, une transformation spirituelle s’opère qui ne change pas extérieurement la personne qui les accomplit. La question est donc erronée. Je retire donc la question telle que je l’ai posée et la remplace par la suivante :

« Quel effet cela fait-il de savoir que l’on a volontairement abandonné la lignée de la Femme pour entrer dans celle du Serpent ? »

Condividi i miei articoli:



Tag: jugement dernier, una opinione



Categoria: Generale