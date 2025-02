Alemania. Vaya casualidad, Merz viene de BlackRock… AfD duplica sus votos (por ahora…). Por ahora, nada cambia

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ponemos a vuestra disposición dos elementos de evaluación de las elecciones que tuvieron lugar en Alemania y que vieron el colapso de los socialdemócratas. El perfil de Merz es interesante:

ALEMANIA – Los globalistas vuelven a ganar.

El nuevo canciller Friedrich Merz es su elección perfecta.

ü Ex presidente de BlackRock de Alemania

ü Comprometido con una mayor integración de la UE

ü Miembro de la Junta Directiva del FEM

ü Participante habitual en el FEM de Davos

ü Participa regularmente en las reuniones del Grupo Bilderberg

ü Apoyó los Pasaportes con la vacuna Covid

ü Quiso restricciones para los no vacunados

ü Hace campaña para el ID digital en Alemania

ü Apoya las políticas de asilo a nivel de la UE

La penetración de las élites continúa. No se puede ayudar a la gente si la gente no se ayuda a sí misma.

El primero es un post publicado en Facebook por Mario Adinolfi, a quien agradecemos:

Las elecciones alemanas transcurren como escribí, con la victoria de la CDU de Merz y la durísima derrota del SPD del canciller Scholz, que se encuentra como el tercer partido claramente superado por la AfD. Y aquí surge el problema. Debido al Brandmauer que he descrito en artículos anteriores, la AfD se mantendrá fuera de cualquier coalición de gobierno. ¿Cuál es el resultado práctico? Que el SPD entrará en la mayoría, tendrá ministros y poder, para garantizar el nacimiento del gobierno de Merz. A los alemanes no les gustará que el SPD, rotundamente rechazado en las urnas por sus desastrosas políticas, permanezca en el poder a pesar de la clara voluntad de los votantes. Por eso, esta es la forma de hacer que la AfD supere el 40% en las próximas elecciones políticas y no creo que se celebren dentro de cuatro años, sino mucho antes.

***

El segundo es un comentario de Giuseppe Salamone, a quien damos las gracias:

Nada sorprendente en Alemania. Continúa la saga de “primero te toca a ti y luego me toca a mí”. Exactamente como sucede en Italia desde tiempos inmemoriales. Al final formarán un gobierno que no tendrá casi nada diferente al anterior. En nombre de la estabilidad y la gobernabilidad, lo más probable es que sigan gobernando la Forza Italia alemana (CDU) junto con el Piddì alemán (SPD) con una tercera pata dentro, tal vez los Verdes de la belicista Baerbock. Pero para ello habrá que esperar a los datos definitivos.

Lo único que cambiará será la forma en que se cuente a la opinión pública. No hay más que ver quién es Merz, el próximo canciller. Un personaje súper millonario, hijo de nobles y atado de pies y manos a los círculos financieros que importan: también estuvo dentro de BlackRock. Para asegurarse de que no le faltara nada, después de la victoria se presentó respondiendo al llamado de Mark Rutte, el secretario de la OTAN que sin perder tiempo le lanzó la flecha del rearme compulsivo y de la demonización del “monstruo” ruso.

Una de las pocas evidencias destacables es el golpe recibido por Scholz, ese que siempre ríe como Elly Schlein y lo hace incluso cuando Biden le dice en rueda de prensa, hombro con hombro, que va a volar el Nord Stream. Continúa la maldición de todos aquellos a los que les hubiera gustado tirar a Putin por la ventana del Kremlin. Puntualmente a la primera oportunidad son eliminados o reciben mazazos electorales.

Después de Johnson, Sunak, Trudeau, Sanna Marin, Biden, Kamala Harris, Macron (aquí Macron es el claro ejemplo de cómo funciona: perdió todo lo que había que perder, pero como a los grandes cerdos no les gustaba la alternativa, ¡se aseguraron de que permaneciera en Francia incluso cuando fuera derrotado!), Liz Truss y su discípulo Mario Draghi, Scholz también fue escupido por el voto popular. El problema es que nuestras democracias occidentales siempre te reservan la alternativa de que dejes el estado de cosas exactamente como estaban antes. Entonces vas a votar para cambiar las cosas y ellos, ya sea con los personajes o con los sistemas electorales. siempre te hacen encontrar la misma sopa.

Así que en resumidas cuentas, todo cambia para que nada cambie, tanto en Alemania como en Italia, en Francia, en el Reino Unido y, sobre todo, en la Unión Europea. ¿Entiendes por qué quieren defender esta “democracia” incluso con bombas?

T.me/GiuseppeSalamone

