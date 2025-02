Gaza. La Narrativa Orrifica come Base Emotiva per la Pulizia Etnica. Un Copione già Usato (e Smentito…). Johnstone.

Israele e i suoi apologeti stanno aggressivamente promuovendo una nuova narrazione per giustificare la ripresa del genocidio a Gaza, proprio mentre si avvicina un’importante scadenza per i negoziati per il cessate il fuoco.

Le IDF ora sostengono che i bambini israeliani Kfir e Ariel Bibas “sono stati entrambi brutalmente assassinati dai terroristi mentre erano tenuti in ostaggio a Gaza, non più tardi di novembre 2023”.

Il portavoce dell’IDF Daniel Hagari ha dichiarato alla stampa venerdì che, “Contrariamente alle bugie di Hamas, Ariel e Kfir non sono stati uccisi in un attacco aereo. Ariel e Kfir Bibas sono stati assassinati a sangue freddo dai terroristi. I terroristi non hanno sparato ai due ragazzi, li hanno uccisi a mani nude. In seguito, hanno commesso atti orribili per coprire queste atrocità”.

Chiunque abbia seguito gli eventi a Gaza nell’ultimo anno e mezzo non sarà sorpreso nello scoprire che Israele non ha fornito alcuna prova a sostegno di queste affermazioni incendiarie.

Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione video nel suo caratteristico inglese americano, agitando una fotografia ingrandita dei bambini e dicendo che i palestinesi sono dei mostri selvaggi.

“Hamas li ha assassinati a sangue freddo”, dice Netanyahu, mentre la telecamera inquadra le adorabili piccole rosse. “Come primo ministro di Israele, giuro che non avrò pace finché i selvaggi che hanno giustiziato i nostri ostaggi non saranno consegnati alla giustizia. Non meritano di camminare su questa terra. Niente mi fermerà. Niente”.

Ciò accade proprio mentre Netanyahu stava lavorando per sabotare i negoziati del cessate il fuoco aggiungendo nuove richieste non iniziali che non erano nell’accordo originale, proprio come fonti nei media israeliani avevano previsto che avrebbe fatto al suo ritorno da Washington all’inizio di questo mese. La prima fase di sei settimane dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas è destinata a scadere all’inizio di marzo.

Questa è ovviamente propaganda atroce di bambini alla baionetta, rilasciata nel momento più opportuno. Dopo che Israele è stato colto in flagrante a mentire su bambini decapitati e stupri di massa e molto altro, solo un idiota prenderebbe per buone queste affermazioni.

Ma sta facendo il suo lavoro. Ora ovunque guardi vedrai sostenitori di Israele che chiedono di porre fine al cessate il fuoco e riaccendere l’olocausto di Gaza per vendicare questi bambini innocenti. Ho appena visto un articolo di Tablet Magazine intitolato ” Il loro tempo è scaduto “, sottotitolato “L’omicidio dei bambini di Bibas conclude un catalogo di orrori durato 18 mesi che ci ha detto esattamente chi sono i nostri vicini palestinesi. Sostenuto da un amico alla Casa Bianca, Israele deve garantire il suo futuro attraverso una forte azione unilaterale”.

Tutto questo nonostante sappiamo che la causa più probabile della morte dei bambini è stata il fatto che il loro stesso governo stava facendo piovere esplosivi militari sui luoghi in cui erano tenuti gli ostaggi in quel periodo. Hamas ha riferito nel novembre 2023 che i bambini Bibas erano stati uccisi in un attacco aereo israeliano insieme alla loro madre. Nel dicembre 2023 è stato riportato sulla stampa mainstream che Hamas si era offerta di restituire i loro corpi a Israele, ma Israele ha rifiutato, dicendo alla stampa che “Israele non affronterà i resoconti basati sulla propaganda provenienti da Hamas”.

Non c’è bisogno di fidarsi di Hamas o di chiunque altro per dedurre che l’uccisione di una donna e di due bambini da parte di attacchi aerei israeliani in una zona in cui ogni giorno venivano uccise molte donne e bambini da attacchi aerei israeliani sia uno scenario molto più probabile rispetto al fatto che i combattenti della resistenza palestinese decidano spontaneamente di uccidere i bambini a mani nude invece di usarli come leva negoziale come pianificato.

Come ha recentemente notato su Twitter il giornalista Muhammad Shehada, Israele ha già una comprovata esperienza di menzogne sull’uccisione di ostaggi da parte di Hamas, in realtà uccisi in attacchi aerei israeliani. Nel dicembre 2023, Israele ha informato le famiglie di tre ostaggi che erano stati assassinati da Hamas. La madre di uno degli ostaggi ha continuato a scavare e alla fine ha scoperto che erano morti per asfissia quando le truppe dell’IDF hanno “gassato” il tunnel in cui si nascondevano. Lo scorso settembre l’IDF ha ammesso di aver ucciso gli ostaggi in un attacco aereo e di aver mentito al riguardo.

Tre settimane fa Shehada ha correttamente previsto in un articolo con Zeteo che Israele si stava preparando a usare le morti di Bibas come scusa per porre fine al cessate il fuoco, molto prima che tutto questo iniziasse. Shehada ha notato il modo in cui i gestori della narrazione pro-Israele avevano spinto la linea secondo cui una grande vendetta deve essere imposta a Gaza se si scopre che i bambini Bibas sono stati feriti, nonostante Hamas abbia annunciato la loro morte più di un anno fa. Sapevano che quei bambini erano morti, quindi dopo che il cessate il fuoco è stato annunciato a fine gennaio hanno iniziato a far circolare la narrazione che la scoperta della loro scomparsa sarebbe stata una valida ragione per porvi fine.

Le forze israeliane hanno sparato e ucciso due bambini palestinesi in Cisgiordania proprio oggi, entrambi colpiti alla schiena. Potreste essere perdonati per non aver saputo che è successo, perché la classe politica/mediatica occidentale è stata troppo concentrata sulla morte di due bambini bianchi per prestare attenzione a tali banalità.

Israele deve continuare a “scoprire” nuove atrocità di Hamas dal 2023 perché altrimenti sembrerebbero solo atrocità unilaterali commesse da Israele per tutto questo tempo. Prima erano i bambini decapitati, poi è stato “Abbiamo scoperto che Hamas ha commesso stupri di massa!”, e ora sono i bambini di Bibas.

Devono farlo perché l’attacco di Hamas è stata l’ultima volta in cui è successo qualcosa in cui Israele poteva inquadrarsi come vittima, quindi hanno continuato a spremere e spremere e spremere il più a lungo possibile, commettendo ordini di grandezza di abusi peggiori a Gaza. È tutto progettato per suscitare indignazione e per attirare simpatia verso Israele e allontanarla dalle vittime evidenti che Israele ha abusato, spostato e massacrato per un anno e mezzo.

Mentre le richieste di vendetta su Gaza diventano sempre più forti, ricordate questo: i bambini di Bibas non sono la ragione, sono la scusa. La scusa per portare avanti programmi pre-pianificati contro i palestinesi che sono in atto da molto prima che quei bambini nascessero.

