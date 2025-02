Trump contre Bergoglio. Pourquoi Trump a raison, mais pas Bergoglio. Vitantonio Marasciulo.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Vitantonio Marasciulo, directeur du Borgo di Konopoli, propose à votre attention ces réflexions sur la guerre en cours entre Trump et les évêques américains. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et diffusion.

Trump vs Bergoglio

On y revient. Pour ceux qui sont attentifs au discernement chrétien, l’époque dans laquelle nous vivons est un laboratoire d’exercice intense entre le bien et le mal. L’un des protagonistes de ces procès est l’actuel pontife, auquel, j’ouvre une parenthèse, j’exprime l’espoir de retrouver la santé au plus vite. Ici, l’un des thèmes les plus chers à Bergoglio est l’immigration. Il s’agit d’un problème à double fond où l’on découvre souvent des tromperies, comme cela se produit au fond des camions ou des conteneurs.

Le président américain Donald Trump l’a bien vu, considérant l’immigration comme un phénomène à réguler et à ordonner à la fois pour protéger l’ordre public et pour améliorer les niveaux de sécurité sociale et économique, ainsi que le chaos moral et spirituel. Cela dit, Bergoglio a dressé une digue antagoniste contre Trump. Comme on le sait, ces derniers jours, les évêques américains ont cherché querelle à Trump pour avoir fermé les robinets de financement des organismes qui travaillent pour l’immigration. Cela en dit long sur la profondeur du fossé entre le Vatican et l’administration américaine actuelle dirigée par Trump. C’est à se demander pourquoi les amis démocrates américains du Vatican sont restés silencieux face au tsunami Trump, alors que le Vatican appelle aux armes ?

Allons à notre sujet. Concernant les immigrés, le point de vue chrétien affirme que toute personne sans distinction a le droit d’être accueillie. Mais au sein du phénomène migratoire il faut faire des distinctions, nous les posons avec des questions :

Pouvons-nous permettre à des criminels, des délinquants, des criminels d’entrer dans un pays occidental, qui non seulement apportent la mort par la violence, le désordre, la drogue, mais causent également des dommages d’un point de vue moral et spirituel. La référence est qu’il y a dans chaque grande ville occidentale des enclaves aux mains d’immigrés qui se moquent de la loi et de la police. Pas seulement ça. Ils exigent aussi que la croix soit retirée des écoles, etc., sans compter que les mosquées couvent des repaires de conspirateurs de haine contre l’Occident.

Cher Pape, ce n’est pas facile de gérer cet enfer, car il faut parler d’enfer plutôt que de charité, sinon nous favorisons le droit de protéger le MAL. Il faut dire, à cet égard, que le Vatican s’est spécialisé dans la protection du mal, voir le jubilé chrétien des LGBT (Piu), dans lequel ils veulent abolir subtilement le principe fondamental de la relation entre l’homme et la femme, tel que créé par le Père de la vie ; les célébrations eucharistiques en syncrétisme avec d’autres religions ; le sacerdoce pour les femmes ; la haine contre la liturgie vetus ordo ; la bénédiction des couples homosexuels ; l’entrée des idoles dans le règne du Christ comme la Pachamama et autres fétiches qui avec cette église… ne manqueront pas de se manifester dans le futur ; les messes noires qui sont même célébrées au Vatican ; la pédophilie parmi les prêtres ; le célibat qui fait eau de partout ; les dogmes et le magistère traditionnel de l’Église soumis à la persécution pour avoir épousé la foi moderniste.

Cela ne doit pas être attribué à un choc d’opinions et d’idées, ici se joue et est mise en danger la VÉRITÉ du CHRIST avec une vérité apparente, à travers la forme idéologique de l’inclusivité, selon laquelle tout droit de l’homme est porteur de légitimité. D’où le développement du CHAOS, si cher à satan. Peut-être Trump a-t-il raison ? Peut-être que Bergoglio joue à la baisse ; peut-être élève-t-il l’amphibologie au rang de système stratégique pour se cacher derrière une charité velue et contenter à la fois le sanctuaire maçonnique, le dôme des coupoles de Davos et de la Silicon Valley, à travers lequel il a eu le placet de s’asseoir sur le trône de Pierre et en même temps de sauver les commandements de Dieu ? Je n’irai pas plus loin, je suis dégoûté.

Vitantonio Marasciulo

