La Visione di Leone XIII, e i Tempi che Stiamo Vivendo. Una Opinione. Parte Seconda.

“La Visione di Leone XIII, e i Tempi che Stiamo Vivendo”. – Parte II – Una Opinione.

(1) Ma vi é anche questa versione di quanto avrebbe “visto” Papa Leone XIII

https://www.iltimone.org/news- timone/la-visione-demoniaca- che-ha-ispirato-a-papa-leone/

e le parole ed il tono con cui con cui queste sono state pronunciate da Gesú (di aperta sfida al Diavolo) mi fanno pensare che Gesú era sicuro (tuttora) che il Diavolo non avrebbe prevalso, anzi … che la Sua Chiesa (di Gesú) sarebbe uscita, sebbene ridotta nei numeri, rinvigorita (confermando le convinzioni del mons. Viganó). Naturalmente questo lo sapeva fin dall´inizio anche il Diavolo, ma credo che per gli utili idioti, ai quali vengono serviti dei testi come “I protocolli dei savii di Sion” e dei filmati come “I, Pet goat II” con tanto di lieto fine per Loro, valga quanto ho scritto nel racconto “Menzogna e Veritá”:

Il Principe (al Signore, che forse Gli avrebbe concesso di far passare tutte le Sue menzogne come delle veritá): “Concedere? Non conosco questo verbo … io conosco solo i verbi “ribellarsi, combattere, rovesciare, distruggere … conquistare …”

Il Signore: “Ribellarsi combattere, rovesciare, conquistare … CHI? … tu forse intendi noi tre? non hai alcuna possibilitá di riuscire in questo”.

Il Principe: “Questo al momento non é importante … l´importante per me é che ora gli uomini sulla terra lo credano e che mi amino per questo e per quello che sono, e che mi vogliano come loro condottiero ed unico dio. Ritira il tuo proposito dunque, perché la vita terrena, che é soprattutto prova, quando non riconosce la Veritá é una vita utile solo a sé stessa, e questa prova la supera solo chi La riconosce … e chi non vuole riconoscere Te davanti agli uomini, che allora riconosca me …e che oltrepassi senza nessun rimpianto le porte del mio regno …”.

(2) Perché questa convinzione che le banche siano degli emissari del Diavolo? Perché le banche con i loro prestiti rendono possibile degli stili di vita al di sopra di quelli che Dio ha stabilito per ogni anima. Infatti il Diavolo dapprima fa sorgere negli umani dei desideri (attraverso la televisione, il cinema, i giornali, le riviste, ecc.) che un umano nella condizione in cui lo ha posto Dio non si potrebbe mai permettere e poi, offrendo un credito fortemente oneroso (e qui intervengono le banche), glielo fa realizzare. Quindi l´uomo attraverso questo meccanismo cerca di sfuggire, e qui il Diavolo lo aiuta certamente, alla sorte a cui Dio lo ha predestinato. A molte persone va bene alla fine … ma vi é sempre una quota di persone (matematicamente certa) che non é in grado di restituire i propri debiti onerosi (e che devono spesso pagare liquidando anche la casa di proprietá). E magari si suicidano a causa del debito bancario oppure uccidono altri per procurarsi i mezzi per ripagarlo oppure si abbandonano ad atti illeciti che mai avrebbero compiuto se non avessero mai avuto un facile credito a disposizione. Se si considerano le cose sotto questo punto di vista ci si rende conto che l´attivitá bancaria cosí come é esercitata oggi é un fortissimo fattore di destabilizzazione della societá (dal punto di vista personale; non parliamo poi delle banche centrali che destabilizzano gli Stati).

(3) Per chi si chiede di come sia giunto a queste convinzioni, questa lettura potrebbe dare la giusta risposta:

https://fatima.org/wp-content/ uploads/2018/02/Mystery-of- Iniquity-Ita.pdf (libro di padre Kramer a quanto pare liberamente consultabile – e che é giunto alle mie stesse fondamentali conclusioni alcuni anni prima di me).

(4) E qui mi viene da fare questa considerazione che viene dalla convinzione che mentre alle persone comuni é stato sicuramente iniettato il “ “vaccino” vero (quello Pfizer, ecc.), Lorsignori, quando erano davanti alle telecamere, si sono fatti iniettare delle semplici soluzioni saline. Ebbene io credo che mentre nel primo caso uno degli obiettivi é stato quello di troncare il legame spirtuale con il trascendentale (cosí come profetizzato da R. Steiner), nel secondo caso viene conservato. Conseguenza: chi riceve il vero “vaccino” non puó piú ricorrere a Dio (in quanto non crede piú al trescendentale), mentre chi ha ricevuto una soluzione salina puó continuare a credere e a comunicare con il Diavolo quanto gli pare in quanto questo legame rimane intatto. Quindi quel “tutti tutti tutti” si riferisce secondo me solo a chi non fa parte della cerchia dei globalisti.

(5) https://x.com/djlange/status/ 1562919215253815297 (in inglese – dove il sig. Schwab avverte i suoi “young leader” (in tedesco “junge Führer”) che lo stanno ascoltando che bisogna aspettarsi un mondo piú arrabiato. E lo credo!).

Per chi ha ancora tempo (P.c.h.a.t).

E qui non posso fare a meno di notare queste stranezze: “La NATO interviene, mi viene da pensare, attraverso l´imposizione del segreto militare in Italia, per quanto riguarda la (per me) “piandemia”, per quanto riguarda, mi viene da pensare, il trasporto di bare con dei mezzi militari (c´erano veramente delle salme dentro?), ordinando poi al governo olandese di tenere determinati comportamenti e non quelli che altrimenti terrebbe … quindi assumendo un ruolo che sarebbe dovuto essere esclusivamente delle autoritá civili, mentre l´Unione Europea (UE) manda del denaro per sostenere la “Democrazia” del governo Ucraino che a mio avviso non é mai stato pienamente legittimo (visto che é un risultato, a mio avviso, dei cecchini di Maidan) e che allo stato attuale si puó ben considerare una dittatura di tipo militare (non ha forse abolito i partiti e impedito le nuove elezioni?) che usa questo denaro per sostenere una guerra a mio avviso ingiusta (oltre che a farlo sparire). Quindi assumendo un ruolo che é anche militare? Il che mi fa domandare: “Ma questa sovrapposizione di ruoli é casuale oppure la UE é in realtá subordinata alla NATO? E poiché la NATO é, secondo me, di fatto una emanazione del “Deep State” americano, sono queste due entitá entrambe una creazione dei globalisti? (Chi si ricorda che quando la NATO abbatté il governo di Gheddafi, il primissimo atto d´urgenza fu quello di costituire la nuova Banca centrale libica … appartenente ai soliti banchieri?).

Ed ecco che in assenza di risposte ufficiali o anche non soddisfacenti, l´unica risposta che trovo plausibile é che la “piandemia” é stata in realtá un´operazione militare (e qui mi limito all´Europa) attraverso la quale si é voluto iniettare nelle vene di quanti piú “europei” possibile (nel presupposto che nessuna persona sensata avrebbe mai dato la propria approvazione) delle sostanze adatte per degli scopi militari servendosi della UE. Nulla a che fare con delle questioni civili. Quali scopi dunque?

Qui mi vengono in mente le seguenti possibilitá: rendere gli europei meno paurosi di fronte alla parola “guerra” che giá si prevedeva che si sarebbe dovuta combattere contro la Russia per appropriarsi delle ricchezze dell´Ucraina (e anche quelle della Russia)? Trasformare tutti gli europei in soldati da utilizzare in questa guerra e magari poi anche contro la Cina (e quindi da questi due punti di vista anche di modificare il loro modo di pensare?)? Oppure iniettare in quanti piú corpi possibili i “vaccini” modificageni con tanto di ossido di grafene dentro (che penso che non ci stia per una casuale contaminazione … ma che sia una sostanza essenziale per quello che intendono fare fra poco) per poi eliminare quanti piú europei possibili tenuto conto che troppi fanno resistenza ai Loro piani o che comunque siamo troppi? Per non parlare poi del fatto che le ricchezze degli europei fanno gola ai globalisti? (Come ho ipotizzato nello scritto “Non avrete nulla e saremo felici”). Altro?

Io ritengo che tutte e tre le cose siano possibili, soprattutto l´ultima. E se cosí fosse allora mi chiedo se in realtá i popoli europei che hanno aderito, attraverso i loro governanti, alla NATO siano inconsapevolmente ormai sotto l´occupazione di una unica entitá (condizione secondo me testimoniata dal fatto che questa entitá sta coordinatamente dando degli ordini ai vari governi … non solo all´Italia o all´Olanda ma anche alla Romania e futuramente alla Germania e poi tutti gli altri se si oppongono alla “Democrazia á la globalista”) militare (secondo me testimoniato dal fatto che ufficiali della NATO hanno partecipato alle riunioni di comitati sanitari civili (vedi link in fondo)) letalmente ostile (secondo me testimoniato dal fatto che abbia permesso (o forse ordinato?) di iniettare negli europei un “vaccino” certamente tossico; e qui mi sto riferendo solo a ció che é emerso … sicuramente sotto esiste dell´altro). Questa unica entitá, cosí ancora mi immagino – e qui mi limito solo all´ambito europeo – sarebbe costituita dalla NATO che sarebbe il braccio militare di questa entitá e dall´Unione europea che sarebbe l´interfaccia civile che tramuta gli ordini militari in regolamenti e direttive agli Stati dell´UE in maniera tale, sempre mi immagino io, da non far minimente sospettare al cittadino europeo comune che vi sia qualcosa di intrinsecamente militare in qualsiasi regolamento o direttiva della UE e che il tutto corra esclusivamente sui binari della “Democrazia” (apparenza mantenuta attraverso le “elezioni” a cui tutti i cittadini europei sono chiamati di volta in volta).

La figura reale piú vicina a questa situazione di fatto é stata, secondo me, l´occupazione militare della Germania da parte delle quattro potenze vincitrici dopo la seconda guerra mondiale (che secondo me continua ancora ma senza la Russia) ma con la differenza che non é stata mai formalmente dichiarata apertamente (ma tuttavia emersa a causa di come é stata gestita la “piandemia” Covid; ed i fatti mi fanno pensare che gli ordini militari hanno ormai prioritá rispetto a qualsiasi legge civile).

Se cosí fosse allora, sempre mi immagino, i governanti europei e nazionali che si affacciano alla televisione, ecc. esercitano di fatto un potere militare sotto il manto della legittimazione democratica e questo al fine di suscitare la minore opposizione possibile alle Loro azioni (es: mandare armi ad una parte belligerante e poi far approvare il relativo provvedimento dell´assemblea legislativa, se questa é competente per ció, di cui ci si assicura la fedeltá con la prospettiva di non fare rieleggere i suoi membri se non seguono le istruzioni che provengono dall´alto – sistema dei partiti che non ti mette piú in lista per le prossime elezioni), cosa normalmente assicurata quando la popolazione presa di mira non si sa di essere sotto attacco e neanche sa chi é l´autore di questo attacco. Solo cosí si spiega, sempre a mio avviso, la sicumera con la quale la “Democrazia á la globalista” si arroga il diritto di annullare delle elezioni (caso Romania e futuramente il c.d. Scudo democratico europeo). Quindi mi immagino che allo stato attuale sia in presenza non di vere democrazie che cercano di risolvere i problemi della gente, ma di una unica “Democrazia” che necessita di uno stato permanente di tensione sociale e di belligeranza fra le nazioni per potersi preservare e prosperare.

E per assicurare questo stato di cose la “Democrazia” si é trasformata, sempre secondo me, in un sistema dove la corruzione, o per consenso o per ricatto dei suoi vari agenti, é ormai diffusa e sistemica (verrebbe da dire “pandemica” visto che la “Democrazia” compra ormai anche i “vaccini” – esiste forse un vaccino contro il Money pox? Forse la presidente von der Leyen potrebbe fare un contratto con qualche casa produttrice di vaccini cosí come ha fatto con la Pfizer, per iniettare forzatamente questo rivoluzionario vaccino nelle vene di tutti i politici di alto rango. Ma temo che non esista nessun produttore di vaccini disposto a fare una cosa simile … se no come fanno poi tutte le case produttrici di vaccini ma anche le case farmaceutiche che producono tutt´altro a non fallire?) e quello che viene rubato, soprattutto ai vertici di queste istituzioni, é una ricompensa per i servigi personali resi alla “Democrazia” con tanto di impunitá assicurata. Quindi ogni politico che si ingaggia nella “Democrazia á la globalista” sa che occupando determinati posti gli sará consentito o forse anche imposto di rubare come si conviene a quell´incarico ed anche impunemente e che avrá la “Democrazia” che lo proteggerá a tutti i costi se qualcosa va storto (facendolo passare, questa é una possibilitá che mi immagino, da primo ministro dove aveva una responsabilitá penale e civile a membro di qualche organismo internazionale a cui é assicurata l´impunitá penale e civile durante la nuova carica).

E se qualcosa va storto (cioé diventa di dominio pubblico) é solo perché si viene scoperti perché si agisce troppo apertamente e maldestramente oppure perché, essendo nuovi nel gioco, si viene silurati da coloro a cui si vuole portare via una fetta della refurtiva “democratica” (questo é secondo me quanto é successo nel Quatargate: una nuova lobby quataro-marocchina che non aveva mai partecipato prima alla spartizione, ha cercato di entrare nel gioco con l´intenzione di accaparrarsi una fetta a scapito delle lobby americane e cinesi giá presenti che non hanno gradito l´intromissione e che l´hanno affondata. Quindi la corruzione, secondo me, era giá e rimane rampante. E chi crede alle storie messe in giro secondo cui si trattasse solo di una mela marcia deve essere come minimo un ingenuo (tanto per non usare un termine piú appropriato).

Naturalmente in un sistema come questo non possono mancare i politici di puntello che sono preposti ad intervenire nei momenti di criticitá per sorreggere la favola dell´occasionalitá e quasi unicitá dell´accaduto delittuoso al fine di ridurre al minimo il danno di immagine che tali vicende, divenute di dominio pubblico, rischiano di apportare a tali istituzioni (in inglese “damage control”). E naturalmente, visto che questi politici di puntello sono convinti di star agendo per un supposto bene superiore, per allontanare prima di tutto da sé stessi ma poi anche da parte dell´opinione pubblica qualsiasi sospetto che questo bene superiore abbia a che fare con un loro consapevole interessato apporto a che un siffatto sistema di iniquitá si perpetui o addirittura che abbia a che fare con il Maligno, forse vanno poi pure a messa a mostrare pubblicamente la propria pia religiositá: un´ulteriore pennellata domenicale di vernice bianca sul sepolcro in cui abitualmente dimorano e questo perché ci si rende conto che per quanto lo si dipinga ripetutamente di bianco non é mai abbastanza bianco come si vorrebbe. Dio, che non si fa certamente prendere per i fondelli, sta sicuramente prendendo nota non solo della quantitá di “scheletri democratici” che vengono aggiunti nel sepolcro ogni settimana ma anche del numero di pennellate di ipocrisia.

E a questo punto non posso fare a meno di fare questa triste analogia nella mia mente: se prima la NATO, cosí mi viene da pensare, attraverso le sue “azioni difensive” portava guerre, sofferenze, orrori, devastazioni ingiuste solo a delle popolazioni di intere nazioni che non facevano parte del Trattato (per me leggasi Serbia, Libia e forse altro), ora sta portando, sempre cosí corre l´analogia nella mia mente, altre sofferenze, orrori e devastazioni non solo nelle case ma anche nelle vene di ogni europeo (sotto forma di morti improvvise, cardiopatie, paralisi facciali ed altro): ma che nessuno si allarmi: “É la Democrazia” (questo mi pare che fu uno slogan pronunciato da un politico in occasione di un suo comizio).

Non abbiamo piú dunque a che fare, sempre secondo me, con un´”alleanza difensiva” cosí come ha detto qualche politico di puntello (e questo sebbene l´intervento della NATO in Serbia e in Libia facevano giá capire esattamente e chiaramente che era il contrario) ma con un´organizzazione che secondo me é stata creata delle élites sovrannazionali che con il precipuo compito, da eseguire molto piú tardi, di ridurre in schiavitú ogni cittadino europeo: (chi ha dato gli ordini per quanto riguarda il “segreto militare” in Italia e le direttive per quanto riguarda l´Olanda? Venivano dagli Stati Uniti … dove Trump aveva autorizzato l´operazione Warp Speed?). E questa convinzione viene dal fatto che se si passa in rassegna quanto ha fatto finora la NATO, ci si rende conto che non ha mai apportato nulla di concretamente positivo ad ogni singolo cittadino europeo (salvo a coloro a cui ha procurato il denaro per comprarsi il “pane e anche la Mercedes”). Qualcuno risponderá che ha apportato sicurezza a tutti i cittadini europei. Ebbene io risponderei: forse nel passato, ma a me pare che la NATO si sia specializzata a portare minacce ad altri Stati (anche per vie indirette) che a seguito di queste mosse sono costrette a reagire difensivamente per la propria sicurezza, per poi indicare queste reazioni difensive come minacce alla propria sicurezza e dei cittadini europei. Come si vede qui si riconosce il famoso modo di agire delle élites globaliste: (creare il) problema, (suscitare una) reazione, (dare la) soluzione (= ci siamo qui Noi a difendervi).

https://www.youtube.com/watch? v=bTm0du4kUH0 (in inglese – il presidente Trump afferma di non essere cristiano; e se alla cerimonia ufficiale di insediamento non ha messo la mano sulla Bibbia, allora qui mi pare che si stia di fronte ad una persona che ha scelto di agire facendo a meno di Dio esattamente cosí come ha fatto l´ONU con il “Patto per il futuro”: Dio si servirá di lui, ma non la benedirá MAI! Si pensi solo a questo: qualcuno si sta lamentando che il sig. Soros abbia ricevuto a suo tempo 260 milioni di dollari per destabilizzare alcuni stati. Denaro del contribuente americano, é la rimostranza. Ma quanto intende fare il presidente Trump con la “Riviera del Medio oriente” é forse qualcosa di diverso? La storia secondo me continua … sotto altra veste e con maggiore iniquitá.

https://www.thetruthseeker.co. uk/?p=303439 (in inglese – l´amministrazione Trump vende armi a Israele per un valore di 7,4 miliardi di dollari);

https://tapnewswire.com/2025/ 02/13/this-is-a-coup- catherine-austin-fitts/ (in inglese – Catherine Austin Fitts sul Digital IDs, Stargate data centers, Stargate mRNA injections, Switching central control to centra banks, Social credit system, Crypto push, Land grab, Gaza genocide, Marketing, Weather warfare, it is all a coup);

https://www.americanthinker. com/articles/2025/02/is_ stargate_a_gateway_to_the_ digital_gulag.html (in inglese – é Stargate una porta al gulag digitale?).

Quindi io mi aspetto che qualsiasi movimento popolare che tendi ad uscire, ridimensionare, o abolire l´UE incontrerá una resistenza dapprima politica (es: annullamento elezioni; ma forse anche visite a casa da parte di persone vestite di nero … quanto é successo ultimamente al candidato alle elezioni romene Georgescu mi fa venire in mente due possibilitá: la prima é che si tratti di extraterrestri che si sono vestiti di nero, i c.d. “black men” tanto cari ai teoretici della cospirazione, che hanno deciso di fare, forse per noia, una visita al candidato democratico Georgescu …; la seconda é che si tratti di elementi dell´Eurogendfor mandati a difendere la ” Democrazia á la globalista” contro gli attacchi della “democrazia del voto popolare” … forse qualcuno potrebbe chiedere al ministro Crosetto se ne sa qualcosa). Se poi questo non basterá, mi aspetto una risposta militare per le strade da parte della NATO per sopprimere tali movimenti (secondo me quel “Whatever it takes” del sig. Draghi era inteso fino alle sue estreme conseguenze e non era uno semplice spot pubblicitario).

Da tutto questo derivano per me tre considerazioni finali:

la prima é che, secondo me, durante la “piandemia” molti protagonisti, politici, civili, medici, dell´informazione, ecc. di vertice sapevano di star obbedendo a degli ordini militari (chi si ricorda del generale che disse che bisognava vaccinare chi riuscivano a trovare per la strada … analogamente, mi viene in mente, a quanto sta facendo concretamente ora il regime Zelensky con gli ucraini per mandarli a morire al fronte? E chi si ricorda di un governatore di regione che, cosí mi ricordo, invocó la legge marziale pur di vaccinare tutti? E chi si ricorda del presidente francese Macron che disse che si stava in guerra … contro un nemico invisibile, poi? Credo che questa affermazione sia stata rilasciata nella convinzione che nulla sarebbe trapelato in seguito e che quindi nessuno si sarebbe reso conto che il nemico da lui indicato, questo mi viene da pensare, era ognuno di noi. Questo a mio avviso dimostra che molti erano consapevoli fin dall´inizio della natura militare degli ordini che stavano ricevendo).

La seconda considerazione é, secondo me, che la prossima “piandemia” che stanno programmando si servirá anche questa volta della NATO; e se qualcuno si opporrá é logico aspettarsi che l´UE (e gli stati nazionali su suo ordine) chiederá agli eserciti della NATO (e quindi nazionali) di stroncare ogni opposizione interna e magari andare casa per casa a vaccinare o a prelevare chi non si vuole sottoporrsi al Loro diktat (per questo forse la presidente della Commissione della UE, von den Leyen é cosí tranquilla quando degli eurodeputati gli muovono dei rimproveri circa la gestione dei contratti Pfizer? Sa di avere tutta la forza militare della NATO dietro di sé? Eppure Dio un avvertimento gliel´ha dato).

La terza é che, e a mio avviso qui mi aspetto che solo le menti che credono al trascendentale comprendano quanto sto per affermare, tutto quello che sta succedendo stabilisce, sempre secondo me, un collegamento certo fra le intenzioni del Diavolo di assoggettare l´umanitá al proprio potere e uno strumento complesso, in questo caso la NATO e la UE (senza dimenticare la BCE, il WEF, il sig. Gates, il sig. Soros, ecc.), di cui si sta servendo:

https://www. theburningplatform.com/2025/ 02/04/the-covid-dossier/#more- 360014 (in inglese – Covid dossier dove nella parte riguardande l´Italia, nelle riunioni del Comitato tecnico scientifico appare il nome di un generale italiano che ha partecipato ad almeno una riunione; e questo diversamente da quanto affermato da qualche fonte di informazione dove si fa capire che il tutto sia un vocio e niente di piú);

https://vtforeignpolicy.com/ 2025/02/exclusive-darpa-paper- mrna-killer-vaccines-ready- before-covid-pandemic/ (il cui articolo mette in evidenza il ruolo della DARPA americana in tutta la faccenda Coronavirus e relativi “vaccini”);

https://www.meteoweb.eu/2024/ 10/segreti-di-stato-e-la- pandemia-di-covid-19-la- presunta-partecipazione-del- generale-bonfiglio-al-cts/ 1001645609/ (dove si afferma che “Una di queste affermazioni riguarda il presunto coinvolgimento del (gen. “Nome da me omesso”) identificato come membro della NATO, in una riunione del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) il 5 marzo 2020, durante la quale avrebbe imposto il segreto di Stato su tutte le informazioni riguardanti il COVID-19, in base alla legge 124/2007.Tuttavia, non ci sono prove ufficiali a sostegno di questa ipotesi. Non esistono riscontri documentati che confermino la partecipazione del (gen. “Nome da me omesso) a tale riunione …”.

Ma se il documento é vero, come si spiega altrimenti il tutto? E perché dunque un generale italiano per conto della NATO doveva partecipare ad una riunione del CTS? E perché il generale in questione ricorda gli obblighi derivanti dalla legge 124/2007? (dove si legge):

“Art. 1 – ….

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;

… ecc.”

https://comedonchisciotte.org/ tutto-il-governo-attua-la- politica-segreta-della-nato/ (cosa sta succedendo in Olanda).

E se qualcuno pensa che il presidente Trump metterá la NATO e la UE a posto, io rispondo: “Forse … ma non escludo che stiamo in una situazione (e qui uso una scena figurativa) in cui lo stesso pugile (il Diavolo), dopo aver fatto piovere i propri pugni dalla sinistra, inizia a far arrivare i propri colpi dalla destra, riuscendo a far pensare alla vittima (l´umanitá), che é ormai in uno stato di quasi totale schock, che sta menando di santa ragione il primo pugile al fine di difenderla” (e quindi inducendo l´umanitá a non alzare alcuna difesa per parare i colpi provenienti dalla destra; non vedo perché il Diavolo non debba usare questa tattica “dalla destra” se non riesce piú ad andare avanti come vorrebbe con la tattica “dalla sinistra”).

Ad ognuno di nuovo i propri pensieri.