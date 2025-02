Benoît XVI Éliminé par une Alliance Criminelle. Bergoglio Doit être Jugé. Mgr Carlo Maria Viganò.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous attirons votre attention sur cette déclaration de Mgr Carlo Maria Viganò. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et diffusion.

§§§

Déclaration de Mgr Carlo Maria Viganò

23 février 2025

Dico vobis, quia si hi tacuerint,

lapides clamabunt.

Lc 19, 40

Les nouvelles contradictoires sur l’état de santé de Jorge Mario Bergoglio jettent des ombres inquiétantes sur la gestion de la communication du Vatican. Il y a ceux qui croient que “le Pape est déjà décédé” et qu’on le cache. Il est clair que le Vatican et l’Église profonde bergoglienne sont en panique et feront tout pour rassembler le consensus des cardinaux autour d’un nom qui fera avancer la révolution bergoglienne. Il y a ceux qui ont tout intérêt à enterrer leurs propres crimes, aux côtés de ceux de Bergoglio, alors qu’aux États-Unis se poursuit un affrontement frontal entre l’épiscopat et l’administration Trump, après que le scandale des fonds de l’Agence pour le développement international (USAID) ait mis en lumière la complicité de l’Église catholique dans le business de l’immigration.

Il faut empêcher la hiérarchie progressiste d’assurer un successeur à Bergoglio, c’est-à-dire un autre usurpateur sur le Siège de Pierre, qui serait l’héritier et le successeur du précédent. Avant d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil de Bergoglio, il est donc essentiel et indispensable de faire la lumière sur l’usurpation perpétrée par lui et sur l’occupation de l’Église catholique par une hiérarchie corrompue et traître, dont le seul but est de la détruire de l’intérieur.

Les manœuvres de la mafia saint-galloise avec la gauche ultra progressiste ; les crimes restés impunis de Theodore McCarrick ; son rôle au sein de l’Administration démocrate ; l’influence qu’il a exercée dans la nomination de ses “héritiers” – tous homosexuels et corrompus – désignés pour occuper des postes clés en Amérique et au Vatican ; le travail de McCarrick avec le régime communiste chinois pour signer l’Accord Secret ; le rôle des Jésuites dans la promotion de l’agenda mondialiste ; les dissimulations scandaleuses par Bergoglio d’agresseurs et de pervers notoires ; la dissimulation du dossier sur le réseau de corruption au Vatican, livré par le Pape Émérite Benoît XVI à Bergoglio en avril 2013 et resté sans suite ; le rôle de Bergoglio dans le crime perpétré contre l’humanité avec la “pandémie Covid” et l’imposition des vaccins ; l’exploitation cynique des migrants illégaux visant à détruire le tissu social de l’Occident : tout cela et plus encore confirme que l’Église bergoglienne n’est pas seulement complice du plan subversif du World Economic Forum mais en est un protagoniste de premier plan. Sur tous ces évènements, les fidèles ont le droit de connaître la vérité.

Après des années de mensonges, de dissimulation et de silence, il est nécessaire de constater la fraude de Jorge Mario Bergoglio et de le traduire en justice, en rétablissant la vérité et la justice : les victimes de ses représailles, de ses actes d’intimidation, de sa connivence dans les crimes de ses instigateurs et de ses protégés l’exigent. Des enquêtes sont nécessaires sur sa vie passée, sur les crimes commis en Argentine (c’est pourquoi il n’a jamais fait de voyage dans son Pays natal) et sur les événements obscurs qui rendraient Jorge Mario Bergoglio responsable des abus sexuels sur de jeunes jésuites, à l’époque où il était maître des novices en Argentine. Il convient de clarifier si Tomas Ricardo Arizaga (dit Tomasito), décédé le 20 juillet 2014 à l’âge de 11 ans, incinéré et enterré en 2019 au cimetière teutonique du Vatican après s’être fait arracher les dents, est bien le fils de Bergoglio, comme on le dit depuis trop longtemps et comme le suggèrent de multiples éléments.

Une alliance criminelle internationale a uni les forces subversives pour éliminer Benoît XVI, le forçant à démissionner et le remplaçant par un émissaire du mondialisme. Le cardinal Danneels lui-même l’a admis, en faisant référence à la mafia de Saint-Gall; McCarrick l’a réitéré lors d’un discours à l’Université Villanova le 11 octobre 2013 ; cela a été prévu par le président et fondateur de Voices of progress – un groupe de pression qui s’occupe du changement climatique, de la migration et d’autres thématiques woke – en discutant avec John Podesta (responsable de la campagne électorale d’Hillary Clinton), dans les courriels publiés par Wikileaks (ici).

Le “Printemps catholique” a utilisé Jorge Mario Bergoglio, un personnage corrompu et manœuvrable, frauduleusement imposé comme “pape”. Nous demandons aux autorités des États-Unis d’Amérique et de l’Argentine de fournir les documents et les preuves de ces faits. Cela prouvera que Jorge Mario Bergoglio n’a jamais été Pape de l’Église Catholique : tous ses actes de gouvernement et d’enseignement sont nuls, toutes ses nominations sont nulles, y compris celles des Cardinaux qui devront élire son successeur.

Il est temps d’affronter la vérité avec courage, afin que la libération de l’Église catholique des subversifs qui l’ont occupée depuis trop longtemps pour la détruire soit radicale et authentique, et que les complices de la fraude – qui sont toujours au Vatican et survivront à Bergoglio – soient découverts et jugés, avant que leur action criminelle ne détruise les preuves des crimes qu’ils ont commis.

§§§

