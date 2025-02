La Persecuzione in Cina della Chiesa di Dio Onnipotente. 24 Morti, Migliaia Arrestati e Torturati.

Buongiorno, Sono S. , abito a Roma, e faccio parte della Chiesa di Dio Onnipotente. La nostra Chiesa ha pubblicato il rapporto annuale sulle persecuzioni religiose del 2024 (versione in inglese) e speriamo che possa attirare l’attenzione di più media, giornalisti e associazioni. Sarebbe disposto ad aiutarci a pubblicarlo? Grazie!

Il Rapporto annuale 2024 sulla repressione e persecuzione della Chiesa di Dio Onnipotente da parte del Partito comunista cinese viene pubblicato

La Chiesa di Dio Onnipotente (CDO) ha pubblicato il Rapporto annuale 2024 sulla repressione e persecuzione della Chiesa di Dio Onnipotente (CDO) da parte del Partito Comunista Cinese (PCC). Nel 2024, almeno 19.053 cristiani della CDO sono stati arrestati, 2.175 sono stati condannati, 9.762 sono stati sottoposti a torture o indottrinamento forzato e 24 sono stati perseguitati a morte. Il numero di arresti, di condanne pesanti e di casi di tortura o indottrinamento forzato ha nuovamente stabilito un nuovo record dal primo rapporto annuale pubblicato nel 2017.



Il rapporto rivela che il PCC ha emanato direttive segrete per lanciare una “Dura battaglia di tre anni” per sradicare completamente la Chiesa di Dio Onnipotente (CDO), con il 2024 come primo anno. Le autorità di tutta la Cina hanno utilizzato dati e informazioni provenienti da “tracciamenti di videosorveglianza, riconoscimento facciale, registrazioni di comunicazioni e visite mediche”, insieme a metodi come “il posizionamento satellitare e la segnalazione pubblica”, per condurre indagini su larga scala, perquisizioni e arresti di cristiani della CDO. A partire da giugno, le operazioni di arresto di massa a livello nazionale sono proseguite senza sosta, portando a un forte aumento degli arresti del 53% rispetto al 2023.

Grafico 1: Confronto degli arresti dal 2019 al 2024

Il rapporto afferma che da giugno a dicembre sono stati arrestati 1.065 membri della CDO nella provincia di Zhejiang, pari al 98% del totale annuale. Nella provincia di Henan, nello stesso periodo, sono stati arrestati 2.365 membri della chiesa, mentre nella provincia di Shandong ne sono stati arrestati 2.145 nella seconda metà dell’anno, entrambi pari all’88% dei rispettivi totali annuali. Come città pilota per la repressione della “Dura battaglia di tre anni”, quasi tutti i membri della CDO nella città di Changzhi, nella provincia di Shanxi, sono stati arrestati, e molti casi risultano non rintracciabili. Nella provincia di Anhui sono stati registrati almeno 3.925 arresti nel corso dell’anno, segnando il più alto numero di arresti a livello nazionale per quattro anni consecutivi, con un aumento medio annuo del 34,8%.

I cristiani della CDO arrestati sono stati ampiamente sottoposti a torture. Per raggiungere le quote di arresti, le autorità di tutto il Paese hanno usato brutali tattiche di “trasformazione” e interrogatori violenti, come l’impiccagione con le manette, le scosse elettriche, la privazione del sonno (nota come “Esaurire un’aquila”), digiuno forzato, la posizione eretta prolungata, l’indecenza e abuso sessuale. Alcuni hanno subito torture che hanno provocato disabilità permanenti, crolli mentali, perdita della capacità di cura di sé e persino il suicidio per impiccagione. Nello Henan, una cristiana della CDO ha subito 30 giorni di violento indottrinamento, durante i quali la polizia l’ha privata del sonno e picchiata, rompendole due costole. Nell’Anhui, un cristiano della CDO di 17 anni è stato sottoposto a sette giorni e notti di privazione del sonno, nota come tortura “Esaurire un’aquila”. Nell’ottobre 2024, due cristiani della CDO a Changchun, nella provincia di Jilin, sono morti nel giro di quattro giorni a causa della brutale persecuzione.

Il rapporto rivela un forte aumento del numero di sentenze severe per i cristiani della CDO nel 2024. Un totale di 168 persone sono state condannate a sette o più anni, segnando un aumento del 35,5% rispetto ai 124 casi del 2023. La condanna più lunga registrata è stata di 14 anni. La provincia del Guangdong ha guidato la nazione nella percentuale di condanne a sette o più anni per due anni consecutivi, con questi casi nel 2024 che hanno rappresentato il 16% delle condanne totali a livello nazionale. Tra questi, sei persone sono state condannate a 11 anni, nove a 10 anni e una persona è stata multata fino a 180.000 RMB. Il 10 dicembre 2024, il Tribunale popolare del distretto di Laiwu a Jinan, nella provincia di Shandong, ha condannato 23 cristiani della CDO in un processo di gruppo. Tra questi, tre leader della chiesa di alto livello sono stati condannati a 12 anni e multe di 120.000 RMB ciascuno, mentre un cristiano comune è stato condannato a 10 anni con una multa di 100.000 RMB.

Grafico 2: Numero di persone condannate a sette anni o più (2019-2024)

Il rapporto sottolinea in particolare un altro aspetto chiave della “Dura battaglia di tre anni”: la repressione transnazionale della CDO da parte del PCC. La direttiva chiede di “rafforzare la raccolta di informazioni”, di monitorare da vicino “le residenze e gli spostamenti” dei membri chiave della chiesa all’estero, di condurre operazioni per “colpire e smantellare” le comunità della CDO fuori dalla Cina e di impedire la crescita della chiesa all’estero. Il rapporto descrive in dettaglio i recenti sforzi di repressione transnazionale del PCC a Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e in diversi Paesi occidentali. Queste azioni includono la raccolta di informazioni personali sui credenti della CDO, molestie e coercizioni dei loro parenti e amici nella Cina continentale per costringerli a tornare in Cina, e il dispiegamento di agenti e operatori all’estero per diffondere una propaganda negativa, restringendo lo spazio vitale dei cristiani all’estero, raggiungendo infine l’obiettivo malvagio di costringere i cristiani della CDO a tornare in Cina.

Nel 1991, Dio Onnipotente, il Cristo degli ultimi giorni, è apparso e ha iniziato la sua opera, esprimendo parole che hanno portato alla fondazione della CDO. La maggior parte delle parole di Dio Onnipotente sono state raccolte nel libro La Parola appare nella carne, che attualmente è composto da sette volumi e serve come fondamento dottrinale della chiesa. Essendo la chiesa domestica più duramente perseguitata in Cina, almeno 293 membri della CDO sono stati perseguitati a morte dalla sua fondazione. Statistiche incomplete indicano che dal 2011 sono stati arrestati quasi 480.000 cristiani della CDO. Nel 2024, la Cina ha dovuto affrontare disastri naturali e provocati dall’uomo, il collasso economico e le crescenti crisi interne ed esterne. Tuttavia, invece di affrontare queste crisi. Il PCC ha ignorato le condizioni di vita della popolazione, intensificando invece la soppressione della fede religiosa con ancora maggiore spietatezza. Le sue atrocità hanno suscitato una forte condanna da parte di governi stranieri, studiosi religiosi e sostenitori dei diritti umani. Anche numerosi media internazionali hanno riferito di queste atrocità.

A causa della persecuzione sempre più brutale dei cristiani della CDO da parte del PCC e dell’uso di mezzi spregiudicati per nascondere la verità, raccogliere e verificare dati e casi di persecuzione è diventato estremamente difficile. Di conseguenza, molti casi di persecuzione rimangono sconosciuti. Questo rapporto annuale è stato redatto esclusivamente sulla base dei dati e dei materiali disponibili sulle persecuzioni e dei documenti ufficiali del PCC, e costituisce una prova critica della persecuzione della fede religiosa da parte del PCC.

Per leggere il Rapporto annuale 2024 in versione inglese, clicca qui.

Per maggiori informazioni, visita il sito web della Chiesa di Dio Onnipotente.

