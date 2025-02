Gli Afrikaner Fanno la Fila davanti all’Ambasciata USA per l’Offerta di Rifugi0 di Trump. Epoch Times.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Epoch Times che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Decine di migliaia di afrikaner bianchi vogliono trasferirsi negli Stati Uniti per sfuggire alle presunte persecuzioni razziali in Sudafrica.

I sudafricani bianchi che sostengono il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il miliardario della tecnologia sudafricano e statunitense Elon Musk si riuniscono di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti a Pretoria, in Sudafrica, il 15 febbraio 2025. Marco Longari/AFP tramite Getty Images

PRETORIA—Le rughe che segnano il volto bruciato dal sole di Wilhelm Snyman lo fanno sembrare molto più vecchio dei suoi 46 anni.

“È anche lo stress degli ultimi sei anni che mi ha fatto sembrare un vecchio”, ha detto vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Pretoria.

Snyman ha perso il lavoro nel settore informatico nel 2019 e ha affermato di non essere più riuscito a trovare un impiego permanente.

“Così un giorno il capo mi ha chiamato e mi ha detto che doveva licenziare me e altri ragazzi bianchi. Ha dovuto sostituirci con dipendenti neri a causa delle politiche di azione affermativa del governo”, ha detto a The Epoch Times.

“Fortunatamente, mia moglie ha ancora un lavoro, ma è umiliante per un uomo stare seduto a casa ogni giorno senza fare niente e solo tenersi impegnato con qualche lavoretto qua e là”.

Da quando il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo il 7 febbraio, gruppi di afrikaner si riuniscono regolarmente presso l’ambasciata.

Ha tagliato gli aiuti americani al Sudafrica, accusando il governo del presidente Cyril Ramaphosa di “discriminazione razziale, inclusa la confisca di proprietà discriminatoria” e di “scioccante disprezzo per i diritti dei suoi cittadini”.

Trump ha anche suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero aiutare a reinsediare gli afrikaner, i discendenti di coloni principalmente olandesi, francesi e tedeschi che arrivarono in Sudafrica nel 1600. Il suo ordine affermava che la sua amministrazione avrebbe “promosso il reinsediamento dei rifugiati afrikaner” per coloro “che sono vittime di ingiusta discriminazione razziale”.

Snyman ha detto: “Farò tutto il necessario per arrivare in America, per costruire una nuova vita per la mia famiglia. Lì, non saremo disprezzati perché siamo bianchi”.

Trump ha affermato che le politiche in Sud Africa sono “progettate per smantellare le pari opportunità nell’occupazione, nell’istruzione e negli affari” e ha affermato che “la retorica odiosa e le azioni del governo [stanno] alimentando una violenza sproporzionata contro i proprietari terrieri razzialmente sfavoriti”.

Ramaphosa ha risposto che le politiche del governo sono progettate per correggere gli squilibri del passato di apartheid del Sudafrica, quando i bianchi erano favoriti in tutti i settori della società. Ha negato che i residenti bianchi siano presi di mira in una campagna di violenza razziale.

Il presidente del partito al governo African National Congress (ANC) e presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, parla al pubblico durante la cerimonia ufficiale di annuncio dei risultati delle elezioni presso l’IEC National Results Center, a Johannesburg, in Sudafrica, il 2 giugno 2024. Chris McGrath/Getty Images

Ramaphosa ha affermato che i sudafricani bianchi restano i cittadini più privilegiati del Paese.

“È vero”, ha detto Hermann Pretorius, portavoce dell’Institute of Race Relations, un gruppo di ricerca che studia i cambiamenti nella società sudafricana. “Ma ciò che ha detto Ramaphosa non significa che centinaia di migliaia di bianchi non siano poveri e disoccupati. Posso portarvi subito nei campi abusivi dove gli abitanti sono quasi esclusivamente bianchi”.

Pretorius ha affermato che molti residenti bianchi attribuiscono la colpa alle politiche di azioni positive e di emancipazione economica dei neri dell’African National Congress (ANC) di Ramaphosa, il partito più grande in un governo di coalizione, per il fatto di “sentirsi emarginati e indesiderati” in Sudafrica.

“Questi sono gli afrikaner che cercheranno di arrivare in America per gentile concessione del signor Trump”, ha affermato.

Numerosi gruppi che si battono per i diritti degli afrikaner hanno ringraziato il leader statunitense per la sua offerta, ma hanno affermato che la maggior parte degli afrikaner rimarrà in Sudafrica perché è dedita alla costruzione del Paese, nonostante i suoi numerosi problemi.

I sudafricani bianchi che sostengono il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il miliardario della tecnologia sudafricano e statunitense Elon Musk si riuniscono di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti a Pretoria, il 15 febbraio 2025. Marco Longari/AFP tramite Getty Images

Ancora una volta, i titoli hanno fatto il giro del mondo: “Gli afrikaner del Sudafrica rifiutano l’offerta di rifugiati di Trump”, ha detto uno.

“No grazie: i sudafricani bianchi rifiutano l’offerta di immigrazione di Trump”, si legge in un altro articolo.

Tuttavia, presso l’ambasciata statunitense, Suzette Steyn, 27 anni, ha affermato che “i cosiddetti gruppi afrikaner non hanno il diritto” di parlare a nome dei 4,5 milioni di afrikaner della nazione.

“Se sono felici in un paese in cui ti fanno sentire terribile solo perché sei bianco, e non riesci a trovare un lavoro perché sei bianco, e non riesci a dormire perché ti preoccupi che i criminali possano entrare in casa tua e stuprarti e ucciderti, allora così sia”, ha detto a The Epoch Times. “Mi dispiace ma non c’è niente che io possa costruire in Sudafrica, e se posso andare in America grazie al presidente Trump, lo farò”.

La sua amica l’ha interrotta gridando: “Siamo gli afrikaner di Trump!”, scatenando un’ondata di divertimento tra la folla.

Kallie Kriel, CEO di uno dei gruppi di pressione afrikaner, Afriforum, ha dichiarato a The Epoch Times che la sua organizzazione ha ricevuto finora quasi 30.000 richieste di informazioni da parte di afrikaner interessati a richiedere lo status di rifugiato negli Stati Uniti.

Gary Eisenberg, uno dei principali avvocati sudafricani specializzati in immigrazione, ha dichiarato a The Epoch Times che non sarà un processo semplice e che l’invito di Trump non è così aperto come sembra.

“Ci sono molti, molti ostacoli logistici”, ha detto a The Epoch Times.

L’ordine di Trump incarica il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem di elaborare un piano per facilitare il reinsediamento degli afrikaner attraverso il Programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti (USRAP).

L’agricoltore sudafricano Tewie Wessels si rivolge a un gruppo di sudafricani bianchi che sostengono il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti a Pretoria, in Sudafrica, il 15 febbraio 2025. Marco Longari/AFP

Ma un altro ordine esecutivo di Trump ha sospeso il programma il 20 gennaio, ha affermato Eisenberg.

“USRAP è proprio la strada che i rifugiati afrikaner dovrebbero seguire, ma non c’è più”, ha detto. “La sua sospensione significa che ora c’è un divieto indefinito di ammissione dei rifugiati. Le autorità statunitensi aggireranno questo divieto solo per gli afrikaner bianchi? Non c’è alcun segno che ciò accada”.

L’avvocato statunitense specializzato in immigrazione Karen-Lee Pollak ha affermato che se Trump ripristinasse il programma per i rifugiati, il piano che coinvolge gli afrikaner sarebbe comunque complicato.

“Ci sono molti dettagli che devono essere spiegati, inclusa la definizione di afrikaner”, ha detto a The Epoch Times.

Pollak, che ha sede a Dallas ed è esperta nell’assistenza alle persone che chiedono rifugio e asilo in America, ha detto che di solito ci vogliono dai 18 ai 24 mesi perché questo processo si svolga. Ha detto che la norma era che i richiedenti confermassero lo status di rifugiati ricevendo una lettera di presentazione dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. In seguito, un richiedente avrebbe dovuto ottenere un colloquio con un funzionario dei rifugiati dell’US Citizenship and Immigration Services (USCIS).

“Il potenziale rifugiato dovrebbe presentare un caso molto convincente sul perché sta richiedendo lo status di rifugiato. Ciò significa prove concrete che le sue vite sono in pericolo e continuerebbero a esserlo se rimanesse in Sudafrica”, ha affermato Pollak.

Sia Snyman che Steyn, uniti a un coro di afrikaner nel caldo di Pretoria, hanno affermato che questo non sarà un problema.

“Quando guidavo una bella Mercedes sono stato dirottato e conservo ancora tutta la documentazione relativa a quel caso”, ha affermato Snyman.

Steyn ha detto: “Questo è il Sudafrica! Viviamo nella paura per le nostre vite ogni giorno. Vai da qualsiasi sudafricano e ti racconterà una storia su come la criminalità li ha colpiti. Sicuramente è abbastanza per ottenere lo status di rifugiato?”

Il Sudafrica è uno dei Paesi con i tassi di criminalità violenta più alti al mondo, con omicidi, stupri e rapine a mano armata particolarmente diffusi.

Pollak ha affermato che è importante sottolineare che se l’USCIS concedesse agli afrikaner lo status di rifugiati sulla base di affermazioni di persecuzioni passate o timori di persecuzioni future in Sudafrica, questi ultimi potrebbero mettere a repentaglio il loro status di immigrati negli Stati Uniti tornando in Sudafrica.

Gli afrikaner riuniti fuori dall’ambasciata americana a Pretoria hanno dichiarato di essere disposti a dire addio al paese in cui sono nati, nonché ad amici e familiari.

“Hai mai sentito parlare di computer e Zoom? E WhatsApp?”, ha detto un giovane vestito con jeans neri laceri e un cappellino da baseball strappato.

Elmari Viljoen, 33 anni, ha affermato: “Il Sudafrica non mi fa più sentire a casa”.

“È così ironico che un leader di un paese così lontano riconosca le nostre lotte, quando siamo invisibili ai leader proprio qui nel nostro cortile”, ha detto Viljoen.

Snyman ha riecheggiato il sentimento. “Se esco, non tornerò mai più”.

“The Star-Spangled Banner è una melodia fantastica”, ha detto.

