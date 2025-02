Palazzo Braschi, Finestra su Roma delle Meraviglie. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questo mini-reportage da Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma. Buona lettura e diffusione.

§§§

Che vista s’ammira dal terzo piano di Palazzo Braschi, il museo di Roma! In basso tante formichine umane s’aggirano, in nuvoline e nuvolette, per la piazza Navona mentre, sulla destra, esplode l’azzurro marino della fontana del Moro. Ma, presto, alza lo sguardo verso la lanterna borrominiana della chiesa di Santa Agnese! Ricamata nel cielo appena lavato dai cherubini, essa svetta in alto e noi con lei nelle altezze divine. Torno a terra e m’aggiro, solissima, in un museo dove non sono mai stata. E’, come ho già detto, il Palazzo Braschi e proverò, se avrete la pazienza di venirmi appresso, a raccontarvi per sommi capi questa gemma che in pochi, credo, conoscono.

Si sale in ascensore al terzo piano, dove stanca una guardiana s’appisola quasi, legata a un romanzo. Dritto per dritto scorrono, in un video, le immagini degli sbancamenti della spina di Borgo, uno scempio – per me – e anche per chi, suo malgrado, ne fu progettista ed esecutore, cioè Marcello Piacentini, architetto, il quale soleva dire, filosofo, che se il Signore aveva scelto dei pescatori per apostoli, voleva pur dire che le spine gli piacevano e dunque perché buttar giù un intero quartiere medievale per far posto alla via della Conciliazione? Riveder quelle immagini mette sale nel cuore se è vero, come è vero, che persino Alberto Sordi si ricordava l’emozione sua di bambino, nel trovarsi in sobbalzo, davanti l’abbraccio del colonnato berniniano dopo aver scodinzolato nei vicoli stretti e bui, tra slarghi e chiesette, della spina di Borgo.

Vado avanti nella mia personale Roma sparita racchiusa in questo museo per altri sbancamenti. Questa volta sul Tevere per far posto a quei muraglioni bianchi, senz’anima, che han diviso per sempre Roma dal suo biondo fiume, che pure a volte la appozzava…

E tutt’intorno, nell’ultima stanza del piano,dipinti che raccontano il fiume com’era e il fiume come è. Tra tutti, spicca un quadro di Giulio Aristide Sartorio, pittore insigne, accademico d’Italia, amico di Gabriele D’Annunzio. Ritrovo la Roma sparita, in un’altra sala, dove in una radura tra gli alberi “magnano e bevono” i contadini romani vestiti in costume. Le donne col ciappo bianco in testa e le gonne vermiglie, gli uomini con il cappello fiorito e in lontananza si balla il saltarello…

Però non ho segnato l’autore del quadro. Peccato. Avanti, ancora Roma come era. Ecco la gran festa di calendimaggio e altissimo sulla piazza del Campidoglio s’innalza l’albero della Cuccagna dove si trova il ben di Dio e una parola salirci. Il dipinto è firmato Agostino Tassi, sì, sì, proprio lui, il pittore che violentò Artemisia Gentileschi (la quale, un piano più giù è celebrata nella mostra “Roma Pittrice, artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo”.

Ma della mostra scriverò un’altra volta, ora, continuiamo ad ammirare la Roma che c’era e che non c’è più. C’erano anche le grandi dame come Maria Torlonia, sposata Borghese, qui rappresentata in un bel busto firmato Giulio Tadolini, autore della magnifica tomba del grande Papa Leone XIII a San Giovanni in Laterano.

Immersa nella giovinezza perenne del marmo, essa, donna Maria, osserva questa stanza preziosa dove le fanno intorno il girotondo tanti pettegoli uccellini che m’avvertono con il loro cinguettii che è tempo di tornare a casa per il desinare.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, palazzo braschi, roma



Categoria: Generale