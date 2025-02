Germania. Che Caso, Merz Viene da BlackRock…AFD Raddoppia i suo Voti (per ora…). Per Ora non Cambia Nulla.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi di valutazione delle elezioni che si sono svolte in Germania, e che hanno visto il tracollo dei socialdemocratici. Il primo è un post pubblicato su Facebook da Mario Adinolfi, che ringraziamo:

Le elezioni tedesche vanno come avevo scritto, con la vittoria della Cdu di Merz e la pesantissima sconfitta della Spd del cancelliere Scholz, che si ritrova terzo partito sorpassato nettamente da AfD. E qui nasce il problema. Per via del Brandmauer che vi ho descritto negli articoli trascorsi, AfD verrà tenuta fuori da ogni coalizione di governo. Il risultato pratico qual è? Che la Spd entrerà in maggioranza, avrà ministri e potere, per garantire la nascita del governo Merz. Ai tedeschi non piacerà che la Spd, sonoramente bocciata nelle urne per le sue politiche disastrose, resti al potere nonostante il chiaro volere degli elettori. Ecco, questo è il modo per far andare AfD oltre il 40% alle prossime elezioni politiche e non credo che si terranno tra quattro anni, ma molto prima.

***

Il secondo è un commento di Giuseppe Salamone, a cui va il nostro grazie:

Nulla di sorprendente in Germania. Continua la saga del “prima tocca a te e poi tocca a me”. Esattamente come succede in Italia ormai da tempo immemore. Alla fine faranno un governo che rispetto al precedente non avrà quasi nulla di diverso. In nome della stabilità e della governabilità la Forza Italia tedesca (CDU) assieme al Piddì tedesco (SPD) con dentro una terza gamba, magari i Verdi della guerrafondaia Baerbock, molto probabilmente continueranno a governare. Ma per questo bisognerà attendere i dati definitivi.

L’unica cosa che cambierà sarà il modo di raccontarla all’opinione pubblica. Basta vedere chi è Merz, il prossimo cancelliere. Un personaggio super milionario, figlio di nobili e legato mani e piedi agli ambienti finanziari che contano: è stato dentro anche in BlackRock. Giusto per non farsi mancare nulla, dopo la vittoria si è presentato rispondendo presente all’appello di Mark Rutte, il segretario della Nato che senza perdere tempo gli ha lanciato la freccia del riarmo compulsivo e della demonizzazione del “mostro” Russo.

Una delle poche evidenze degne di nota è la mazzata presa da Scholz, quello che ride sempre tipo la Schlein e lo fa anche quando Biden gli dice in conferenza stampa, spalla a spalla, che gli farà saltare il Nord Stream. Continua quindi la maledizione di tutti quelli che avrebbero voluto buttare Putin dalla finestra del Cremlino. Puntualmente alla prima occasione vengono fatti fuori o prendono mazzate elettorali.

Dopo Johnson, Sunak, Trudeau, Sanna Marin, Biden, Kamala Harris, Macron (ecco Macron è l’esempio lampante di come funziona: ha perso tutto quello c’era da perdere ma siccome l’alternativa non piaceva ai porci grossi allora hanno fatto in modo che in Francia rimanesse lui anche da sconfitto!), Liz Truss e il discepolo Mario Draghi, anche Scholz è stato sputtanato dal voto popolare. Il problema è che le nostre democrazie occidentali ti riservano sempre l’alternativa che lasci lo stato delle cose esattamente per come erano prima. Quindi tu vai a votare per cambiare le cose e loro o con i personaggi o con i sistemi elettorali ti fanno trovare sempre la stessa minestra.

Quindi alla fine dei conti, cambia tutto per non cambiare nulla. In Germania come in Italia, in Francia, in Regno Unito e soprattutto nell’Unione Europea. Capite perché vogliono difendere questa “democrazia” anche con le bombe?

