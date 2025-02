Belgio, Aumento dei Decessi fra i Pazienti Sierati nelle RSA e nelle Case di Cura per Anziani. Slay News.

I principali esperti in Belgio hanno lanciato un avvertimento al resto del mondo dopo che un nuovo studio allarmante ha scoperto che i decessi per tutte le cause sono in aumento tra gli ospiti delle case di cura che hanno ricevuto “vaccini” a mRNA contro il Covid.

La professoressa Eline Meyers e il suo team dell’Università di Ghent lanciano l’allarme dopo aver indagato sui picchi nei tassi di mortalità per tutte le cause tra gli anziani.

Lo studio sottoposto a revisione paritaria ha scoperto che i “vaccini” a mRNA contro il Covid hanno distrutto il sistema immunitario degli ospiti delle case di cura, provocando un aumento vertiginoso dei decessi e malattie mortali.

I ricercatori avvertono che le iniezioni di mRNA hanno causato una crisi di immunità indotta dal vaccino tra la popolazione delle case di cura.

I risultati di questo studio rivoluzionario sono stati pubblicati sulla rivista medica di fama mondiale Vaccine.

Lo studio ha seguito 3008 partecipanti, tra cui 1640 residenti di case di cura (NHR) e 1368 membri del personale di case di cura (NHS), in 69 strutture in Belgio

Nell’articolo dello studio, i ricercatori spiegano di aver utilizzato modelli di sopravvivenza esponenziali parametrici con censura degli intervalli e analisi dei rischi proporzionali di Cox.

I ricercatori hanno indagato due questioni chiave:

Per quanto tempo persistono gli anticorpi dopo la serie primaria di vaccinazione e quali fattori predicono la mortalità per tutte le cause tra questi gruppi altamente vulnerabili?

I risultati sono lampanti.

Gli ospiti delle case di cura avevano il 47% di probabilità in più di sperimentare una risposta immunitaria indebolita rispetto al personale più giovane e sano.

I ricercatori hanno scoperto che gli anziani residenti erano ancora immunodepressi fino a 240 giorni dopo aver ricevuto un “vaccino”.

Lo studio ha rilevato un allarmante tasso di mortalità per tutte le cause pari al 14% in un arco di 10 mesi tra i residenti vaccinati.

Il tasso di mortalità ha fatto sì che ben 230 dei 1640 ospiti delle case di cura analizzati siano morti durante il periodo di studio di 10 mesi.

Tuttavia, il COVID-19 è responsabile solo del 2% di questi decessi.

I ricercatori sottolineano che l’aumento dei decessi tra i pazienti vaccinati è dovuto principalmente a gravi patologie renali, polmonari o cardiache e al cancro.

Lo studio ha scoperto che i residenti vulnerabili hanno visto il rischio di morte e problemi di salute salire alle stelle dopo aver ricevuto un “vaccino” anti-Covid.

Il lavoro di Meyers et al. solleva seri interrogativi sugli sforzi globali volti a colpire le popolazioni vulnerabili con strategie di vaccinazione di massa, come i regimi di richiamo prioritari.

Questi risultati ci ricordano che strategie solide e basate sui dati sono essenziali per proteggere i soggetti maggiormente a rischio.

L’allarme proveniente dal Belgio giunge mentre emergono sempre più prove di una crisi immunitaria diffusa tra le persone vaccinate contro il Covid.

Come riportato da Slay News, importanti scienziati della rinomata Università di Yale hanno confermato che i “vaccini” a mRNA contro il Covid causano la sindrome da immunodeficienza acquisita con vaccino (VAIDS).

Uno studio sensazionale condotto dai ricercatori della Yale University School of Medicine ha scoperto che le iniezioni di mRNA alterano la biologia umana, innescando una produzione di proteine spike a lungo termine, che aumenta nel tempo.

Gli scienziati avvertono che i vaccini a mRNA contro il Covid alterano gli immunofenotipi delle cellule T che scatenano il VAIDS, ovvero “l’AIDS indotto dal vaccino”.

Lo studio è stato condotto da Bornali Bhattacharjee della Yale University School of Medicine.

È stato condotto in collaborazione con diversi dipartimenti di Yale, tra cui Immunobiologia, Biostatistica e il Center for Outcomes Research and Evaluation.

Nel frattempo, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha appena fatto l’ ammissione esplosiva che i “vaccini” a mRNA contro il Covid sono stati arricchiti con contaminazioni che hanno innescato un’ondata globale di tumori.

L’agenzia federale ha fatto questa ammissione dopo che uno studio della FDA ha confermato che il “vaccino” a mRNA anti-Covid della Pfizer contiene livelli pericolosi di contaminazione eccessiva del DNA.

Ciò accade mentre gli esperti lanciano da tempo l’allarme sui legami tra l’aumento dei tumori e i “vaccini” anti-Covid.

Un medico americano di fama mondiale ha lanciato un avvertimento al pubblico: i “vaccini” a mRNA contro il Covid sono in realtà “armi biologiche” che stanno causando morti e un aumento delle malattie mortali in tutto il mondo.

Il famoso cardiologo Dr. Peter McCullough avverte che le iniezioni erano destinate a danneggiare le persone distruggendone il sistema immunitario.

McCullough mette in guardia da una bomba a orologeria per coloro che hanno ricevuto i “vaccini”.

“Non ho mai visto nulla di così dannoso per il corpo umano”, ha detto McCullough in una dichiarazione video.

“Invade il cervello. Invade il cuore.

“Provoca danni al cervello e al cuore”, ha aggiunto.

“I dati dell’Università di Pittsburgh suggeriscono che provoca il cancro.

“Da quando abbiamo una proteina che in realtà danneggia il cervello, danneggia il cuore, il midollo osseo, il sistema immunitario, provoca la coagulazione del sangue e potenzialmente causa il cancro in una singola proteina?

“È un’arma”, ha detto McCullough.

“Secondo i rigidi criteri militari, è un’arma biologica.”

Nonostante le crescenti preoccupazioni sui “vaccini”, le aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno visto i prezzi delle loro azioni aumentare questa settimana

L’ondata di contagi si verifica in concomitanza con i resoconti dei ricercatori del Wuhan Institute of Virology secondo cui un ceppo di coronavirus potenzialmente più letale, noto come HKU5-CoV-2, si sta diffondendo tra gli esseri umani.

La Cina avverte che il nuovo virus ha un “potenziale pandemico”.

