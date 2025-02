Ostaggi Palestinesi Torturati, Ethnic Cleansing Dichiarato, Complicità dei Media Occidentali, Bambini Uccisi a Jenin.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione alcuni elementi di valutazione che di sicuro non troverete nei media di regime, quelli pro e contro il governo Meloni, concordi nella censura filo-sionista. Buona visione e condivisione.

§§§

Questo post illustra la volontà di una pulizia etnica ormai dichiarata.

Israele sta lanciando volantini sulla Striscia di Gaza con immagini del primo ministro israeliano Netanyahu e del presidente degli Stati Uniti Trump, in cui viene intimato ai palestinesi di collaborare con le autorità israeliane, altrimenti saranno “espulsi”.

“Prima dell’attuazione del piano obbligatorio di Trump – che vi imporrà lo sfollamento forzato che lo accettiate o meno, abbiamo deciso di fare un ultimo appello a coloro che desiderano ricevere aiuti in cambio della loro collaborazione.

In quella che è evidentemente una minaccia all’esistenza dei palestinesi a Gaza, il volantino continua: “Riconsiderate la vostra posizione. La mappa del mondo non cambierà se tutta la gente di Gaza cesserà di esistere. Nessuno si sentirà dispiaciuto per voi e nessuno chiederà di voi. Siete stati lasciati soli ad affrontare il vostro inevitabile destino”.

“Questo testo è un’ammissione di molteplici crimini di guerra, che minacciano apertamente un’intera popolazione di genocidio, pulizia etnica e sfollamenti forzati”, ha affermato Jehad Abusalim, direttore esecutivo dell’Institute for Palestine Studies. E ancora Ramy Abdu, presidente di Euro-Med Human Rights Monitor: “Questi volantini rappresentano un messaggio di intimidazione e terrore da parte dell’esercito israeliano nei confronti degli abitanti di Gaza. Includono testi religiosi distorti, manipolati per ottenere un impatto psicologico, insieme a minacce dirette di sfollamenti forzati e all’attuazione del piano coercitivo di Trump”.

Israele ha ripetutamente lanciato volantini su Gaza per diffondere paura e causare disagio psicologico nella popolazione. Poche ore prima che il cessate il fuoco entrasse in vigore, volantini raffiguranti un disegno di una famiglia palestinese seduta sulle macerie della propria casa, con alcune scritte “La vittoria è vicina o non ancora?”.

#GazaGenocide #gazaethniccleansing #palestine #Netanyahu #Trump

***

E come già ai tempi della pseudo-pandemia, il problema, e il nodo della questione sono i giornali, i giornalisti e la loro professionalità e onore. Ascoltate e guardate questo video di Francesca Albanese, la relatrice dell’ONU su Gaza e Cisgiordania. Una vera grande donna.

***

E per parlare dell’unica democrazia del Medio Oriente definizione di cui si riempiono la bocca i servi prezzolati, politici e giornalisti nostrani, guardate questo video di un ostaggio palestinese di Gaza, liberato nello scambio di questi giorni, e delle torture subite:

Detenuto palestinese liberato racconta torture brutali nelle prigioni israeliane.

“Ci marchiavano con il fuoco, c’erano cinque soldati che picchiavano ogni detenuto e lo colpivano fino alla morte.

L’IOF mi ha arrestato al corridoio di Netzarim, mi hanno preso e interrogato, mi hanno interrogato su tutto. Durante l’interrogatorio mi hanno picchiato con una forza brutale, 20 ore di interrogatorio con torture. Mi picchiavano come se fosse una condanna a morte.

Eravamo seduti per terra, tenendo le mani in questo modo, seduti sulle ginocchia per mezz’ora, e se vedevano qualcuno, torturavano l’intera cella.

Queste sono le cicatrici delle torture, proprio qui. Tutte le mie gambe, tutto il mio corpo era gonfio, completamente gonfio.

Mi hanno continuato a interrogare fino all’ultimo momento in cui ero nella prigione di Ofer, poi sono stato trasferito nel Negev. Il mio occhio… non ci vedo, come il mio dito, beh, come puoi vedere.

Ci tormentavano ogni mese, una o due volte. Ci aizzavano contro i cani, li portavano e li facevano stare sopra di noi. Hanno portato un cane e lo hanno fatto stare sopra di me, proprio accanto a me.

Questi cani non sono come quelli che vediamo qui, non sono solo cani, sono oltre ogni ferocia, oltre ogni cosa. Il cane sbavava su di noi.

Alcuni dei giovani sono morti per le torture, sono morti. Che Dio abbia misericordia di loro. Alcuni giovani non ce l’hanno fatta”.

***

E mentre prosegue la polemica fra Israele e Hamas, sulla morte dei bambini della famiglia Bibas; Hamas sostiene che la causa è stata un attacco aereo israeliano, il portavoce dell’esecito, Hagari, sostiene, senza fornire prove che sono stati uccisi “a mani nude”, nella pulizia etnica in corso in Cisgiordania da parte delle forze di occupazione israeliane si registrano altri due bambini uccisi. Che ovviamente per i media occidentali non fanno notizia.

***

E infine questo post di jewish voice for peace, la coraggiosa organizzazione ebraica americana:

Gli USA hanno fatto a pezzi il diritto internazionale fornendo al governo israeliano finanziamenti incondizionati per il genocidio e proteggendolo da qualsiasi responsabilità. Ciò ha contribuito a creare le condizioni affinché un autoritario come Trump potesse smantellare i diritti di tutti e la democrazia stessa, con totale impunità.

Gli attacchi alle nostre comunità sono progettati per sommergerci: per farci sentire isolati e impotenti. I fascisti dagli Stati Uniti a Israele vogliono che ci sentiamo sconfitti in modo che ci arrendiamo e non reagiamo.

Ma combatteremo. Ho condiviso cinque modi per affrontare collettivamente questo momento nella newsletter JVP della scorsa settimana, The Wire.

1. Dobbiamo radunare la nostra gente. I fascisti acquisiscono potere quando ci isolano e ci fanno sentire completamente soli. La risposta è organizzarsi. La leadership nasce dalle persone normali che si trovano e trovano la forza per agire.

2. Dobbiamo impegnarci per la solidarietà; non c’è nessuno che siamo disposti a sacrificare. Giù le mani da Gaza, Jenin e Masafer Yatta. Giù le mani dalle persone trans, dagli immigrati, dalle reti di sicurezza sociale e dal nostro diritto a dire la verità. Giù le mani dagli studenti che protestano e dai diritti riproduttivi. Ci difenderemo e ci proteggeremo a vicenda.

3. Dobbiamo affrontare i miliardari. È più chiaro che mai che le forze di estrema destra sia in Israele che negli Stati Uniti stanno accelerando i loro programmi suprematisti e violenti attraverso strategie, profitti e finanziamenti condivisi. ِLe campagne di pressione economica hanno spostato condizioni politiche apparentemente inamovibili più e più volte e ora è il momento di intensificare queste campagne.

4. Dobbiamo porre fine al flusso di armi dagli Stati Uniti a Israele. Il governo degli Stati Uniti ha finanziato incondizionatamente l’esercito israeliano per decenni e, sebbene il percorso per porre fine alla complicità sia lungo, i nostri movimenti non smetteranno di usare il nostro potere per forzare la fine di queste politiche mortali.

5. Dobbiamo rifiutarci di obbedire. I fascisti cercheranno di farci rimpicciolire o arrendere. Invece, diventeremo ogni giorno più audaci. Dobbiamo rifiutarci di cedere di un pollice prima di averlo perso. La scrittrice e attivista transgender ebrea rivoluzionaria Leslie Feinberg lo ha detto chiaramente: “Arrendersi è inimmaginabilmente più pericoloso che lottare per la sopravvivenza”.

Per saperne di più, visita jvp.org/wireinsta

§§§

