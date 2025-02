Ora pro Siria. Monastero di Qara, una Richiesta di Aiuto. Dialogo Ecumenico come Bacio di Giuda…

Qara, 14 febbraio 2025

– Richiesta di aiuto per l’acquisto di un nuovo autobus:

Quella che doveva essere una meritata ricompensa per il nostro fratello più giovane, che vive nel monastero da nove anni, si è quasi trasformata in una tragedia. Questo neodiplomato sedicenne doveva essere onorato con una gita al mare – un gesto eccezionale per la nostra comunità contemplativa, dedita al silenzio e alla coltivazione del “giardino interiore dell’Eden”, dove la preghiera e l’accoglienza dei visitatori sono alla base della nostra vocazione.

L’escursione era iniziata sotto i migliori auspici. Ma durante il tragitto verso il monastero (un viaggio di due ore), un poliziotto in autostrada ci ha fatto segno di rallentare, cosa che abbiamo fatto, accostando a destra. All’improvviso, ci fu un impatto terribile, uno schianto assordante e poi un silenzio glaciale. Intorno a noi si sentivano dei gemiti soffocati. Che cosa era successo? Un’autocisterna ci aveva investito a tutta velocità. Mentre rallentavamo per evitare un incidente davanti a noi, l’autista del camion – probabilmente addormentato – ci ha colpito da dietro. L’autobus è stato sbalzato in una curva di 180°, è atterrato su un fianco e ha sbandato per diversi metri, fermandosi a pochi centimetri da un enorme pannello di cemento.

Il nostro autobus, essenziale per le nostre gite comunitarie, per le nostre missioni umanitarie in tutto il Paese e per la futura accoglienza dei visitatori, è ormai irrecuperabile. Chiediamo quindi il vostro sostegno: aiutateci a comprare un nuovo autobus. Ogni donazione, modesta o generosa, ci avvicinerà a questo obiettivo vitale.

IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB

(Herman Maes, Abdijlaan 16 , B-2400 MOL-POSTEL, 00/32/14/378121,

e-mail: abunadanielmaes@yandex.com,

Belfius, Pachecoln 44, Brussel)

– La Chiesa e il mondo

Una delle più grandi organizzazioni di aiuti umanitari del mondo, l’USAID (United States Agency for International Development), fondata nel 1961, sta per essere smantellata. Secondo Elon Musk, si tratta di un’organizzazione criminale che promuove i programmi del movimento woke (alias G. Soros) in tutto il mondo e non può più essere salvata. Secondo lo stesso Presidente degli Stati Uniti, la corruzione di questa organizzazione è inimmaginabile. Essa offrirebbe aiuti umanitari a condizioni rigorose per sostenere LBGT+, l’aborto, il cambio di governo, i bio-laboratori… il sostegno come strumento per smantellare lo Stato profondo. L’avvocato Gregor Puppinck dell’ECLJ (European Centre for Law and Justice), noto difensore del rispetto della vita, conferma che l’USAID,

con il sostegno dell’ONU, promuove da anni l’aborto.

In effetti, la stessa USAID ha ammesso di aver collaborato al cambio di governo in Ucraina, Georgia, Libano e Turchia. Anche Viktor Orban, il primo ministro ungherese, ha fatto riferimento ai palesi abusi di USAID. E questo autunno potrebbe avere un effetto domino: https://lesalonbeige.fr/lusaid-un-levier-dinfluence-americaine-wokise/; https://sputnikglobe.com/20250206/usaids-color-revolutions-destabilizing-states-for-us-interests-1121542675.html https://www.rt.com/news/612360-hungary-orban-ngo-crackdown/; https://sputnikglobe.com/20250211/bigger-than-usaid-scandal-clinton-probe-to-expose-gates-soros-and-epstein-links-1121554592.html.

È urgente rinfrescare la memoria. L’autentica carità in Occidente è stata inventata dalla Chiesa cattolica (secondo lo storico protestante britannico Thomas E. Woods Jr.). Persino Voltaire, il più grande propagandista anticattolico del XVIII secolo, ne aveva una sconfinata ammirazione, sostenendo che le persone senza religione volevano imitare questa “carità gentile”, anche se in modo imperfetto. Per l’USAID è addirittura criminale! Purtroppo, questo non significa che i tentativi criminali di cambiare i governi non verranno più fatti in altri modi!

Il dialogo interreligioso, ora promosso dalla massima autorità della Chiesa, si sta rivelando sempre più un bacio di Giuda. Chiunque neghi che Gesù Cristo è l’unico Salvatore è l’anticristo, il mentitore del Padre e del Figlio (1 Giovanni 2:22). Secondo il cardinale J.-L. Pierre-Tauran (+ 2018), ex presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, lo scopo di questo dialogo non è quello di testimoniare la fede cristiana o di convertire gli altri, che è proprio il compito della Chiesa. Il vescovo Américo Aguiar ha dichiarato alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona (2023) che l’intenzione è quella di rispettare le differenze degli altri e non di portare i giovani a Cristo e alla Chiesa cattolica. In seguito è stato elevato al rango di cardinale. C’è da meravigliarsi se le chiese rimangono vuote? L’obiettivo della Massoneria è stabilire la pace nel mondo, non quella di Gesù, che dichiarò di non essere venuto a portare la pace, ma piuttosto la divisione (cfr. Luca 12, 49-53). Gesù ha mandato i suoi apostoli a portare la sua salvezza. Se non veniva accettato, dovevano semplicemente scuotere la polvere dalle scarpe e andarsene. Ad Abu Dhabi, nel 2019, Papa Francesco ha firmato una dichiarazione con l’Imam di Al-Azar a favore della coesistenza fraterna e comunitaria per la pace nel mondo. Questa dichiarazione afferma che il pluralismo e la diversità delle religioni sono la volontà di Dio Creatore, mentre sono il risultato dei peccati degli esseri umani. Non siamo tutti semplicemente figli di Abramo. Gesù disse agli ebrei che sostenevano di essere veri figli di Abramo, pur non riconoscendolo, che erano figli del diavolo (cfr. Giovanni 8:44). Un Islam che denigra la fede cristiana e la legge naturale non può essere lodato. La fratellanza universale è proclamata anche da Francesco nella sua terza enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020). Ma non tutte le religioni sono uguali e non portano semplicemente a Dio. Gesù Cristo è l’unica Via, Verità e Vita per tutti. Per questo, innumerevoli martiri hanno dato la loro vita: https://lesalonbeige.fr/de-la-nouvelle-religion/ Nello Stato americano del North Dakota, al confine con il Canada, i “conservatori” hanno presentato una proposta di legge per riconoscere legalmente la regalità universale di Gesù Cristo. Questo piccolo messaggio potrebbe avere conseguenze molto importanti e benefiche. Potrebbe porre fine alla folle demolizione (woke) di tutti i grandi valori della civiltà cristiana. A mio parere, il Salon Beige ha aggiunto qui un video piuttosto ottimista , che preannuncia ora un’età dell’oro per la “gloriosa America”.

Padre Daniel Maes

